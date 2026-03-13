Mastercard lanceerde op 11 maart 2026 het Crypto Partner Program. Meer dan 85 bedrijven doen mee, waaronder Ripple, Binance, PayPal en Circle. Het programma richt zich op het koppelen van blockchain technologie aan het bestaande betalingsnetwerk van Mastercard in meer dan 200 landen.

Ripple nieuws: wat houdt de Mastercard deal in?

Het partnerprogramma focust op concrete toepassingen. Denk aan internationale overboekingen, zakelijke betalingen en mondiale uitbetalingen. Deelnemers werken samen met Mastercard om producten te bouwen die digitale activa combineren met traditionele betaalinfrastructuur.

Ripple noemde het programma een belangrijke stap. Het bedrijf stelde op X dat samenwerking tussen netwerken essentieel is om digitale betalingen op grote schaal mogelijk te maken. Mastercard erkende op haar beurt de rol van Ripple in internationale betalingen. Het netwerk van Ripple verwerkte tot nu toe meer dan $100 miljard aan transactievolume in ruim 60 markten.

Waarom stijgt Ripple in de aandacht van grote spelers?

De reden is simpel: de markt voor internationale betalingen is enorm. SWIFT verwerkt jaarlijks zo’n $150 biljoen aan transacties. Maar dat systeem is traag en duur. Een SWIFT betaling kost $26 tot $50 en duurt 1 tot 4 dagen. Ripple doet hetzelfde in 3 tot 5 seconden voor een fractie van een cent.

Ripple CEO Brad Garlinghouse heeft eerder gesteld dat XRP op termijn 14% van het SWIFT volume kan overnemen. Dat zou neerkomen op zo’n $21 biljoen per jaar. Met de Mastercard deal krijgt Ripple nu directe toegang tot een van de grootste betaalnetwerken ter wereld. Wie wil weten welke crypto gaat stijgen door dit soort ontwikkelingen, moet deze samenwerking goed volgen.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

XRP koers: wat gaat Ripple doen na deze stap?

De XRP koers staat vandaag rond de $1,40. Ondanks het positieve Ripple nieuws drukt de brede marktangst nog op de prijs. Toch stapelen de fundamentele ontwikkelingen zich op:

Mastercard partnerprogramma met 85+ bedrijven

Ripple Payments verwerkt meer dan $100 miljard volume

De RLUSD stablecoin heeft $1,3 miljard in omloop

XRP ETF’s trokken meer dan $1,4 miljard aan instroom

Of Ripple daadwerkelijk SWIFT vervangt is onzeker. Maar de combinatie van regelgevende duidelijkheid, institutionele interesse en samenwerkingen zoals deze Mastercard deal versterkt de positie van XRP in de beste altcoins voor 2026. Het risico blijft dat de markt volatiel is en resultaten uit het verleden geen garantie bieden. Doe altijd eigen onderzoek voor je investeert.

