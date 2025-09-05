De SEC heeft de beslissing over 21Shares’ SUI spot ETF uitgesteld vanwege zorgen over marktmanipulatie, custody en investeerdersbescherming. Deze vertraging markeert een nieuwe teleurstelling voor crypto ETFs en institutionele adoptie van altcoins.

SEC stelt SUI spot ETF goedkeuring uit

Crypto analist @0xargs0 heeft de uitstelling van de 21Shares SUI spot ETF bevestigd via zijn recente analyse. De SEC heeft de beslissing uitgesteld vanwege drie hoofdzorgen: marktmanipulatie, custody-uitdagingen en investeerdersbescherming.

🚨 SEC Delays 21Shares $SUI Spot ETF The SEC has postponed its decision on 21Shares’ $SUI spot ETF. Spot ETFs hold the actual crypto, giving direct exposure. Delay due to market manipulation, custody, and investor protection concerns. Institutional adoption now delayed. $SUI… pic.twitter.com/JUKd2FBWu4 — gøu (@0xargs0) September 4, 2025

Spot ETF’s houden daadwerkelijke cryptocurrency aan, wat directe blootstelling geeft aan de onderliggende asset. Dit verschilt van futures ETF’s die derivaten gebruiken. De uitstelling betekent dat institutionele adoptie van SUI voorlopig vertraagd wordt, wat impact kan hebben op de sui koers en bredere altcoin sentiment.

Impact op crypto koers en marktsentiment

De vertraging van de SUI ETF komt op een moment dat de crypto markt gemengde signalen toont. Terwijl Bitcoin zijn dominantie behoudt, zoeken investeerders naar diversificatie via altcoins en nieuwe ETF producten.

De zorgen van de SEC over marktmanipulatie en custody zijn niet nieuw. Deze obstakels hebben eerder geleid tot vertragingen bij andere crypto ETF aanvragen, wat toont dat regulatoire duidelijkheid nog steeds een uitdaging blijft, ondanks de algemene bull run in de crypto sector.

Q4 2025 als mogelijke catalyst voor altseason

Crypto expert Ethereum Daily heeft een Bloomberg lijst gedeeld met openstaande ETF’s die een sterk overzicht geven van het totaal aantal crypto ETFs voor Q3 en Q4 2025.

Here’s the list of pending ETFs – Source: @Bloomberg Most of their final deadlines fall in Q4 2025. Some say this could be the catalyst that sparks altseason. hat do you think? https://t.co/SPLpWPMUvZ pic.twitter.com/YAEP3nLcZ1 — Ethereum Daily (@ETH_Daily) August 31, 2025

De meeste finale deadlines voor pending ETF’s vallen in Q4 2025, wat volgens crypto macro analisten mogelijk de belangrijkste indicator kan worden voor altseason 2025. Deze timing suggereert dat de huidige vertragingen tijdelijk kunnen zijn en dat een golf van ETF-goedkeuringen later dit jaar mogelijk is.

Gevolgen voor institutionele adoptie

De uitstelling van de SUI ETF heeft bredere implicaties voor crypto ETFs en institutionele adoptie. Spot ETF’s houden daadwerkelijke cryptocurrency aan versus futures ETF’s die derivatencontracten gebruiken. De SEC toont meer voorzichtigheid bij spot ETF-goedkeuringen vanwege custody zorgen en investeerdersbescherming.

Deze ontwikkeling kan de crypto koers op korte termijn beïnvloeden, vooral voor tokens die ETF-goedkeuring nastreven, zoals XRP / Ripple. De onzekerheid rond regulering kan leiden tot verhoogde volatiliteit in de SUI koers en zoals eerder genoemd onder andere de XRP koers, vanwege 10+ openstaande XRP ETFs voor Q3 2025.

Crypto minen gedurende onzekere periodes

Ondanks regulatoire uitdagingen blijft de vraag naar crypto exposure groeien. Terwijl institutionele investeerders wachten op ETF goedkeuringen, verkennen individuele investeerders alternatieve manieren om te profiteren van crypto groei.

Crypto mining wordt steeds populairder als alternatieve route voor lange termijn crypto exposure. Pepe Node heeft recent een vereenvoudigde mining app gelanceerd die traditionele complexiteit wegneemt. Door middel van enkele clicks kunnen gebruikers crypto miner worden, wat een directe manier biedt om te participeren in blockchain netwerken zonder afhankelijk te zijn van ETF-goedkeuringen of traditionele beleggingsproducten.

Met Pepenode kunnen investeerders crypto mining combineren voor enorme bonussen en tot 2.832% staking beloningen verdienen. Het platform biedt ook airdrops in populaire meme coins zoals $PEPE en $FARTCOIN voor topminers.