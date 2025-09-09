De financiële wereld kijkt gespannen toe richting de volgende beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve. Volgens Standard Chartered ligt er een renteverlaging van maar liefst 50 basispunten op tafel. De Amerikaanse arbeidsmarkt is namelijk in een korte tijd flink afgekoeld, met slechts 22.000 nieuwe banen in augustus en een werkloosheidspercentage van 4,3%. De bank noemt het een ‘catch-up’ scenario, vergelijkbaar met de agressieve renteverlagingen van vorig jaar. Komt er een nieuwe crypto bull run?

Waarom zijn lagere rentes goed voor crypto?

Een renteverlaging betekent meer liquiditeit en meer risicobereidheid, en dat is historisch goed nieuws voor crypto. In eerdere cycli zagen we dat lagere rentes vaak gepaard gingen met stijgende koersen voor Bitcoin en altcoins.

Wanneer staatsobligaties minder opleveren, zoeken beleggers en traders naar alternatieven met hogere opbrengsten. Hieronder vallen crypto zoals BTC, ETH en zelfs DeFi yield producten. Bovendien verlagen lagere rentes de kosten van geleend kapitaal, wat ook leverage trading aantrekkelijker maakt. Dit zorgt voor meer volume en potentieel stijgende koersen.

De impact op crypto is echter niet vanzelfsprekend. Analisten benadrukken dat het aankomt op marktpositionering en liquiditeitsstromen op het juiste moment. Maar als de rente inderdaad daalt in september, zou dit de bevestiging kunnen zijn voor het begin van een nieuwe bull run.

Crypto bull run kansen in september

Traditioneel staat september niet bekend als een sterke maand voor crypto. Toch zijn er signalen dat 2025 weleens anders kan verlopen. Niet alleen de renteverlagingen spelen een rol, maar ook de zwakkere dollar, groeiende institutionele adoptie en nieuws over ETF’s creëren een fundament voor stijgende koersen.

Banken zoals Goldman Sachs en Citigroup voorspellen meerdere renteverlagingen verspreid over de rest van het jaar. Dit betekent cumulatief gezien een sterke liquiditeitsinjectie. Voeg daarbij een mogelijk herstel van techaandelen en de kracht van Bitcoin als digitaal goud, en je hebt een unieke macro-economische mix.

Een Fed die van hawkish naar dovish verandert, is precies het soort verschuiving waar de crypto markt op bloeit. Zeker nu traders steeds vaker speculeren op een langere periode van lage rentes.

Wat kunnen traders nu doen?

Hoewel niemand met zekerheid kan zeggen wat de Federal Reserve gaat beslissen, wijst het sentiment sterk richting versoepeling. Voor traders is het dus van belang om dit macro-nieuws actief te volgen. Technische analisten houden momenteel de $113.000 – $115.000 zone voor Bitcoin in het vizier. Mocht de rente inderdaad worden verlaagd met 50 bps, dan liggen hogere koersniveaus op de loer.

Toch blijft risicobeheer cruciaal. Verwachtingen zijn slechts één kant van het verhaal, en daadwerkelijke marktreacties kunnen volatiel zijn. Denk aan diversificatie, het instellen van duidelijke stop-losses en het vermijden van overmatige leverage. De vraag is nu of crypto klaar is om te reageren op marktnieuws met een nieuwe explosieve fase.

Ook om te weten welke andere crypto er gaat stijgen, is het dus belangrijk om goed up-to-date te blijven. Er zijn ook diverse presales gaande waar je als vroege investeerder kunt profiteren van unieke voordelen en beloningen. Wil jij snel en accuraat de beste meme coins snipen? Dan heeft Snorter Bot ($SNORT) precies wat je zoekt.

Snorter Bot ($SNORT)

Snorter Bot ($SNORT) is de ultieme Telegram native trading stack die meme chaos verandert in trading precisie. Geen rommelige interfaces of ingewikkelde tools. Snorter Bot is gebouwd voor echte traders die snelheid, eenvoud en humor waarderen.

Met de laagste fees in de markt (van 1.5% naar slechts 0.85% voor $SNORT holders), is dit de snelste Solana Sniper Bot die tokens snort voordat ze pumpen. Direct kopen met contract of pool ID en één klik, één /snipe command, en klaar. Je hoeft de app nooit te verlaten, want portfolio tracking, copy trading, sniping en rug pull detectie is allemaal direct te vinden in Telegram.

En het is pas begonnen. Snorter Bot is gebouwd op Solana, met plannen om uit te breiden naar Ethereum, Polygon en Base. $SNORT is klaar om een $41B markt te domineren. Dankzij 85% honeypot & rug pull detectie in de closed beta is dit je nieuwe guard dog in een wilde markt. Unleash the Snout.

Nu naar de Snorter presale