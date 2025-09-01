De crypto markt staat vandaag opnieuw in het teken van Trump crypto. Het project World Liberty Financial (WLFI), dat verbonden is aan de voormalige Amerikaanse president, staat op het punt zijn eerste token unlock door te voeren. Terwijl beleggers hun posities innemen, schiet het handelsvolume omhoog. De verwachtingen voor de komende uren en dagen zijn dan ook gespannen, met een sterke kans op heftige prijsschommelingen.

Explosieve stijging in handelsvolume Trump crypto

Volgens gegevens van Coinglass steeg het handelsvolume van WLFI coin de afgelopen 24 uur met meer dan 400% tot boven de $3 miljard. Ook de open interest liep fors op en kwam uit rond $760 miljoen. Dat is een stijging van meer dan 50% in één dag. Voor veel traders is dit het signaal dat de markt zich klaarstoomt voor een volatiele start zodra de eerste tokens worden vrijgegeven.

De perpetual futures van WLFI werden vorige week gelanceerd op grote beurzen en noteerden rond $0,40. Inmiddels is de koers licht gedaald naar ongeveer $0,32. Deze schommelingen geven aan hoe gevoelig het sentiment is in aanloop naar de unlock. Beleggers zien zowel enorme kansen als flinke risico’s.

Opvallend is dat Binance het grootste deel van de handel naar zich toe heeft getrokken. Bijna de helft van het handelsvolume van de afgelopen dag, goed voor zo’n $1,5 miljard, vond plaats op dit platform. OKX volgde met ruim $600 miljoen en Bitget met $428 miljoen. Ook op het vlak van open interest loopt Binance voorop, met $360 miljoen tegenover $107 miljoen op Bitget. Dit bevestigt dat grote spelers zich concentreren waar de liquiditeit het hoogst is.

De dominantie van Binance speelt een belangrijke rol in welke crypto gaat stijgen de komende dagen. Door de omvang van de posities en het hoge handelsvolume kan één beweging van marktmakers of grote fondsen al snel voor grote prijsveranderingen zorgen.

Marktimpact en verwachtingen van WLFI

Als de huidige pre-market koers standhoudt, dan debuteert WLFI coin met een fully diluted valuation (FDV) van meer dan $31 miljard. Daarmee zou het project direct in de buurt komen van grote namen als Dogecoin, Tron en Sui, die allen een FDV van rond de $32 tot $33 miljard hebben. Dat plaatst World Liberty Financial vrijwel meteen in de top 15 grootste crypto projecten wereldwijd.

Het unlocken van de tokens gebeurt via een zogenoemd “Lockbox” proces. In deze eerste ronde wordt 20% van de tokens die door vroege investeerders gekocht zijn, vrijgegeven. Deze investeerders stapten in tegen prijzen van $0,015 en $0,05 per token. Bij de huidige koers levert dit een rendement op dat oploopt tot bijna 20 keer de inleg. De unlock betreft ongeveer 5% van het totale aanbod.

De sterke betrokkenheid van Donald Trump bij dit project zorgt voor extra lading. Zijn holding DT Marks DeFi LLC bezit meer dan 22 miljard WLFI tokens. Bij de huidige koers vertegenwoordigt dat een waarde van meer dan $7 miljard. Deze tokens worden voorlopig niet vrijgegeven, maar de omvang van dit belang zorgt voor veel discussie.

Democratische politici hebben gewaarschuwd voor risico’s op corruptie en belangenconflicten. De zorgen kwamen eerder al naar voren bij de bespreking van de GENIUS Act, de nieuwe Amerikaanse stablecoin wetgeving die door Trump zelf is ondertekend. Ondanks kritiek werden extra waarborgen tegen belangenverstrengeling toen niet in de wet opgenomen.

WLFI is meer dan alleen een token

Naast de tokenunlock hint World Liberty Financial ook op een nieuwe ontwikkeling rond de eigen stablecoin USD1 die beschikbaar is op de beste crypto exchanges. Op sociale media werd afgelopen week een aankondiging gedeeld waarin werd gesproken over “USD1 meets internet capital markets”. Verdere details ontbreken nog, maar insiders verwachten dat de stablecoin een centrale rol gaat spelen in het ecosysteem dat rond WLFI wordt opgebouwd.

Daarbovenop werkt het team aan een loyaliteitsprogramma voor houders van USD1. Dit moet de adoptie vergroten en tegelijkertijd extra gebruiksscenario’s creëren. Daarmee zet World Liberty in op een breder platform dat niet alleen afhankelijk is van de koers van WLFI coin.

Welke crypto gaat stijgen in september?

Voor veel beleggers draait de vraag van dit moment om één ding, welke crypto gaat stijgen zodra WLFI zijn debuut maakt. Gezien het enorme volume en de hoge FDV zijn de verwachtingen hooggespannen. Toch is de kans groot dat er heftige volatiliteit optreedt, zeker nu een groot deel van de vroege investeerders aanzienlijke winsten kan verzilveren.

Voor traders die speculeren op korte termijn bewegingen liggen er kansen, maar ook grote risico’s. De markt zal de komende dagen bepalen of WLFI zich weet te vestigen als blijvende speler in de top van de crypto wereld, of dat de koers na de unlock terugvalt door verkoopdruk.

De lancering van WLFI wordt niet alleen gezien als een belangrijk moment voor Trump crypto, maar ook voor de bredere markt. Het project trekt enorme aandacht en kan nieuwe investeerders aantrekken. Tegelijkertijd legt het de lat hoog, een FDV van $31 miljard betekent dat WLFI direct moet presteren om die waardering te rechtvaardigen.

Andere tokens kijken mee. Als WLFI erin slaagt een sterke start neer te zetten, kan dit een signaal zijn voor een nieuwe fase van groei en speculatie in de crypto markt. Mislukt de lancering, dan kan dit juist leiden tot terughoudendheid bij investeerders.

