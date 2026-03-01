Key Notes

ChatGPT noemt Cardano, Polkadot en Ethereum als top 3 crypto voor 2026.

Alle drie laten ze de afgelopen week een stijging zien.

Wat gaan deze crypto koersen naar richting het einde van 2026?.

De crypto markt trekt weer aan en veel beleggers zoeken naar de beste crypto om in te stappen. ChatGPT werd gevraagd welke grote altcoins het meeste potentieel hebben richting eind 2026. Het resultaat: Cardano (ADA), Polkadot (DOT) en Ethereum (ETH). We bekijken per coin waarom ze stijgen en waar de crypto koers naartoe kan.

Cardano koers: groeiende activiteit op het netwerk

Cardano laat de laatste weken een duidelijk herstel zien. De reden? Het aantal actieve wallets op het Cardano netwerk groeit gestaag en ontwikkelaars bouwen steeds meer projecten op de blockchain. Daarnaast profiteert ADA van het bredere marktsentiment nu Bitcoin boven sterke niveaus blijft.

ChatGPT verwacht dat ADA bij een altseason richting eind 2026 kan stijgen naar $1,50 tot $2,50. Dat zou een flinke sprong zijn ten opzichte van de huidige koers. Toch hangt veel af van of de bredere markt meewerkt. Benieuwd welke crypto gaat stijgen? Dan is Cardano zeker het bekijken waard.

Polkadot: slapende reus of onderschat?

Polkadot viel het afgelopen jaar wat stil, maar daar komt verandering in. Het netwerk werkt aan een grote upgrade die het eenvoudiger maakt voor projecten om zich aan te sluiten. Dit trekt nieuwe ontwikkelaars aan en zorgt voor meer activiteit.

DOT steeg de afgelopen weken mee met de rest van de markt. Volgens ChatGPT kan Polkadot bij een sterke altseason richting $15 tot $25 bewegen in 2026. Het project heeft een solide technische basis, maar mist nog de hype die coins als Solana wel hebben.

Ethereum verwachting: de grootste altcoin blijft dominant

Ethereum blijft veruit de grootste altcoin qua marktkapitalisatie en gebruik. De ETH koers profiteert van de groeiende vraag naar ETF’s en het stijgende gebruik van het netwerk voor allerlei toepassingen.

Volgens ChatGPT kan Ethereum eind 2026 richting $6.000 tot $10.000 gaan als er een echte altseason komt. Dat klinkt ambitieus, maar de fundamenten zijn sterker dan ooit. Lees meer over de Ethereum verwachting voor een diepere analyse.

Wat kunnen beleggers verwachten van de top 3 crypto?

Het is belangrijk om te onthouden dat AI verwachtingen geen garanties zijn. ChatGPT baseert zich op historische data en trends, niet op een glazen bol. Een crypto crash kan altijd roet in het eten gooien.

Toch zijn Cardano, Polkadot en Ethereum drie sterke projecten met bewezen technologie. Wie overweegt om in te stappen doet er goed aan om zelf onderzoek te doen en een betrouwbare crypto exchange te kiezen. Spreid je risico en investeer nooit meer dan je kunt missen.