De crypto wereld werd dit weekend opgeschrikt door nieuws dat de potentie heeft om de hele markt te hertekenen. Ripple Labs, het bedrijf achter de XRP token, heeft officieel een aanvraag ingediend om zich te registreren als een nationale trustbank in de Verenigde Staten. De nieuwe entiteit draagt de naam Ripple National Trust Bank, en de aanvraag werd bevestigd door de Amerikaanse toezichthouder Office of the Comptroller of the Currency (OCC).

Dit betekent dat Ripple niet langer enkel een blockchain bedrijf wil zijn, maar zich wil transformeren tot een volwaardige financiële instelling, een stap die volgens analisten een directe impact kan hebben op de XRP koers en institutionele adoptie wereldwijd.

Historische stap richting Wall Street

De aanvraag voor de banklicentie werd ingediend in september en is inmiddels zichtbaar in het officiële register van de OCC. Mocht Ripple goedkeuring krijgen, dan zou het bedrijf zich aansluiten bij een groep digitale instellingen die een nationale trustbank status bezitten. Daarmee krijgt Ripple niet alleen de mogelijkheid om digitale beleggingen te beheren en te bewaren, maar ook om betalingsdiensten en stablecoin beheer volledig in-house uit te voeren.

In plaats van te vertrouwen op derde partijen voor bankdiensten of liquiditeitsbeheer, zou het bedrijf nu zelf kunnen optreden als gelicenseerd financiële instelling binnen het Amerikaanse banken netwerk. In de praktijk kan dat Ripple directe toegang geven tot Federal Reserve betaalrails, wat belangrijk is voor het beheer van stablecoin reserves en grensoverschrijdende transacties met Amerikaanse dollars.

Volgens het officiële document van de OCC betreft het een “national trust bank charter”, wat Ripple in staat stelt om zowel custody als trustdiensten te verlenen voor institutionele klanten. De registratie van de entiteit “Ripple National Trust Bank” wordt door insiders omschreven als een strategische stap om het merk Ripple juridisch en operationeel te scheiden van zijn crypto activiteiten, een vereiste om toezicht, auditing en transparantie volgens Amerikaanse standaarden te kunnen uitvoeren.

Ripple Labs hasn’t just entered crypto. They’re trying to become the bank. A U.S. national banking charter.

Direct access to the Federal Reserve System.

Holding stablecoins as reserves. Why? Because the rails behind banks are crumbling. And someone wants to own the next… pic.twitter.com/eCFMjJAE9d — The Satoshi Scope (@thesatoshiscope) October 20, 2025

Ripple’s visie

Ripple’s CEO Brad Garlinghouse heeft de afgelopen maanden herhaald dat het doel van het bedrijf wordt uitgebreid. Tijdens recente interviews benadrukte hij dat Ripple streeft naar een positie waarin blockchain technologie wordt geïntegreerd in de infrastructuur van het bestaande financiële systeem.

Door als nationale trustbank te opereren, kan Ripple niet alleen de uitgifte en beheer van zijn eigen stablecoin (RLUSD) professionaliseren, maar ook andere financiële instellingen helpen om blockchain oplossingen te implementeren met volledige naleving van Amerikaanse regelgeving.

Volgens bronnen dicht bij het bedrijf is het plan om de trustbank te gebruiken als institutioneel toegangspunt tot Ripple’s technologie, inclusief XRP betalingen, stablecoin transacties en digitale belegging bewaring.

Wat betekent dit voor de XRP koers

Binnen 24 uur na de bekendmaking steeg de XRP koers met meer dan 7%, en het handelsvolume verdrievoudigde. Voor investeerders is dit een signaal dat Ripple niet langer alleen afhankelijk is van juridische uitspraken of marktsentiment, maar concrete stappen zet om een duurzame financiële infrastructuur op te bouwen. Bekijk hier de verdere XRP verwachting.

Een nationale trustbank status geeft Ripple een unieke legitimiteit binnen het Amerikaanse regelgeving. Voor institutionele beleggers die tot nu toe terughoudend waren om XRP te gebruiken wegens compliance zorgen, verandert dit alles. Zodra Ripple echt als bank opereert, kunnen fondsen, beurzen en banken XRP opnemen in hun portfolio zonder het risico te lopen op toezichtconflicten.

Analisten vergelijken de stap met de Bitcoin ETF goedkeuring van begin 2024, een gebeurtenis die destijds miljarden aan nieuw institutioneel kapitaal naar de markt trok. Als Ripple erin slaagt de licentie binnen enkele maanden te krijgen, zou dat een vergelijkbare katalysator kunnen vormen voor XRP.

Institutionele adoptie

De timing van Ripple’s stap is geen toeval. Terwijl Washington D.C. nog steeds werkt aan een overkoepelend wettelijk kader voor digitale beleggingen, kiezen steeds meer bedrijven voor een “licentie eerst, lancering later” strategie. Door zich als trustbank te registreren, neemt Ripple een proactieve houding aan. Eerst voldoen aan regelgeving, daarna pas opschalen.

Deze aanpak contrasteert scherp met de strategie van andere crypto organisaties, die vaak eerst producten lanceren en pas daarna naar naleving kijken. Ripple’s keuze positioneert het bedrijf als een compliance leider in de sector, iets waar toezichthouders positief op reageren.

Kritiek op banklicentie

Toch zijn er ook uitdagingen. De ICBA heeft bezwaar aangetekend tegen de aanvraag van Ripple, uit vrees dat een crypto bedrijf met een nationale banklicentie oneerlijke concurrentie kan veroorzaken voor traditionele banken. Daarnaast waarschuwen sommige beleidsmakers dat het integreren van blockchain in het bankensysteem nieuwe risico’s kan creëren rond liquiditeit en dataveiligheid.

Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat de OCC de aanvraag goedkeurt. Hoewel de toezichthouder de afgelopen jaren opener is geworden tegenover digitale banken, blijft het proces complex en langdurig. Volgens financiële juristen kan het traject zelfs zes tot twaalf maanden duren, afhankelijk van de feedback van de Federal Reserve en de FDIC.

Nieuwe fase voor crypto

De mogelijke oprichting van Ripple National Trust Bank past in een groeiende trend waarin crypto bedrijven zich ontwikkelen tot volwaardige financiële instellingen. Deze verschuiving helpt om het imago van de sector te professionaliseren en biedt een route naar duurzame groei, gebaseerd op regelgeving in plaats van alleen speculatie.

Ripple, het bedrijf dat ooit werd aangeklaagd voor het verkopen van een “illegaal effect”, staat nu op het punt om een volledig gereguleerde bank te worden. Daarmee wordt Ripple niet alleen een vooroploper in blockchain betalingen, maar ook een oprichter van de nieuwe digitale financiële infrastructuur.

