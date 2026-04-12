Wat is de banana zone en wat voorspelde de crypto analist?

Raoul Pal, voormalig Goldman Sachs directeur en CEO van Real Vision, bedacht de term “banana zone” voor de fase waarin crypto parabolisch stijgt. Volgens zijn analyse volgen crypto markten de mondiale liquiditeitscyclus: als centrale banken geld bijdrukken om schulden te herfinancieren, stroomt kapitaal richting risicovolle assets als crypto.

In maart 2025 voorspelde Pal dat de tweede fase van de banana zone zou starten rond april tot juni, met een mogelijke verlenging van de gehele cyclus tot diep in 2026. Hij vergeleek de markt met 2017: een eerste rally, correctie, dan versnelling. Zijn thesis rustte op de ISM index die boven de 50 zou kruipen en de M2 geldgroei die crypto mee omhoog zou trekken. Zie in Pal’s tweet hieronder zijn voorspelling uit mei 2025.

Watch this if you havent yet. My rational for why we are in the Banana Zone and where it is going… https://t.co/KLwQLdDLeD — Raoul Pal (@RaoulGMI) May 8, 2025

Bitcoin koers: van $126.000 naar de afgrond

De realiteit pakte anders uit. Bitcoin bereikte in oktober 2025 een all time high van $126.000, maar crashte daarna met ruim 43%. Begin april 2026 schommelde BTC rond $66.000 tot $68.000, gedrukt door de oorlog in het Midden-Oosten, stijgende olieprijzen en een Fed die inflatieverwachtingen naar boven bijstelde.

De crypto bull run die Pal voorspelde werd niet afgelast, maar wel ruw onderbroken. Mijnbouwbedrijven begonnen Bitcoin te verkopen omdat productiekosten rond $80.000 lagen, terwijl de koers eronder zakte. Spot Bitcoin ETF’s noteerden voor het eerst gelijktijdig uitstroom met Ethereum en Solana ETF’s.

Klopt Pal’s these nog? De banana zone getoetst

Pal paste zijn thesis begin 2026 aan. In een interview op de When Shift Happens podcast bevestigde hij dat de banana zone is gearriveerd, maar met een jaar vertraging door gewijzigd Amerikaans schuldbeleid. Zijn kernargument blijft: de $10 biljoen schuldenmuur dwingt centrale banken tot liquiditeitsinjecties, en die liquiditeit vindt uiteindelijk zijn weg naar crypto.

De data biedt deels steun voor die visie. De stablecoin markt groeide naar een record van $316 miljard, wat suggereert dat kapitaal klaarstaat om te bewegen. Tegelijkertijd zijn de macro omstandigheden moeilijker dan Pal voorzag: de Fed heeft renteverlagingen uitgesteld, niet versneld.

De eerlijke crypto verwachting is dat de banana zone niet is afgelast, maar afhankelijk is van drie voorwaarden: een duurzaam staakt het vuren, een Fed die draait richting versoepeling en een stabilisering van de olieprijs. Zonder die drie factoren blijft de explosieve stijging die Pal voorspelde een belofte in plaats van realiteit.

