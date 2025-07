Ripple nieuws: XRP koers crasht na 10,409% liquidatie bloedbad

De XRP koers zakte gisteravond naar $3,02 na een enorme golf aan liquidaties. In totaal werd er voor ruim $37 miljoen aan longposities op Ripple weggevaagd. Inmiddels is de koers weer opgekrabbeld naar $3,16, maar de schade onder traders is fors. In het Ripple nieuws van vandaag: wat veroorzaakte deze crash en wat kunnen we dit weekend verwachten?

De problemen begonnen toen de XRP koers binnen korte tijd daalde van $3,38 naar $3,26. Deze kleine dip was genoeg om een kettingreactie van liquidaties te veroorzaken. Volgens Coinglass liep het verschil tussen geliquideerde longs en shorts op tot 10.409%. Dat betekent dat longtraders 100 keer zoveel verlies leden als short traders in dezelfde periode.

Het totaal aan geliquideerde XRP posities bedroeg $38,2 miljoen, waarmee Ripple zelfs Ethereum bijna inhaalde. Voor een altcoin met een kleinere marktkapitalisatie is dat opvallend en toont het aan hoe populair XRP is bij traders die met hoge leverage werken.

Dat XRP dit soort grote bewegingen veroorzaakt, komt door het hoge volume aan speculatieve handel. Veel traders zetten zwaar in op een stijgende Ripple koers, vaak met 50x of 100x leverage. Een verkeerde beweging van de markt en al die posities worden geforceerd gesloten, wat zorgt voor nog meer verkoopdruk en extra prijsdalingen.

Het gevolg is een bloedbad waarbij duizenden traders in een klap hun volledige inzet verloren; niet door slecht nieuws over Ripple zelf, maar door overmoed en gebrek aan risicobeheer.

De herstelbeweging richting $3,16 laat zien dat het vertrouwen in XRP nog niet verdwenen is. De fundamentals van Ripple zijn ongewijzigd. Maar zolang het sentiment in de bredere cryptomarkt gespannen blijft, is de kans op verdere schommelingen groot. De angst voor macro-economische ontwikkelingen hangt nog steeds boven de markt.

#XRP – The Chasm ! (Monthly Close Above $3.03)💎

🔳All I need in the next 19 hours is for #XRP to stay above $3.03 for the monthly close!

🔳 Closing above $3.03 would mark the first-ever historical candle close above this level in #XRP’s journey.

🔳 In just 19 hours, we could… pic.twitter.com/Lo9V2JvUc2

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) July 31, 2025