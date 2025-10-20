De XRP koers heeft de afgelopen dagen een opmerkelijk herstel laten zien, terwijl nieuwe on-chain data wijst op een recordniveau van grote investeerders. Volgens cijfers van Santiment telt het XRP netwerk voor het eerst meer dan 317.500 wallets met minimaal 10.000 tokens. Dat wijst op een stijgende interesse van mid tot large-cap investeerders, ondanks de recente correcties in de crypto markt. De vraag is nu: kan deze groei in holdings de Ripple koers weer op de rails krijgen?

Recordaantal grote XRP wallets

In de afgelopen maand is het aantal wallets met meer dan 10.000 XRP met 1,8% gestegen, een groei die doorloopt ondanks de terugval van de XRP koers. De data suggereert dat beleggers en traders de dip gebruiken om hun posities uit te breiden, wat vaker voorkomt bij accumulatiefases in bull markten.

XRP noteert momenteel rond $2,50, ongeveer 5,3% hoger dan het recente dieptepunt, maar nog ruim onder de piek van eerder dit jaar. Toch interpreteren analisten de groei van deze mid-tier wallets als een structureel bullish signaal. Het toont aan dat investeerders niet uit de markt stappen, maar zich juist voorbereiden op een mogelijke koersherstel richting $3 of hoger zodra de marktdruk afneemt.

Whales en instellingen blijven accumuleren

De stijging van het aantal grote wallets valt samen met een reeks institutionele bewegingen rond Ripple. Het bedrijf kondigde recent de overname aan van GTreasury voor $1 miljard, een deal die directe toegang geeft tot de wereldwijde markt voor liquiditeitsbeheer. Daarmee vergroot Ripple zijn invloed en verstevigt het zijn positie binnen de infrastructuur voor internationale betalingen.

Today, Ripple is breaking into the $120T corporate treasury payments market with the $1B acquisition of GTreasury. The past few years have reminded this industry why payments, first and foremost, is THE primary use case for crypto and blockchain. Payments are where Ripple first… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 16, 2025

Volgens marktanalisten betekent deze uitbreiding dat grote instellingen steeds meer blootstelling krijgen aan het ecosysteem van Ripple. Voor hen fungeert de token niet alleen als brugvaluta, maar ook als onderdeel van een bredere digitale strategie rond cashmanagement en grensoverschrijdende betalingen. Dat verklaart waarom het aantal institutionele wallets blijft groeien, zelfs terwijl de koers volatiel blijft.

Wat betekent dit voor de XRP verwachting?

De toename van langetermijnhouders wordt door analisten gezien als een mogelijk keerpunt in de XRP verwachting. Als het huidige accumulatie patroon aanhoudt, kan dit op middellange termijn leiden tot minder verkoopdruk en stabielere koersen. Santiment wijst erop dat het netwerk al maanden een ‘opwaartse helling’ laat zien in het aantal grote wallets.

Technisch gezien ligt de eerste grote weerstand rond $2,85, gevolgd door de psychologische barrière op $3. Breekt XRP daarboven, dan kan het momentum aansterken richting $3,60, het hoogste punt sinds 2021. Aan de onderkant vormt de zone van $2,30 tot $2,40 momenteel een belangrijk steungebied.

Naast de marktdata speelt ook XRP adoptie een groeiende rol. Ripple’s infrastructuur wordt steeds vaker geïntegreerd in banken en financiële instellingen die blockchain gebruiken voor internationale transacties. De recente uitbreiding richting corporate treasury oplossingen versterkt die trend.

Hoewel de korte termijn nog volatiel blijft, bouwen de fundamentele signalen zich op. De combinatie van institutionele accumulatie, stijgende on-chain activiteit en toenemende adoptie maakt dat veel analisten de Ripple koers verwachting voorzichtig positief inschatten. Ook crypto presales kunnen goede investeringsopties bieden in deze cruciale fase van de markt. Wil jij van investeren en presales een leuke, interactieve game maken? Kijk dan eens bij PEPENODE ($PEPENODE).

PEPENODE ($PEPENODE)

PEPENODE ($PEPENODE) is de eerste Mine-to-Earn memecoin die presales verandert in een interactieve game. In plaats van passief te wachten, duiken vroege investeerders in een virtuele mining simulator waar ze Miner Nodes bouwen, facilities upgraden en direct $PEPENODE verdienen. Het combineert meme cultuur met gamified mining, waardoor elke aankoop voelt als het opstarten van een eigen digitale mining rig.

Tijdens de presale worden vroege deelnemers beloond met krachtige nodes en referral bonussen. Ook heeft PEPENODE een deflatoir model waarbij 70% van alle tokens die gebruikt worden voor upgrades permanent worden verbrand. Dit creëert directe schaarste en motiveert spelers om vroeg in te stappen en hun mining imperium te laten groeien.

Na de Token Generation Event (TGE) schakelt PEPENODE volledig over naar de blockchain, met on-chain mining, governance en staking beloningen. Het resultaat? Een duurzame, community-first memecoin die mining, memes en marktdynamiek verenigt in één gamified ecosysteem.

Nu naar de Pepenode presale