De Shiba Inu koers lijkt in een flinke dip te zitten, en het is maar de vraag of de token haar huidige bearish patronen weet te doorbreken. Een bekende crypto expert stelt echter dat de meme coin klaar is voor een pump – die mogelijk al eerder plaats zal vinden dan iedereen denkt. Hoeveel kan Shiba Inu waard worden?

Shiba Inu koers in negatieve spiraal

Het gaat al een tijdje niet goed met de Shiba Inu koers. De eens zo populaire meme coin worstelt om supports vast te houden, en door resistances breken blijkt bijna onmogelijk. Momenteel staat de crypto meme koers op $0,00001010, wat een verlies van 50% is ten opzichte van een jaar geleden. In de afgelopen 6 maanden daalde de Shiba Inu koers met bijna 25%.

Wie naar de Shiba Inu koersgrafiek over de langere termijn (in de bovenstaande afbeelding sinds 1 januari 2025) kijkt moet wel concluderen dat de meme coin in een negatieve spiraal zit. Elke kleine rally wordt opgevolgd door een correctie, waarvan de bottom net iets onder de vorige support ligt.

Dit wordt ondersteund door de Fear&Greed index, die bij de Shiba Inu koers rond de 30 staat: er is sprake van een angstige markt, die winst pakt en uitstapt zodra het mogelijk is.

Crypto expert: deze meme coin gaat stijgen

MMB Trader, een bekende crypto expert die voornamelijk via Tradingview actief is, denkt dat de Shiba Inu koers op korte termijn weer kan gaan stijgen. Hij noteert namelijk dat de meme coin momenteel niet in een existentiële crisis, maar in een gewone consolidatiefase zit.

De crypto expert geeft aan dat er een duidelijke bottom voor de token is, die rond de actuele Shiba Inu koers ($0,00001010) ligt. Dit is niet alleen in de huidige situatie het geval, maar was ook al zo tijdens een groot deel van 2023 en het begin van 2024. Destijds wist de meme coin in maart te verrassen met een tweede opzienbarende groei die de token naar $0,00005480 bracht; een stijging van bijna 500%!

Voor de komende periode heeft crypto expert MMB drie targets vastgesteld: $0,00003664 voor juni 2026, $0,00005480 voor oktober 2026 en $0,00007730 voor februari 2027.

Voordat deze pump van de populaire crypto meme kan plaatsvinden, moet er echter wel eerst een bullish breakout boven de key trendline (in de bovenstaande grafiek in het rood) gerealiseerd worden. De consolidatie van dit moment, gevolgd door een uitbraak, zou volgens de crypto expert voor een flinke uitbraak zorgen.

Hoeveel kan Shiba Inu waard worden?

Niet elke crypto expert is even enthousiast over de potentiële Shiba Inu koers. Zo voorziet CoinCodex een kleinere stijging dan MMB doet. Zij denken dat de token op de korte termijn met een maximum van 16% uit kan breken naar $0,00001183.

Op de lange termijn zou de meme coin meer waard kunnen worden, alhoewel dit speculatief is. Zo wordt ingezet op de groei van het eigen netwerk van de token, Shibarium. Hier kunnen ontwikkelaars van dApps en nieuwe meme coins terecht. Daarnaast is met ShibTorch een eigen tokenburner in het leven geroepen.

Hoeveel Shiba Inu waard kan worden is afhankelijk van de ontwikkeling van de token, het gebruik van het bijbehorende Shibarium netwerk, de hoeveelheid tokenburns die plaats zal vinden en met name het vertrouwen dat de crypto meme community in de token heeft.

Garanties op de groei van de Shiba Inu koers kunnen zodoende niet gegeven worden; de opinies van crypto expert MMB dienen dan ook absoluut niet als financieel advies te worden opgevat.

Is deze meme coin beter dan Shiba Inu?

Als alternatief voor investeren in de Shiba Inu koers zijn er diverse andere meme coins waar traders in kunnen stappen. Een nieuwe cryptomunt met potentie is Snorter Token, dat momenteel nog in de presale zit.

Snorter Token is de eigen coin van het Snorter Bot platform, dat voorziet in een Telegram Trading Bot die gespecialiseerd is in crypto memes. Snorter Bot kan geautomatiseerd meme coins ontdekken en kopen, nog voordat deze bij het grote publiek bekend zijn. Daarbij zijn gebruikers beschermd tegen honeypots en rugpulls, want Snorter Bot heeft hiervoor een speciale detector.

Gebruik je de Snorter Bot in combinatie met de $SNORT token, dan betaal je slechts 0,85% transactiekosten. Dat is minder dan de 2,5% tot 1% die andere (vaak minder gespecialiseerde) Telegram Trading Bots rekenen. Dit zorgt ervoor dat Snorter Token een duidelijk voordeel heeft in de sterk groeiende automated trading market.

In korte tijd kon er al $5,5 miljoen opgehaald worden voor deze bijzondere nieuwe meme coin. Wil jij ook meedoen tijdens de presale? Zorg dan dat je er op tijd bij bent, want eenmaal op de exchanges kan $SNORT snel in waarde stijgen.

