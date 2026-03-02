David Schwartz, CTO van Ripple, reageerde op vragen over centralisatie van het XRP Ledger. Zijn boodschap: geen enkele partij, inclusief Ripple, kan een geldige transactie op het netwerk tegenhouden. Dat kan alleen als het netwerk de regels verandert via consensus.

Ripple nieuws: Schwartz weerlegt centralisatiekritiek

De uitspraak van Schwartz kwam als reactie op beweringen van Justin Bons, oprichter van Cyber Capital. Bons stelde dat Ripple via de Unique Node List (UNL) controle heeft over het XRP Ledger. Schwartz noemde dat “objectief onzinnig” en vergeleek het met de claim dat een Bitcoin miner zomaar een miljard nieuwe coins kan aanmaken.

Schwartz legde uit dat validators samenwerken maar geen transacties kunnen herschrijven of wallets bevriezen. Zelfs als een meerderheid samenspant, kunnen ze alleen het netwerk stilleggen, niet manipuleren. Voor beleggers is een goede crypto wallet essentieel.

🚨RIPPLE CTO: VALID XRP TRANSACTIONS CAN’T BE BLOCKED David Schwartz said neither he nor Ripple can freeze a wallet or stop a valid transaction on the XRP Ledger unless the network changes its rules. pic.twitter.com/KENJ6gF8mc — Coin Bureau (@coinbureau) March 1, 2026

Waarom stijgt Ripple niet ondanks positief nieuws?

Ondanks het positieve Ripple nieuws staat de XRP koers onder druk. XRP handelt op 2 maart 2026 rond $1,35. De geopolitieke spanningen rond Iran en de bredere crypto crash drukken de koers.

Toch zijn er signalen die wijzen op een mogelijke XRP rally. Whales met meer dan 1 miljoen XRP breiden hun posities uit. XRP ETF’s boekten op 26 februari winsten van meer dan 16%. De SEC beoordeelt de actieve XRP ETF van T. Rowe Price met een deadline op 9 maart. Maart levert historisch gemiddeld 18% rendement op voor XRP. Waarom stijgt Ripple niet nu al? Onze analisten wijzen op de bredere marktomstandigheden die voorlopig zwaarder wegen.

ChatGPT XRP koers verwachting maart 2026

ChatGPT schat in dat de XRP koers in maart 2026 richting $2 tot $5 kan bewegen. Het AI model baseert zich op de volgende factoren:

Groeiende ETF instroom en institutionele adoptie

Historische seizoenspatronen die maart als sterkste Q1 maand aanwijzen

De RLUSD stablecoin die de $1,3 miljard marktkapitalisatie bereikte

Technische signalen zoals een golden cross op de vijfdaagse grafiek

De mogelijke goedkeuring van Ripple’s nationale banklicentie

Uiteraard zijn AI voorspellingen geen garantie. Wat gaat Ripple doen als de markt herstelt? Analisten verwachten dat een doorbraak boven $1,50 de weg opent naar $2. Een uitbraak richting $4 is pas realistisch als het volume meestijgt. Ripple stijgt pas duurzaam als de macro-omstandigheden verbeteren. Wie zich afvraagt welke crypto gaat stijgen houdt XRP in de gaten.

Wat kunnen XRP beleggers verwachten deze week?

De komende dagen worden belangrijk voor het Ripple nieuws. De SEC deadline van 9 maart voor de XRP ETF beoordeling nadert. Tegelijkertijd zorgt de Iran crisis voor onzekerheid. Stijgt Ripple als de geopolitieke spanning afneemt, of zakt de koers verder bij verdere escalatie?

De uitspraak van Schwartz versterkt het fundament van XRP. Het netwerk is gedecentraliseerd en oncontroleerbaar. Dat is wat toezichthouders en institutionele beleggers willen zien. Als Ripple stijgt door een doorbraak boven $1,50, kan een XRP rally richting $2 snel volgen. De XRP verwachting voor maart hangt af van zowel macro-ontwikkelingen als de koersontwikkeling rond weerstandsniveaus.