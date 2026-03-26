Solana lanceert x402 betalingsgateway voor AI-agents: koers klaar voor doorbraak in 2026?

Vibhu Norby, hoofd productmanager van de Solana Foundation, verklaarde op 25 maart 2026 tijdens de Digital Asset Summit in New York dat Solana de kern wordt van het zogenaamde “agentische internet”. Daarmee bedoelt hij een toekomst waarin AI systemen, en niet mensen, het grootste deel van de online betalingen uitvoeren.

"Agents like APIs and documentation and skills. So the Solana Foundation was actually the first blockchain to put a skill file at the root of its website… It'll teach them what a Solana wallet is, how you do transactions." @vibhu @solanafndn pic.twitter.com/bLs3Vmh990 — Digital Asset Summit 2026 (@blockworksDAS) March 25, 2026

Solana nieuws: wat is x402 en waarom is het belangrijk?

Het x402-protocol is een open betalingsstandaard ontwikkeld door Coinbase. Het maakt gebruik van de HTTP 402 statuscode, een functie die al sinds de jaren negentig bestaat maar nooit werd gebruikt. Dankzij blockchain technologie werkt het nu wel. Een AI agent vraagt een dienst aan, krijgt een betaalverzoek terug, betaalt automatisch met stablecoins en ontvangt vervolgens toegang. Geen account, geen abonnement, geen menselijke tussenkomst.

Op het Solana netwerk verwerkt x402 al meer dan 35 miljoen transacties met een volume van boven de $10 miljoen. De snelheid van Solana (400 milliseconden per transactie) en de lage kosten ($0,00025) maken het netwerk bijzonder geschikt voor dit soort microbetalingen. Wie wil weten welke crypto gaat stijgen door dit soort technologische ontwikkelingen, doet er goed aan Solana in de gaten te houden.

Stripe MPP integratie vergroot bereik voor Solana

Naast x402 ondersteunt Solana nu ook het Machine Payments Protocol (MPP), ontwikkeld door Stripe en Tempo. Solana is de eerste grote blockchain die als betaalkanaal is toegevoegd aan deze standaard. MPP maakt het mogelijk dat elke API stablecoin betalingen accepteert van AI agents, zonder complexe integratie.

De combinatie van x402 en MPP geeft Solana een sterke positie in de groeiende markt voor machine betalingen. Grote namen als Cloudflare, Google en Vercel ondersteunen x402 al. Stablecoins op Solana hebben inmiddels een waarde van meer dan $11 miljard, met maandelijks meer dan 200 miljoen transacties.

Solana (SOL) 24u 7d 30d 1j All Time

Solana koers en voorspelling: klaar voor een uitbraak?

De Solana koers staat op het moment van schrijven rond de $89. Dat is fors lager dan de recordhoogte van $293 uit 2025. Technisch gezien laten meerdere indicatoren een neutraal tot zwak beeld zien op de korte termijn.

Toch zijn er fundamentele redenen voor optimisme. De Solana ETF instroom bleef in februari en maart positief, met cumulatief meer dan $900 miljoen sinds de lancering. Daarnaast groeit de adoptie van het netwerk door toepassingen buiten speculatie, zoals AI betalingen. Volgens analisten is een Solana voorspelling richting de $120 tot $135 realistisch tegen het einde van 2026, mits de bredere markt meewerkt.

Voor wie Solana kopen overweegt op basis van deze ontwikkelingen is het belangrijk om de risico's mee te wegen. De cryptomarkt blijft volatiel en een herstel is pas bevestigd wanneer het handelsvolume meestijgt.