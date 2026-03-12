Goldman Sachs werd eind 2025 de grootste institutionele houder van spot XRP ETF aandelen. Het bedrijf bezit bijna $154 miljoen aan posities, ver boven alle andere institutionele beleggers. Dit Ripple nieuws komt op een moment dat de XRP koers rond $1,40 schommelt. Wat gaat Ripple doen om die kloof tussen institutioneel vertrouwen en koers te dichten?

1. Goldman Sachs als grootste XRP ETF houder

Uit SEC 13F filings blijkt dat 83 instellingen posities in XRP ETF’s rapporteerden. De top 30 houders bezitten samen circa $211 miljoen. Goldman Sachs neemt daarvan het leeuwendeel voor zijn rekening.

Crypto analist James Seyffart van Bloomberg Intelligence benadrukte dat het merendeel van de XRP ETF beleggers geen 13F rapportage hoeft te doen. Slechts 16% van het totale beheerd vermogen komt van institutionele partijen. De overige 84% bestaat volgens analist Eric Balchunas vooral uit trouwe XRP whales en particuliere beleggers.

2. $1,4 miljard instroom ondanks dalende markt

De zes Amerikaanse spot XRP ETF’s trokken sinds hun lancering in november 2025 meer dan $1,4 miljard aan instroom aan. Dat is opvallend omdat Bitcoin in dezelfde periode ruim 45% daalde. De fondsen kenden slechts negen dagen met netto uitstroom. Beleggers die zich afvragen welke crypto kopen zien hier een duidelijk signaal van aanhoudende vraag.

3. Ripple waardering stijgt naar $50 miljard

Ripple lanceerde op 11 maart 2026 een terugkoopprogramma van maximaal $750 miljoen aan eigen aandelen. De waardering stijgt daarmee 25% ten opzichte van de $40 miljard bij de vorige financieringsronde in november 2025. Dit is relevant omdat het laat zien dat Ripple zelf overtuigd is van groei, ook in een dalende markt.

Hoeveel kan Ripple waard worden?

Standard Chartered verlaagde in februari zijn koersdoel voor XRP van $8 naar $2,80 voor eind 2026. Toch zou zelfs dat doel een verdubbeling betekenen vanaf het huidige niveau. Op de lange termijn handhaaft de bank een koersdoel van $28 voor 2030. Wie de XRP verwachting volgt, ziet dat de fundamenten sterker zijn dan de huidige koers doet vermoeden.

De combinatie van institutionele instroom via ETF’s, de groei van Ripple stablecoin RLUSD en een hogere bedrijfswaardering creëert een stevig fundament. Het risico blijft de zwakke macro omgeving met hoge rentes en geopolitieke spanning. Beleggers die kijken naar beste altcoins doen er goed aan deze ontwikkelingen scherp te volgen.

Let op: crypto is een volatiele belegging. Doe altijd je eigen onderzoek. Je kunt je inleg verliezen.