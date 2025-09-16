De Amerikaanse markt krijgt deze week de eerste crypto ETF’s voor XRP en Dogecoin. Rex-Osprey brengt de fondsen onder de tickers XRPR en DOJE naar de beurs. Het gaat dus niet om Bitcoin of Ethereum, maar om twee altcoins die vaak buiten de mainstream vielen. Dit nieuws zet de spotlight op de Ripple koers en de Dogecoin koers en kan een keerpunt worden in de strijd om institutionele erkenning.

De XRP koers staat op $3,03 na een stijging van 1,64% sinds gisteren. De Dogecoin koers noteert $0,2662, een plus van 1,13%. Bewegingen die klein lijken, maar de lancering van deze ETF’s kan veel grotere gevolgen hebben.

Waarom de lancering historisch is voor Ripple en Dogecoin

Tot nu toe draaide het crypto ETF nieuws vooral om Bitcoin en Ethereum. Dat waren de eerste twee crypto’s die in een gereguleerd beursfonds werden verpakt. Met de komst van een XRP ETF en een Dogecoin ETF breidt de markt zich uit. Voor het eerst krijgen investeerders via Wall Street directe toegang tot de twee altcoins, zonder een account bij een exchange te hoeven openen.

🚨 🚨 BREAKING NEWS: Rex-Osprey Spot XRP ETF ticker is here: (XRPR). 📃 🪙 💰 🇺🇸 Rex-Osprey will launch the first Spot XRP ETF in the USA in 4 days from now 9/18/25. 🇺🇸 BOOOOOOM! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 #XRP #RLUSD #XRPETF 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 pic.twitter.com/ye26yG7LeQ — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) September 14, 2025

De fondsen vallen onder een 40 Act-structuur, een juridisch kader dat al decennia geldt voor traditionele beleggingsfondsen. Dat geeft ze een andere status dan eerdere cryptoproducten. Het zorgt voor meer transparantie, striktere regels en bredere acceptatie bij institutionele beleggers.

Wat betekent dit Ripple nieuws?

Voor Ripple is dit een enorme stap. Jarenlang probeerde het bedrijf banken en financiële instellingen te overtuigen van de kracht van zijn technologie. Nu komt daar een nieuw kanaal bij, namelijk gereguleerde fondsen die de XRP koers direct volgen.

Een XRP ETF maakt het makkelijker voor pensioenfondsen, vermogensbeheerders en hedgefondsen om exposure te nemen. Het vergroot de liquiditeit en kan de volatiliteit op termijn afvlakken. Voorlopig is het vooral een signaal dat XRP serieus genomen wordt. En dat kan de vraag naar crypto structureel verhogen.

Dogecoin gaat van meme naar Wall Street

Minstens zo opvallend is het Dogecoin nieuws. Wat begon als een grap is nu een serieus beursfonds geworden. De Dogecoin koers wordt straks gevolgd door institutionele producten die duizenden beleggers kunnen bereiken.

BREAKING: 🇺🇸 REX‑OSPREY DOGECOIN $DOGE ETF IS EXPECTED TO LIST THIS THURSDAY. GET READY FOR ALTSEASON 🚀 pic.twitter.com/oGlKFfZ62d — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 15, 2025

Critici zien Dogecoin nog steeds als een luchtige token zonder duidelijke use case. Toch heeft het jarenlange steun gehad van een enorme community en van iconen als Elon Musk. Met een Dogecoin ETF komt daar een laag van legitimiteit bovenop. En dat kan nieuw kapitaal aantrekken, hoe ironisch dat voor de “meme coin” ook is. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste meme coins voor deze bull run.

Impact op de crypto markt

De lancering van deze fondsen laat zien dat de markt rijper wordt. Een paar jaar geleden leek een XRP ETF onmogelijk door de rechtszaak met de SEC. Ook een Dogecoin ETF zou destijds ondenkbaar zijn geweest. Nu zet de toezichthouder de deur open voor meerdere altcoin producten tegelijk.

Dit kan een sneeuwbaleffect veroorzaken. Als deze fondsen succesvol zijn, volgen waarschijnlijk ook ETF’s voor Solana, Litecoin of Avalanche. Voor beleggers betekent dat meer keuze, meer concurrentie en meer kapitaalstromen richting crypto.

Koerseffecten voor Ripple en Dogecoin

De korte termijn blijft spannend. Bij de lancering van de eerste Bitcoin ETF’s zagen we flinke instroom, maar ook winstnemingen. Het is goed mogelijk dat de XRP koers en de Dogecoin koers na een initiële sprong terugvallen. Op langere termijn ligt de focus op adoptie.

Voor XRP kan een ETF de rol als brugvaluta in internationale betalingen versterken. Ripple heeft al partnerschappen met banken als Santander en Bank of America. Als ook institutionele beleggers via een fonds instappen, groeit het ecosysteem nog sneller.

Voor Dogecoin ligt het anders. De vraag is niet of banken het token gaan gebruiken, maar hoeveel beleggers het als speculatief of cultureel icoon willen bezitten. Een Dogecoin ETF maakt dat veel eenvoudiger. Daarmee kan de crypto boven zichzelf uitstijgen.

Waarom dit groter is dan verwacht

De meeste ogen zijn nog steeds gericht op Bitcoin en Ethereum. Maar dit nieuws toont aan dat er ruimte komt voor altcoins die hun eigen plek hebben in de markt. Ripple nieuws en Dogecoin nieuws worden hierdoor ineens relevant voor beleggers die eerder nooit verder keken dan de grootste twee coins.

Het effect gaat verder dan de XRP koers of de Dogecoin koers. Het gaat om vertrouwen. Als gereguleerde beleggingsfondsen altcoins opnemen, voelt dat voor veel partijen als een groen licht. Dat kan de deur openen naar miljarden die tot nu toe langs crypto gingen.

De opvolger van Dogecoin met snelgroeiende community

Dat de volwassenheid van Dogecoin nu wordt bestempeld met een ETF laat zien dat alles mogelijk is binnen crypto. Degene die als eerste bij DOGE waren en hebben vastgehouden zijn waarschijnlijk al met pensioen, voor degene die nu instapt in DOGE wordt er vooral gestage groei verwacht. Voor explosieve winsten kijken investeerders nu naar kleinere projecten die nog flink kunnen groeien.

Felxing to the max. It’s lambo season. pic.twitter.com/ZIV1nZHqsk — MaxiDoge (@MaxiDoge_) September 15, 2025

Een interessante nieuwkomer is het neefje van Dogecoin. Maxi Doge ($MAXI) is het laatste lid van de Doge-familie en zit vol met testosteron, Red Bull, pre-workout en 1000x leverage. Het is voor degene die de eerste rally’s van DOGE, SHIB en WIF gemist hebben.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $MAXI tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook weer een nieuwe prijsverhoging.