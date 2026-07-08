De SEC publiceerde op 7 juli zijn regelagenda voor 2026, met Regulation Crypto al deze maand op de rol. Startups krijgen een vrijstelling tot 5 miljoen dollar en investeerders mogen tot 75 miljoen dollar per jaar ophalen. Wat betekent dit crypto nieuws voor XRP, ADA en SOL?

Wat staat er in het Regulation Crypto voorstel?

Voorzitter Paul Atkins wil met dit voorstel duidelijke regels geven voor het uitgeven en verhandelen van crypto. Wie een crypto broker gebruikt of zelf een munt uitgeeft, krijgt straks te maken met drie nieuwe onderdelen.

Een vrijstelling voor startups die in de eerste vier jaar onder de 5 miljoen dollar blijven

Een fundraising grens van 75 miljoen dollar per jaar zonder volledige registratie

Een uitzondering voor tokens zodra de bouwers niet langer de dienst uitmaken

Het voorstel ligt nu nog bij het Witte Huis voor een laatste toets, voordat het officieel gepubliceerd wordt. Bitcoin Magazine meldde het nieuws kort na de publicatie op X, met de melding dat de SEC deze maand een speciale bijeenkomst over crypto regelgeving inplant.

Waarom wil Paul Atkins dit doorvoeren?

Atkins noemt het plan een stap om van de Verenigde Staten de crypto hoofdstad van de wereld te maken, een doel dat ook president Trump vaak noemt. Zodra bedrijven zonder hoge kosten geld kunnen ophalen, blijft ontwikkeling volgens hem eerder in de VS dan dat ze naar het buitenland verhuist.

Analist BankXRP wijst op X op de brede vrijstellingen voor tokenized securities en DeFi die het voorstel meebrengt, waardoor het risico op handhaving voor on-chain activiteit kleiner wordt.

JUST IN: SEC plans to release its crypto safe harbor proposal for public comment as early as this month 🇺🇸

The framework would give broad exemptions for tokenized securities and DeFi, cutting enforcement risk for on-chain activity 👀 Regulatory clarity finally catching up to the… pic.twitter.com/XhPn1L9hce — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) July 8, 2026

De rechtszaak tussen Ripple en de SEC ligt al enige tijd achter de rug, maar de XRP koers verwachting blijft voorlopig onzeker zolang de Clarity Act in de Senaat vastzit.

Wat betekent dit voor de crypto verwachting van XRP, ADA en SOL?

De Clarity Act moet vastleggen welke toezichthouder over crypto gaat, de SEC of de CFTC. Zolang de Senaat niet stemt, blijft het voor grote beleggers lastig om volledig in te stappen bij XRP, ADA en SOL. Analisten volgen daarom niet alleen Regulation Crypto, maar ook elke stap die de wet in Washington zet.

Voor Cardano geldt een vergelijkbaar verhaal: het netwerk draait op smart contracts en valt daardoor sneller onder het toezicht van de SEC dan bijvoorbeeld Bitcoin. De ontwikkelaars werken ondertussen door aan nieuwe upgrades, terwijl de ADA koers verwachting vooral wordt bepaald door hoe snel Washington duidelijkheid geeft.

Solana kent hetzelfde risico, al ligt de nadruk daar meer op snelheid en lage kosten dan op juridische strijd. De netwerkactiviteit blijft ondertussen hoog, terwijl de Solana koers verwachting op de korte termijn vooral afhangt van hoeveel institutionele partijen straks durven in te stappen.

Gaat crypto nog stijgen deze zomer?

Of crypto nog gaat stijgen deze zomer hangt sterk af van hoe snel Washington duidelijkheid geeft. Regulation Crypto is een belangrijke stap, maar het voorstel moet nog langs het Witte Huis en daarna ligt de bal bij de Senaat voor de Clarity Act.

“Deze veilige haven kan precies het zetje zijn dat grote partijen nodig hebben om weer vol in te stappen”, zegt een crypto expert van Coinspeaker. “Maar zolang de Clarity Act vaststaat, blijft voorzichtigheid het codewoord.”

De Senaat komt op 13 juli terug van reces, met nog zo’n drie weken voor het zomerreces begint. Die periode geldt als de laatste realistische kans om de Clarity Act dit jaar nog aan te nemen. Tot die tijd blijft de markt vooral wachten op nieuws uit Washington.