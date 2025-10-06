De Russell 2000 Index is een aandelen index die 2000 bedrijven volgt met een relatief lage marktwaarde. Daarmee kun je het vergelijken met altcoin indexen in de crypto markt; het kijkt niet naar de leiders in de markt, maar juist naar de ontwikkelingen daaronder.

Een stijging van de Russell 2000 Index is voor crypto traders vaak een signaal dat er op de altcoin markt mogelijk ook het een en ander staat te gebeuren.

Russell 2000 index tikt nieuwe recordhoogte aan

Gisteren sloot de Russell 2000 index af op de hoogste wekelijkse afsluiting ooit. Ash Crypto volgt de index op de voet, en kwam dan ook meteen met dit nieuws via een post op X.

HIGHEST WEEKLY CLOSE EVER FOR RUSSELL 2000 INDEX 🚨 THIS IS PROBABLY THE BEST SIGNAL THAT RISK-ON ASSETS ARE ABOUT TO EXPLODE. ALTSEASON IS COMING 🚀 pic.twitter.com/3Ig0muhNJa — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 5, 2025

Er is geen directe link tussen de index en de crypto markt, maar het toont vooral de intenties van beleggers aan. Als de index met kleine bedrijven stijgt, laat dat zien dat beleggers meer risico durven te nemen.

Als dat zich vertaalt naar de crypto markt, gaan traders ook meer investeren in kleinere altcoins en kan er een nieuw altseason volgen. Op dit moment staat de altcoin index van CoinMarketCap op 62, wat het vermoeden doet groeien dat we aan de vooravond van een nieuw altcoin seizoen staan.

Vorige doorbraak van Russell 2000 index in 2021

De vorige keer dat er een directe link te zien was tussen de ontwikkelingen van de Russell 2000 index en de altcoin markt was in 2021. Destijds brak de index door naar nieuwe recordhoogtes en volgende op de crypto markt een enorme stijging voor altcoins, vooral bij Solana.

De Solana koers steeg destijds met meer dan 10.000%. Voor de komende periode kan ook Solana weer profiteren, maar analisten verwachten meer van XRP, DOGE en LINK de komende periode.

Naast de doorbraak van de Russell 2000 index zijn er meer signalen die een mogelijk altcoin seizoen voorspellen. Vooral de stabiele stijging van de altcoin index in de afgelopen periode laat zien dat er steeds meer bodem is voor een nieuwe doorbraak.

Welke altcoins zijn klaar voor explosie?

De XRP koers, Solana koers en Cardano koers worden getipt voor grote stijgingen in het komende altseason. Deze horen inmiddels wel allemaal bij de beste altcoins met hoge marktwaardes. Explosies als bij Solana in 2021 lijken daarom niet zomaar mogelijk.

Ook Dogecoin en Chainlink maken zich op voor nieuwe stijgingen. In de afgelopen zeven dagen noteerden beide altcoins al groene cijfers, maar met een stevig fundament kunnen ook deze twee koersen profiteren van een nieuwe explosie op de altcoin markt.

Bij Dogecoin komt dit doordat de coin eigenlijk altijd in trek is; het is nog altijd de grootste meme coin en voert dit deel van de markt aan. Zodra Dogecoin stijgt, profiteren ook andere meme coins mee.

Chainlink heeft een goed jaar achter de rug en lijkt een steeds grotere rol te spelen in de ‘echte’ wereld. Zo maakte onlangs de Amerikaanse overheid gebruik van de technologie en lijkt er ook vanuit andere instanties meer interesse te zijn in het Oracle-netwerk.

Grote explosies mogelijk bij kleinere meme coins

De grootste explosies zullen dus niet bij de beste altcoins plaatsvinden. Voor de ouderwetse crypto stijgingen van duizenden procenten moeten traders op zoek naar kleinere meme coins waar nog geen verzadiging opgetreden heeft.

Mogelijk kan de token van Snorter Bot hier een voorbeeld van zijn. De Snorter Token is op dit moment nog verkrijgbaar in een presale, waardoor het nog niet op de markt verhandeld wordt. Deze presale heeft tot nu toe $4,3 miljoen opgehaald en kan midden in een altseason gelanceerd worden op crypto exchanges.

Deze timing kan bijdragen aan een explosieve groei voor het project. Naast de eigen token wordt er een sniper trading bot ontwikkeld, waarmee traders gemakkelijker andere nieuwe meme coins op het Solana netwerk kunnen snipen.