Het Amerikaanse hof van beroep heeft een eerdere overwinning van Yuga Labs ongeldig verklaard in de zaak tegen kunstenaar Ryder Ripps. Yuga Labs, bekend van de Bored Ape Yacht Club (BAYC), had Ripps aangeklaagd voor het maken en verkopen van lookalike NFT’s.

De rechter gaf het bedrijf vorig jaar nog gelijk, maar een hogere rechtbank draait dat besluit nu terug. De zaak moet opnieuw inhoudelijk worden beoordeeld. Deze ontwikkeling werpt een nieuw licht op de juridische grenzen van NFT’s, parodie en merkrecht binnen Web3.

Yuga Labs klaagde Ripps aan voor vermeend misbruik van hun merkrechten. Ripps had eigen versies van de Bored Apes uitgebracht, zogezegd als kritiek op de cultuur en werkwijze achter de originele NFT’s. De rechter gaf Yuga Labs aanvankelijk gelijk, maar het hof van beroep ziet dat anders. Volgens de nieuwe uitspraak krijgt de zaak niet het voordeel van twijfel voor Yuga, maar moet eerst grondig bekeken worden of Ripps’ werk onder artistieke vrijheid valt.

We just heard back from the Ninth Circuit Court of Appeals on the RR BAYC case.

The Ninth Circuit confirmed: BAYC NFTs are protectable trademarks, which is an important win for every NFT holder.

We'll now finish the fight in the district court, where the judge already fined…

— Garga.eth (Greg Solano) (@CryptoGarga) July 23, 2025