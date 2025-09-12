De populaire BONK coin, een Solana meme coin die eerder al populair is geworden onder traders, lijkt opnieuw momentum te winnen. Het beursgenoteerde bedrijf Safety Shot heeft deze week bekendgemaakt dat het een aparte entiteit heeft opgericht: BONK Holdings LLC. Dit om hun digitale activa en crypto investeringen te beheren. Met een nieuwe aankoop van $5 miljoen aan BONK tokens is de totale BONK treasury van het bedrijf nu opgelopen tot $63 miljoen.

Waarom een LLC voor BONK?

Volgens Jarrett Boon, CEO van Safety Shot, moet BONK Holdings LLC het beheer van digitale activa centraliseren. Beleid, risico, custody en rapportage komen samen op één plek. Daarmee past de positie beter binnen audit en disclosure eisen die horen bij een beursfonds. Safety Shot meldt dat BONK nu ongeveer 2,5% van de circulerende supply vertegenwoordigt. Het bedrijf wil de positie actief inzetten in staking, liquidity provision en yield binnen het Solana ecosysteem om inkomsten met een stabiele waarde te genereren.

🚨NEWS: Safety Shot (NASDAQ: SHOT) partners with @bonk_inu founding contributors to launch a $BONK treasury strategy. The Company will receive $25 million worth of BONK tokens, holds over $15 million cash, and will issue $35 million in convertible Preferred Shares. pic.twitter.com/3dNPtf0P3P — SolanaFloor (@SolanaFloor) August 11, 2025

De keuze voor een aparte entiteit is ongebruikelijk voor een meme coin, maar wel logisch vanuit governance. Het maakt duidelijk wie beslist, hoe risico’s worden afgedekt en hoe eventuele opbrengsten worden opgeslagen. Het is ook een signaal aan banken, accountants en verzekeraars dat de positie georganiseerd en controleerbaar is.

Effect op de BONK koers

Corporate nieuws heeft het sentiment rond BONK verbeterd. In de week van de aankondiging is BONK gestegen met ongeveer 28%, waarvan 7% op de dag van publicatie. Momenteel handelt de token rond $0,000025. Dit laat zien dat meme coins vaker meebewegen met positieve headlines en liquiditeit.

Op de aandelenmarkt was de reactie gemengd. SHOT daalde intraday naar $0,37 en sloot op $0,39. Beleggers lijken nog te calculeren hoe een grotere crypto exposure past bij het risicoprofiel van een beursfonds. Momenteel bevindt het aandeel zich nog steeds rond de $0,38.

Toch is de vraag naar legitimiteit nog belangrijker. Een LLC, formeel beleid en gebruik binnen DeFi services geven BONK een sterkere fundering voor institutionele partijen. Het verlaagt bovendien frictie bij custody en compliance. Echter blijft BONK een memecoin met hoge volatiliteit. Een treasury positie kan rendement opleveren, maar vergt strakke limieten om risico’s te minimaliseren.

Wat betekent dit voor meme coins?

Steeds meer bedrijven experimenteren met crypto op de balans. Tot nu toe ging het vooral om BTC en soms ETH, terwijl Safety Shot nu een meme coin naar voren schuift. Dat kan gevolgen hebben bij merken met online crypto community’s. In zo’n geval heeft een meme coin drie functies: marketing, community binding en exposure. BONK heeft daarbij schaalvoordelen op Solana (snel, goedkoop) en een actieve gebruikersbasis.

Just spotted this Cup & Handle on $BONK. 🧐 Looks like a classic neckline + cup + handle pattern. Watch out for a possible break of the neckline; it should trigger a nice expansion. 📈 pic.twitter.com/bDnUXgbZ2b — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) September 11, 2025

Maar wat gaat BONK doen? Volgen er meer corporate kopers, dan ontstaat er een stabielere vraag en mogelijk een kleiner aanbod in vrije omloop. Blijft Safety Shot een uitzondering, dan is het nieuws vooral een eenmalige impuls. In beide scenario’s is het verstandig BONK te beoordelen op liquiditeit, concentratie van holdings en het daadwerkelijke gebruik. BONK is voor sommigen één van de beste meme coins van het moment, maar wel met het risicoprofiel dat bij meme coins hoort.

