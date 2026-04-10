De crypto markt sluit een sterke week af. Na de aankondiging van een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran steeg de risicobereidheid flink, wat zorgde voor brede koerswinsten. Bitcoin, Ethereum en XRP consolideren nu rond cruciale technische niveaus. Of dit weekend een uitbraak volgt, hangt af van de steun die bulls weten te verdedigen.

Bitcoin koers test bovengrens van consolidatiekanaal

De Bitcoin koers noteert rond $72.000, goed voor een weekwinst van ruim 4,5%. BTC beweegt binnen een stijgend kanaal en test de bovengrens rond $72.600. Net daarboven liggen de 100 en 200 daags voortschrijdend gemiddelde op respectievelijk $75.463 en $83.379. De 50 daags EMA op $70.600 fungeert als directe steun.

Een doorbraak boven $73.000 zou het pad vrijmaken richting $75.000, een niveau dat volgens analisten nodig is om de Bitcoin koers verwachting echt bullish te draaien. Blijft BTC onder de $72.600, dan is verdere zijwaartse actie waarschijnlijker dit weekend.

Ethereum koers nadert weerstand bij $2.380

De Ethereum koers handelt rond $2.215, een stijging van ongeveer 4% deze week. ETH heeft steun gevonden boven de 50 daags EMA bij $2.146 en nadert nu de bovenkant van een dalend kanaal. Het 23,6% Fibonacci niveau op $2.138 is al doorbroken, waardoor de volgende weerstand bij $2.380 (38,2% Fibonacci) in beeld komt.

De RSI staat op 53 en laat bescheiden herstelmomentum zien. De Ethereum Foundation heeft recent ruim 69.500 ETH gestaakt, wat de verkoopdruk verkleint. Wie wil inspelen op een mogelijke opleving kan de Ethereum verwachting verder analyseren. Een weekslot boven $2.200 zou het positieve scenario bevestigen.

XRP koers houdt stand boven $1,30

De XRP koers beweegt rond $1,35 na een bescheidener weekwinst van zo’n 1,5%. Steun op $1,30 hield stand na eerdere afwijzingen bij de weerstandszone van $1,42 tot $1,44. XRP ETF’s trokken deze week opvallend $3,3 miljoen aan instroom terwijl Bitcoin en Ethereum ETF’s juist uitstroom zagen.

Voor een bevestigd herstel moet XRP boven $1,44 sluiten, met $1,50 als het volgende cruciale niveau. Wie overweegt te handelen via een crypto broker, doet er goed aan deze niveaus scherp in de gaten te houden.

Wat gaat crypto doen dit weekend?

De macro wind zit mee na het staakt het vuren, maar de vandaag gepubliceerde Amerikaanse CPI cijfers bepalen de volgende beweging. Een lagere inflatie zou renteverlagingen dichterbij brengen en risicovollere assets zoals crypto verder kunnen opstuwen. Bij een hogere uitkomst groeit het risico op een terugval.

“De komende dagen draait alles om bevestiging. Weekwinsten zijn mooi, maar volume en vervolg bepalen of dit een duurzame trend wordt,” aldus ons analistenteam.

Zolang BTC boven $70.600, ETH boven $2.100 en XRP boven $1,30 blijven, houden bulls de controle. Een doorbraak op een van deze niveaus kan de richting voor de hele crypto markt dit weekend bepalen.