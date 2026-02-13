David Schwartz, Chief Technology Officer van Ripple, waarschuwde dat Bitcoin op een gegeven moment een fork nodig heeft om quantum-proof te worden. Zonder deze technologische aanpassing zal Bitcoin instorten volgens Schwartz.

De uitspraak opent een discussie over fundamentele technologische beperkingen van Bitcoin die XRP niet heeft. Tegelijkertijd vormt de XRP koers een megaphone patroon dat volgens onze crypto analisten XRP kan stuwen in Q1 2026 vanaf de huidige lows.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Quantum computers bedreigen de toekomt van Bitcoin

Schwartz plaatste zijn waarschuwing op X waarbij hij aangaf dat technologische veranderingen noodzakelijk worden voor Bitcoin’s overleving. Quantum computers kunnen de cryptografische beveiliging waarop Bitcoin rust doorbreken. Dit vereist een harde fork waarbij het hele netwerk moet upgraden naar quantum-resistente algoritmes.

Bitcoin will, at some point, need a fork to be quantum proof. I guess that will be at least one case where technological changes will be necessary or bitcoin will collapse. — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) February 12, 2026

Een Bitcoin fork is altijd controversieel. De community moet consensus bereiken over welke technologie te implementeren en wanneer de overgang te maken. Geschiedenis toont dat Bitcoin forks vaak leiden tot splitsingen, verwarring en waardevermindering. De Bitcoin Cash fork in 2017 illustreert hoe moeilijk het is om de community aligned te houden.

Voor XRP is dit geen issue. Het XRP Ledger is ontworpen met upgradeerbaarheid in gedachten. Validators kunnen nieuwe features activeren zonder harde forks die het netwerk splitsen. Deze flexibiliteit geeft XRP technologisch voordeel naarmate bedreigingen zoals quantum computing dichterbij komen.

Energie verbruik als tweede fundamenteel probleem voor Bitcoin in 2026

Reacties op Schwartz’ tweet brachten andere Bitcoin zwaktes naar voren. Miners verbruiken meer energie in termen van geld dan de werkelijke Bitcoin prijs volgens sommige schattingen. Dit schaalbaarheidsprobleem wordt erger naarmate het netwerk groeit.

XRP lost dit op via consensus mechanisme zonder mining. Transacties worden gevalideerd door onafhankelijke validators zonder energie-intensieve proof-of-work berekeningen. Dit maakt XRPL inherent schaalbaarder en duurzamer. Bedrijven die ESG criteria serieus nemen, geven voorkeur aan oplossingen die geen gigantische energie footprint hebben.

Deze technologische verschillen worden relevanter naarmate institutionele adoptie groeit. Banken en grote bedrijven kunnen geen infrastructuur kiezen die mogelijk over vijf jaar moet worden vervangen door quantum bedreigingen of onhoudbaar wordt door energiekosten.

Megaphone patroon op de XRP koers in februari

Een van onze crypto analisten identificeert een megaphone pattern op de XRP chart. Deze patronen lopen zeer hard vanaf de lows volgens technische analyse. Zolang de bodems houden, vormt de structuur zich voor Ripple.

Megaphone patronen kenmerken zich door expanderende prijsrange waarbij zowel toppen als bodems steeds verder uit elkaar liggen. Breakouts uit deze formaties zijn vaak explosief omdat geconsolideerde energie vrijkomt. De huidige lows kunnen niveaus zijn die we nooit meer terugzien volgens de analyse.

De combinatie van technologische superioriteit en gunstige technische setup creëert interessante vooruitzichten. Als Schwartz gelijk heeft over Bitcoin’s kwetsbaarheid, verschuift kapitaal mogelijk naar alternatieven die deze problemen niet hebben. XRP positioneert zich als zo’n alternatief met bewezen track record in institutionele toepassingen.

XRP vs Bitcoin Layer 2 in 2026

Nederlandse crypto beleggers staan bekend om focus op technologie boven speculatie. Schwartz’s argumenten resoneren daarom sterk. De vraag is niet of quantum computers komen, maar wanneer. Bitcoin’s onvermogen om soepel te upgraden wordt dan existentieel risico.

Voor langetermijn posities zoeken Nederlandse investeerders projecten die deze risico’s vermijden. Sommigen kiezen XRP direct voor exposure aan institutionele adoptie zonder quantum zorgen. Anderen spreiden via nieuwe projecten die moderne architectuur bouwen.

Bitcoin Hyper erkent Bitcoin’s beperkingen en bouwt daarom een Layer-2 die snelheid en functionaliteit toevoegt. Door Solana’s Virtual Machine te gebruiken met ZK-rollups, creëert het team programmeerbare omgeving bovenop Bitcoin zonder de energieproblemen van het basisnetwerk. Smart contracts worden mogelijk terwijl transacties snel en goedkoop blijven.