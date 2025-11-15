De Solana koers staat op $140 en daarmee is het in de afgelopen zeven dagen met meer dan 12% gedaald. Binnen de top 10 cryptomunten daalde alleen Cardano harder, met een percentage van 12,5%. Ook de Bitcoin koers wankelt rond $95.000, waarmee het vertrouwen in de crypto markt uiterst broos lijkt.

Op dit moment daalt Solana harder dan Bitcoin, en als het huidige sentiment niet verbeterd, is de verwachting dat altcoins harder blijven dalen.

Solana koers rond kritisch punt

Door de stevige dalingen in de afgelopen dagen is de Solana koers ook een echt ondersteuningsniveau kwijtgeraakt. Op dit moment geeft TradingView nog een minimale ondersteuning rond $135.

Als de Solana koers standhoudt boven de $135 kan het in eerste instantie weer op zoek naar het doorbreken van de weerstand rond $150. Daarboven blijft het lastig om snel uit te breken. Het zal meerdere weerstandsniveaus moeten doorbreken om weer terug richting het $170 niveau te kunnen komen.

Vooral rond $155 – $160 krijgt Solana het lastig om verder te stijgen. Dat hangt daarnaast natuurlijk ook af van het algehele sentiment op de markt. Als de huidige daling in de markt zich voortzet, zal ook Solana eerder onder de $140 zakken dan naar boven kunnen kijken.

Bitcoin wankelt en neemt rest van de markt mee

Iets meer dan een maand geleden noteerde Bitcoin nog een nieuwe recordhoogte van net boven de $126.000. Inmiddels betaal je per Bitcoin nog ‘slechts’ $95.628. Vergelijken met een jaar geleden staat de beste cryptomunt daarmee nog slechts 5,85 in het groen.

Deze wankeling van de Bitcoin koers gijzelt ook de rest van de markt en zorgt voor grote twijfels bij crypto traders. Waar eerdere crashes telkens een duidelijk aanwijsbare reden hadden, zoals nieuwe importheffingen van Donald Trump of renteverhogingen, lijkt nu vooral het momentum van de crypto markt voorbij.

De cyclus ten opzichte van de Bitcoin halving eerder dit jaar zit er nu echt op, en dus groeit de vroeg hoe diep Bitcoin dit keer weg zal zakken. Na de vorige halving in 2021 zakte de koers terug tot $16.000 na een hoogtepunt rond $64.000.

Als dat patroon zich herhaalt en de koers weer 75% van haar waarde kwijtraakt, zakt Bitcoin nog verder weg tot $31.500.

Op zoek naar de laatste kansen van de bull run?

Actieve traders zijn met het huidige sentiment vooral op zoek naar de onopgemerkte kansen die nog wel kunnen stijgen. Hiervoor wordt ook gekeken naar nieuwe projecten, die op dit moment nog niet te leiden hebben van het negatieve sentiment op de markt.

Maxi Doge is een voorbeeld van zo’n project, dat nu in een presale verkrijgbaar is, en daardoor nog niet te maken heeft met dalende koersen. Dit meme coin project is duidelijk over haar missie: 1000x gains en zo snel mogelijk.

Presale investeerders hebben ook nog eens het voordeel dat ze tijdens deze presale nog tokens vast kunnen zetten in staking pools. Hierdoor verdien je nog meer tokens en is je wallet verder gevuld zodra de token gelist wordt bij exchanges.