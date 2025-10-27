De bekende auteur Robert Kiyosaki is bullish op de Ethereum koers. De schrijver van financiële zelfhulpboeken meent zelfs dat nu instappen bij de ETH koers vergelijkbaar is met instappen bij Bitcoin op $4.000. Ethereum whales lijken dit inmiddels al te beseffen. Wat gaat Ethereum doen volgens de zakenman?

Ethereum koers nieuwe liefde Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki werd wereldwijd bekend met zijn bestseller Rich Dad Poor Dad, waarin hij uitlegt hoe belangrijk financiële geletterdheid, onafhankelijkheid en het opbouwen van vermogen door middel van investeringen zijn. Als trader maakte Robert Kiyosaki onder meer faam door vroegtijdig in te stappen op de Bitcoin koers.

Traditionele geldmarkten hebben inmiddels afgedaan voor Kiyosaki. Zo tweette hij op 17 oktober het volgende: “Bewaar alstublieft echte waarde… goud, zilver, bitcoin, ethereum… niet nep overheidsgeld.” Daarmee lijkt hij aan te geven dat valuta’s als de dollar en de euro in zijn ogen op den duur niet veel meer waar zullen zijn.

Met de Ethereum koers heeft Kiyosaki schijnbaar een nieuwe liefde gevonden. “Mensen die vandaag Ethereum kopen op $4000 zijn als de traders die Bitcoin kochten toen de koers op $4000 stond”, zo stelt de ondernemer. De kleine kloof tussen lenige traders die inspringen op de hype en ‘oude denkers’ zal volgens Kiyosaki “een Grand Canyon” worden.

Wat gaat Ethereum doen?

Volgens Robert Kiyosaki is nu Ethereum kopen vergelijkbaar met Bitcoin kopen toen het op $4000 stond. Daarmee lijkt hij aan te geven dat de koers van ETH kan stijgen naar de huidige Bitcoin koers (nu rond de $115.000. De ETH koers staat op $4150, wat aangeeft dat de slimme investeerder die nu instapt 2671% winst boekt!

Een dergelijke stijging zal niet binnen enkele dagen plaatsvinden, maar is een proces van meerdere jaren. In maart 2019 stond de Bitcoin koers voor het laatst op $4000; inmiddels zijn we meer dan 6 jaar verder. Ethereum koersvolgers zullen dus waarschijnlijk tot 2031 moeten wachten om de echte gevolgen van hun huidige investeringen in te schatten.

Santiment: Ethereum whales and sharks holding between 100 and 10,000 ETH are finally showing signs of confidence. After dropping 1.36 million ETH between October 5 and October 16, they have recovered almost a sixth of that amount. A positive sign for ETH. pic.twitter.com/KAQX1Jo3ms — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) October 25, 2025

Toenemende accumulatie onder Ethereum whales laat zien dat Robert Kiyosaki niet de enige grote investeerder is die denkt dat de Ethereum koers flink zal gaan stijgen. Al bijna 1/6 van het verloren gegane bedrag tijdens de afgelopen crypto crash is door Ethereum whales opnieuw geïnvesteerd.

Kan Ethereum koers Bitcoin achterna?

De beweringen van Robert Kiyosaki kunnen online op bijval en kritiek rekenen. Tegenstanders van zijn Ethereum koers theorie noemen graag het feit dat de totale voorraad Ethereum niet beperkt is. Van Bitcoin zijn er slechts 21 miljoen tokens beschikbaar, en hier kunnen geen extra tokens aan toegevoegd worden. Ethereum daarentegen heeft een meer dynamische voorraad, wat ervoor zorgt dat inflatie mogelijk is.

Qua gebruiksmogelijkheden heeft Ethereum echter een streepje voor op Bitcoin. Het platform heeft een bredere functionaliteit, met een focus op smart contracts en gedecentraliseerde toepassingen. Bovendien zorgt de overgang naar smart staking van Ethereum ervoor dat het netwerk groener, sneller en toegankelijker is dan Bitcoin. In een wereld waarin DeFi tools en de traditionele zakenwereld steeds verder samensmelten kan Ethereum zodoende het verschil maken.

