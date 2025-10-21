Investeerders maken zich ernstige zorgen over de “Long-Term Viability” van de Shiba Inu koers. Volgens velen zal de token niet in staat zijn om te overleven op de lange termijn, tenzij er daadwerkelijke verandering bij de meme coin plaatsvindt. Wat gaat Shiba Inu doen?

Shiba Inu koers op standje overleven

Na Dogecoin is Shiba Inu nog steeds de grootste meme coin ter wereld. De token beschikt over een marktkapitalisatie van $5,9 miljard, waarmee het bijna 2x zo groot is als de volgende op de lijst van beste meme coins, Pepe.

Toch is er iets vreemds aan de hand bij Shiba Inu. De SHIB koers is al langere tijd bearish: in de afgelopen maand ging 9,37% van de tokenwaarde verloren, over een heel jaar gezien werd meer dan 50% ingeleverd. Significant voor de malaise bij de Shiba Inu koers is het feit dat de token flink inlevert ten opzichte van Dogecoin. In 6 maanden tijd groeide de achterstand van de Shiba Inu koers binnen dit handelspaar met meer dan 30%.

Momenteel staat de Shiba Inu koers op $0,00001004, waarmee het verval zodanig is dat het risico op een teruggang naar 5 nullen achter de komma zeer reëel is. Voorlopig lijkt de $0,00001 nog wel een stronghold. Dit is met name te danken aan de (vrij letterlijk) hondstrouwe community, die een retention rate van 97,25% laat zien.

Wat gaat Shiba Inu doen?

Shiba Inu is een meme coin met slechts weinig utility: traders die de token desondanks kopen doen dit omdat zij de hoop hebben buitengewone stijgingen te zien. De Shiba Inu koers staat er immers om bekend explosief te kunnen groeien dankzij een combinatie van community-ondersteuning en FOMO onder nieuwe investeerders.

De Shiba Inu community probeert dergelijke sentimenten aan te wakkeren, bijvoorbeeld met (of tijdens) events als ‘Sparktember’ en ‘Uptober’. De recente resultaten laten echter zien dat de SHIB Army er steeds minder goed in slaagt om daadwerkelijke rally’s te beginnen. Dit heeft deels te maken met het feit dat Shiba Inu dankzij haar enorme marktkapitalisatie te groot is voor extreme groei, maar komt ook door het gebrek aan nut van de token.

Andere meme coins zetten steeds meer in op utility. De gedachte is dat een cryptomunt met een duidelijk nut en doel meer kans heeft om te overleven op de crypto markt dan tokens die dit niet hebben. Een goed voorbeeld hiervan is Dogecoin, dat de nodige connecties met Tesla en Twitter (twee bedrijven van Elon Musk) heeft.

Kan Shiba Inu 1 dollar worden?

Wil Shiba Inu overleven op de cryptomarkt, dan zal het ook stappen in de utility richting moeten zetten. Dit kan onder meer door het eigen platform Shibarium uit te breiden met meer utitlity. Het is zaak dat de token zich specifieker gaat richten op een bepaalde sector of markt, om op deze manier meer investeerders aan te trekken. Een groter gebruik kan ook de burn rate van de token vergroten.

Sommige traders vragen zich af of Shiba Inu 1 dollar kan worden. Het antwoord daarop is ja, mits de burn rate van de token explosief toeneemt. Momenteel zijn er immers 590 biljoen SHIB tokens in omloop. Belangrijker dan het halen van $1,00 is echter met name de vraag of Shiba Inu zichzef zodanig verder kan ontwikkelen dat een explosieve koersgroei weer mogelijk is.

Komst Maxi Doge slecht Shiba Inu nieuws?

Zolang Shiba Inu zichzelf opnieuw moet uitvinden om een explosieve koersstijging mogelijk te kunnen maken, kijken veel investeerders naar andere cryptoprojecten die de potentie op explosieve koersstijgingen hebben. Een token die momenteel de aandacht trekt is Maxi Doge ($MAXI).

Maxi Doge is het uit de kluiten gewassen ‘kleine broertje’ van meme coins als Dogecoin en Shiba Inu. Als nieuwe cryptomunt heeft de token de potentie om een flinke pump neer te zetten: de marktkapitalisatie is immers een stuk kleiner dan bij de Dogecoin of Shiba Inu koers. $MAXI zit nu nog in de presale, maar zal met een cap van slechts $15,7 miljoen gelanceerd worden.

Hierdoor heeft de token de potentie om flink te groeien, ook omdat 40% van de tokenomics is gereserveerd voor een uitgebreide marketingcampagne. Hiermee moet (mede dankzij virale memes) een eigen Maxi community worden gevormd, die de token ook na de initiële pump flink blijft ondersteunen.

