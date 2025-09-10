Nu aan de serie rechtszaken tussen de SEC en tokenuitgever Ripple Labs een definitief einde is gekomen, kan de focus van het Ripple nieuws richting de toekomst. Wat gaat Ripple doen zonder juridische strijd? In het verleden heeft Brad Garlinghouse, CEO van het bedrijf, regelmatig laten weten dat het SWIFT wil uitdagen als provider voor internationale betalingen. Is dat realistisch?

Ripple koers kan groeien na SEC rechtszaak

Over de rechtszaak tussen tokenuitgever Ripple Labs en de Amerikaanse beurswaakhond SEC is al het nodige gezegd en geschreven. Het bedrijf achter XRP werd aangeklaagd omdat de eigen crypto geen valuta zou zijn, maar een ongeregistreerd beurseffect. Het gevolg van de aanklacht was een crash van de Ripple koers en de verwijdering van de token van enkele grote exchanges.

Rechter Analisa Torres besloot dat de verkoop van de token aan particuliere investeerders niet in strijd is met de wet, maar dat de private verkoop aan zakelijke partijen (Ripple Labs zet erg in op partnerschappen met TradFi ondernemingen) juridisch niet door de beugel kon. XRP keerde terug op de exchanges, maar Ripple Labs moest wel een schikking zien te treffen met de SEC.

De beurswaakhond zette eerst in op een miljardenboete, maar mede dankzij veranderend economisch beleid in de VS (Trump ondersteunt de crypto sector) ging het uiteindelijk akkoord met een $125 miljoen schikking. Hiervan werd ook nog eens $75 miljoen vanuit een escrow teruggestort aan de tokenuitgever.

Veel traders geloven dat, nu de rechtszaak het Ripple nieuws niet langer beheerst, de Ripple koers eindelijk tot wasdom kan komen. Dit is deels al het geval: de token staat momenteel op $3,013, een groei van (bijna) 460% ten opzichte van een jaar geleden. In de afgelopen week werd een groei van 5% behaald.

Wat gaat Ripple doen?

Veel investeerders die bullish zijn op de Ripple koers denken dat de waarde van de token in de komende weken en maanden verder kan stijgen. Dit heeft deels te maken met de rechtszaak, maar ook met andere ontwikkelingen binnen het platform.

Zo is er onder meer veel te doen om RLUSD, de eigen stablecoin die Ripple Labs eind 2024 op haar blockchain uitbracht. Deze token moet het gemakkelijker maken om internationale transacties te doen. Momenteel kent deze token een marktkapitalisatie van $728 miljoen, waarmee het de achtste USD stablecoin van dit moment is.

Dit kan echter snel veranderen onder invloed van het huidige Ripple nieuws: Ripple Labs sluit momenteel allemaal prikkelende partnerschappen met grote (TradFi) ondernemingen. Zo werd eerder deze week bekendgemaakt dat de RLUSD stablecoin gebruikt zal gaan worden voor de automatische uitbetaling van ‘extreem weer’ verzekeringen in verschillende Afrikaanse landen. Daar kwam gisteren het nieuws overheen dat het samen met de Spaanse bank BBVA cryptodiensten uit zal gaan breiden in Europa.

Veel Ripple investeerders zien in deze ontwikkelingen een opmaat naar iets groters: het platform zou van plan zijn om opnieuw de aanval op SWIFT te openen.

Ripple vs SWIFT

Al sinds 1973 is SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) de ruggengraat van het internationale betalingsverkeer. Het systeem zelf verstuurt geen geld, maar geeft banken toegang tot gestandaardiseerde codes waarmee overschrijvingen geregeld kunnen worden. Banken zorgen vervolgens onderling voor de betalingen.

Elke dag verwerkt SWIFT meer dan 53 miljoen betalingen over meer dan 40.000 verschillende payment routes. Hierbij zijn meer dan 11.500 financiële instituties betrokken, gevestigd in 220 landen.

Hoewel deze cijfers indrukwekkend zijn, zijn er ook klachten over het betaalsysteem. Transacties duren soms meerdere dagen, en kennen hoge kosten. 1 op de 10 transacties slaagt niet, terwijl 1 op de 20 overschrijvingen vertraging oplopen.

Momenteel kent Ripple een veel lager transactievolume dan SWIFT (1 tot 3 miljoen transacties per dag), maar hier staan wel enkele voorbeelden tegenover. Zo betaal je bij Ripple ongeveer $0,0009 per transactie, terwijl een internationale SWIFT overschrijving $15 tot $50 kost. Een betaling met Ripple is bovendien binnen 3 tot 5 minuten geheel verwerkt, terwijl SWIFT soms een volledige werkweek nodig heeft.

🧐🔥 Most Banks Are Running on 1970s and 1980s Technology—No Wonder SWIFT Hasn’t Been Replaced So why hasn’t Ripple been adopted yet? Why is SWIFT’s market share so protected? Behind polished banking apps, the global financial system runs on mainframes and COBOL code from the… — Vincent Van Code (@vincent_vancode) September 2, 2025

In een lange tweet zette Vincent van Code, een bekende crypto analist, uiteen waarom Ripple ondanks deze cijfers de rol van SWIFT nog niet over heeft genomen. Hij concludeert dat de meeste potentie voor Ripple ligt bij het vormen van een bridge tussen TradFi en DeFi; hierdoor kan het langzaam maar zeker de rol van bestaande structuren overnemen.

