XRP koers verwachting na positieve CLARITY Act stemming – Ripple explosie naar $8 eind 2026?

De Amerikaanse Senate Banking Committee gaf op 14 mei groen licht voor de CLARITY Act met een 15-9 stemming. XRP boekt zijn grootste doorbraak sinds de SEC zaak. Hoe ver kan de Ripple koers stijgen na dit nieuws?

Sander ten Broeke
Ripple kreeg op 14 mei een flinke duw in de rug. De Amerikaanse Senate Banking Committee stemde met 15-9 voor de CLARITY Act, het wetsvoorstel dat XRP officieel een grondstof maakt. De XRP koers reageerde direct met een sprong van bijna 6%, en handelaren ruiken meer.

Wat de bipartisan stemming betekent voor de XRP koers

Twee Democraten, Ruben Gallego en Angela Alsobrooks, kozen samen met alle Republikeinen voor het wetsvoorstel. Daarmee passeerde de markup, dat is een vergadering waarin senatoren een wettekst regel voor regel doornemen, met 15 stemmen voor en 9 tegen. Het officiële persbericht staat op de website van de Senaatscommissie.

De CLARITY Act maakt XRP officieel een commodity. Dat is in het Nederlands een grondstof, dezelfde categorie als olie of goud. XRP valt dan onder de soepelere regels van de CFTC en niet meer onder de strenge effectenwet van de SEC. Dit is precies waar Ripple jaren voor heeft gestreden tijdens de rechtszaak met de SEC.

Voor de XRP koers is dit het grootste Ripple nieuws sinds die rechtszaak. Wie zijn XRP verwachting nu bijwerkt, kan rekenen op stevige rugwind.

Standard Chartered: XRP rally richting $8 dankzij ETF instroom

Standard Chartered analist Geoff Kendrick blijft optimistisch over de XRP koers. Volgens zijn model kan XRP in 2026 nog richting de $8 klimmen. Belangrijkste drijfveer? De verwachte spot XRP ETF instroom van $4 tot $8 miljard in het eerste jaar. Hiermee komt zijn bullish XRP koers verwachting weer terug op tafel.

Op Polymarket sprongen de kansen dat de wet dit jaar getekend wordt van 62% naar 73% direct na de stemming. Wie zich afvraagt hoeveel kan Ripple waard worden, krijgt nu een eerste concreet antwoord. Niet voor niets vragen veel beleggers zich af welke crypto stijgt na deze doorbraak.

De vraag of XRP kopen nu slim is, hangt vooral af van het vervolg in Washington.

Volgende stappen richting de Senaatsstemming

Het wetsvoorstel moet nu door de voltallige Senaat. Daar zijn 60 stemmen nodig om een filibuster (een vertragingstactiek) te doorbreken. Republikeinen hebben 53 zetels, dus minstens zeven Democraten moeten meestemmen. Het Witte Huis mikt op een ondertekening voor 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Als Ripple stijgt richting dat moment, kan dat een nieuwe XRP rally aanwakkeren.

