Terra Luna en LUNC koersen pumpen – waarom stijgen zij vandaag?

De Terra koers maakt plotseling een enorme opmars, na de enorme klap in 2022. Hoe komt het dat de Terra Luna en Terra Luna classic koers vandaag zoveel stijgen en wat wordt er verder van de koers verwacht?

Hoe het zit met de Terra Luna koers

Het is vandaag de geluksdag van zowel Terra Luna en Tera Classic (LUNC). De tokens behoren op Bitvavo zelfs tot de munten die vandaag het beste presteren. Hierbij hebben ze plek nummer 4 en 8 veroverd in de ranglijst. In de afgelopen 24 uur heeft Terra Classic (LUNC) met bijna 22% rond de $0,00003420 genoteerd. Maar wat is de oorzaak hiervan?

Deze plotselinge stijging komt voornamelijk door de enorme toename in trading. Uit marktgegevens blijkt dat het handelsvolume van LUNC is gestegen met meer dan 370% en tot bijna $46 miljoen op de belangrijkste beurzen. Ook Luna heeft een sterke koersstijging van bijna 70% met een koers van bijna $0,11. Andere factoren die een rol spelen in deze plotselinge stijging zijn verhoogde koopdruk, speculatie en burn-mechanismen.

Wat je kunt verwachten van de Terra Luna classic koers

De Terra Luna classic verwachting is veelbelovend, want volgens Faibik zou Luna kunnen stijgen naar $0,06 tot $0,08 zodra het momentum toeneemt. Hierbij ligt het koersdoel op $0,20 tot $0,30, waarbij het grootste koersdoel rond de $0,31 ligt. Als dit koersdoel behaald wordt, is er sprake van een stijging van 300% in vergelijking met de huidige niveau’s. Voor specifiek dit jaar is de altcoin uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de vooruitzichten van Defi. Hierbij streven ze er ook naar om een van de belangrijkste Defi-blockchainsystemen te worden voor de volgende generaties. Op basis hiervan wordt verwacht dat de Terra Lunca classic koers aan het eind van dit jaar een maximum van $0,95 zal bereiken met een dieptepunt van $0,35.

Wat je kunt verwachten van de Terra Luna (LUNC) koers

Door de enorme koersstijging van Terra Luna (LUNC) wordt er verwacht dat ze een comeback kunnen maken voor op de lange termijn. Er is namelijk potentie dat LUNC zich gaat stabiliseren, nadat ze maandenlang te maken hadden met consolidatie. De token zou richting de $0,000090 kunnen bewegen, mits de bredere marktomstandigheden gunstig blijven. Ook wordt er voor komend jaar gesuggereerd dat LUNC sterkere winsten kan maken, naarmate het vertrouwen in het Terra-ecosysteem terugkeert. Hierbij verwachten sommige analisten dat er een piek bereikt kan worden van rond de $0,000110.

Waarom traders blij zijn met deze Terra Luna classic nieuws

De explosieve koersstijging van Terra Luna classic heeft ervoor gezorgd dat deelname aan staken toenam, want meer holders kozen ervoor om de tokens vast te zetten in staking pools, in plaats van in hun crypto wallet. Hierdoor wordt het circulerende aanbod verminderd en wordt de aanhoudende koersbeweging verder gestimuleerd. Daarnaast is het algemene sentiment boven de 50% uitgekomen, wat traders laat zien dat er een optimistische verschuiving plaatsvindt.

Dit is een enorme prestatie, nadat Terra Luna in 2022 in een stortte naar 0, doordat het de koppeling aan de Amerikaanse dollar verloor. De resultaten van vandaag laten zien dat er een mogelijk herstel is in gebruikers-activiteit en dat er duidelijk weer extra interesse is na de eerdere onderwaardering van Terra Lunca classic. Om het vertrouwen in het Terra-ecosysteem te herstellen is het wel van belang, dat er wordt gewerkt aan fundamentele verbeteringen of duurzame adoptie. Dergelijke dumps kunnen namelijk vaak volatiel en kortdurend zijn.

