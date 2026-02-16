Een belangrijke directeur van Ripple heeft grote nieuws gedeeld over interesse van wereldwijde financiële instellingen. Odelia Torteman, Directeur van Bedrijfsadoptie bij XRPL Commons, heeft bevestigd dat grote financiële instellingen waaronder Mastercard, BlackRock en Franklin Templeton actieve interesse tonen in het XRP Ledger. Dit Ripple nieuws versterkt de positie van XRPL als infrastructuur voor financiële diensten en kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van XRP.

It's no accident that Ripple CEO, Brad Garlinghouse, keeps talking about #XRP growing bigger right after huge companies like Mastercard, BlackRock, and Franklin Templeton showed interest in the XRP Ledger. Ripple is actively making things happen! The recent agreement with the… pic.twitter.com/BIOTDGMBYU — Skipper | XRPL (@skipper_xrp) February 15, 2026

Ripple nieuws: grote instellingen stappen in

In de afgelopen maanden zijn Mastercard, BlackRock en Franklin Templeton het XRP ecosysteem ingestapt door grote partnerschappen met Ripple. Deze samenwerking is niet zomaar gebeurd. Het laat zien dat grote bedrijven nu serieus kijken naar wat XRP en het XRP Ledger kunnen betekenen voor moderne financiële systemen.

In september 2025 sloot Ripple een partnerschap met Franklin Templeton en DBS om tokenisatie oplossingen te lanceren. Tokenisatie betekent dat je echte bezittingen, zoals geld of aandelen, omzet naar digitale versies op de blockchain. Dit maakt transacties sneller en goedkoper. Ripple directeur Nigel Khakoo noemde dit een doorbraak voor institutionele tokenisatie.

Diezelfde maand werkten Ripple en Securitize samen om investeerders in het VBILL fonds van VanEck en het BUIDL fonds van BlackRock de mogelijkheid te geven hun aandelen direct te ruilen voor RLUSD, de stablecoin van Ripple. Deze ontwikkelingen zijn belangrijk voor wie denkt aan welke crypto kopen, omdat ze laten zien hoe serieus grote spelers XRP nemen.

XRP ETF ontwikkelingen trekken aandacht

De XRP ETF markt groeit hard. Op 16 februari 2026 zijn er 7 XRP spot ETFs die handelen in de Verenigde Staten met een gezamenlijk vermogen van $1 miljard en 793,3 miljoen XRP tokens vergrendeld. Franklin Templeton heeft al zijn eigen XRP ETF gelanceerd onder de ticker XRPZ.

Dit is belangrijk omdat ETFs het voor gewone beleggers makkelijker maken om in XRP te investeren zonder zelf de crypto te moeten kopen en opslaan. Je kunt XRP ETFs kopen via normale brokers zoals Fidelity, Schwab en Robinhood. Voor meer informatie over waar je kunt handelen, bekijk onze gids over crypto exchanges.

De vraag wat gaat Ripple doen wordt steeds interessanter nu deze grote instellingen betrokken raken. XRP dient als een brug tussen verschillende assets op het XRPL, wat het zeer waardevol maakt voor grensoverschrijdende betalingen en settlements.

BlackRock interesse kan XRP koers stuwen

BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld en hun interesse in het XRP ecosysteem is zeer betekenisvol. Hoewel BlackRock nog geen eigen XRP ETF heeft gelanceerd, laat hun betrokkenheid bij tokenisatie projecten op het XRP Ledger zien dat ze het platform serieus nemen.

De combinatie van deze factoren kan de XRP koers richting nieuwe hoogtes stuwen. Analisten speculeren over een mogelijk scenario waarin XRP $10 bereikt in 2026 als de institutionele adoptie blijft groeien zoals nu het geval is.

Het XRP Ledger heeft ingebouwde tools voor AMM (Automated Market Making), DEX (gedecentraliseerde exchanges) en compliance die het aantrekkelijk maken voor grote bedrijven. Voor traders die kijken naar beste altcoins is XRP een interessante kandidaat vanwege deze groeiende institutionele adoptie.

