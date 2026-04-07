Wat gaat Ripple doen? Schwartz legt het uit

David Schwartz, de voormalige CTO van Ripple en een van de oorspronkelijke bouwers van het XRP Ledger, heeft opnieuw zijn bekende uitspraak toegelicht dat XRP niet goedkoop kan blijven. In een reeks berichten op X legde hij uit dat deze uitspraak al uit 2017 stamt, toen de XRP koers rond $0,24 stond. Volgens Schwartz begrijpen veel mensen zijn woorden verkeerd.

You're thinking about it from the point of view of an XRP holder. When I said "XRP cannot be cheap" if you're talking about this post, that was talking about it from the point of view of using it for payments.https://t.co/Vkk1C9b7jh — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) April 2, 2026

Het punt dat hij maakt is simpel: een lage XRP koers maakt betalingen juist duurder. Wanneer instellingen grote bedragen willen versturen via XRP, zijn er bij een lage prijs meer tokens nodig. Dat vergroot de kans op koersschommelingen tijdens de transactie. Bij een hogere prijs heb je minder tokens nodig om dezelfde waarde te versturen, wat het hele proces soepeler maakt.

Speculatie versus gebruik: het grote verschil

Schwartz benadrukt dat zijn uitspraak gaat over betalingen, niet over beleggen. Veel houders zien zijn woorden als een koersvoorspelling, maar dat is het niet. Het gaat om hoe XRP functioneert als brug tussen verschillende valuta. Hoe meer waarde er via het netwerk stroomt, hoe belangrijker een gezonde prijs wordt voor de efficiëntie.

Hij vergeleek het met Bitcoin in de beginjaren. Toen BTC rond $300 stond, konden grote transacties de markt flink bewegen. Naarmate de prijs steeg, werd het makkelijker om grote bedragen te verplaatsen zonder impact. Voor wie onderzoekt welke crypto kopen, is dit een belangrijk inzicht: niet de prijs per munt telt, maar de totale waarde die je verstuurt.

Tegelijkertijd benadrukte Schwartz dat stablecoins beperkingen hebben. Ze zijn gekoppeld aan één valuta en uitgevers kunnen fondsen bevriezen. XRP biedt daar een gedecentraliseerd alternatief.

Hoeveel kan Ripple waard worden?

De vraag hoeveel Ripple waard kan worden hangt volgens Schwartz niet af van speculatie, maar van daadwerkelijk gebruik. Hij wees prijsdoelen van $100 of meer af als niet realistisch op basis van de huidige marktactiviteit. Analysebureau 21Shares hanteert een koersdoel van rond $2,45 voor 2026, mits de instroom in XRP ETF’s doorzet.

Ondertussen groeit het ecosysteem. SBI Holdings in Japan verdiept de samenwerking met Ripple via RLUSD en obligaties op basis van XRP. Meer dan 300 financiële instellingen maken al gebruik van Ripple technologie voor grensoverschrijdende betalingen. Dat soort groei kan de XRP koers verwachting op termijn ondersteunen, maar het vergt geduld.

Disclaimer: dit artikel is geen financieel advies. Doe altijd eigen onderzoek voordat je investeert in cryptovaluta.