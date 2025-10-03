De maand oktober is nog maar net begonnen, maar de cryptomarkt staat al in vuur en vlam. Bitcoin brak donderdag overtuigend door de grens van $120.000, goed voor een stijging van 4% in 24 uur tijd. Ethereum volgde met een sprong van 6% naar $4.385, terwijl XRP +5,6% liet zien en nu trade rond de $3. Ook de totale marktkapitalisatie kreeg een flinke duw en staat nu op meer dan $4,2 biljoen.

Wat zit er achter deze explosieve rally en waarom noemt de community oktober nu ‘Uptober’. Het antwoord zit deels in de geschiedenis. Sinds 2013 is oktober gemiddeld een van de beste maanden voor crypto, met een gemiddelde winst van 22%. Maar dit jaar zijn er meer factoren die olie op het vuur gooien.

Uptober leeft meer dan ooit

Oktober heeft een grote status binnen de crypto wereld. Jaar na jaar blijkt het een keerpunt te zijn, vooral na zwakke zomers. En deze keer lijkt het momentum sterker dan ooit. Niet alleen technische indicatoren draaien positief, ook het sentiment is explosief aan het keren.

Op X en in Telegramgroepen draait alles om ‘Uptober’. Influencers, daytraders en analisten delen bullish grafieken alsof het snoepgoed is. Meme coins, altcoins en large caps krijgen allemaal aandacht in de slipstream van Bitcoin en Ethereum. De rally is breed gedragen en dat is meestal een goed teken.

Opvallend is hoe de recente shutdown van de Amerikaanse overheid eerder als brandstof dan als rem werkt voor de cryptomarkt. In normale tijden zorgt politieke onzekerheid voor terughoudendheid. Maar dit keer zien beleggers het als extra bewijs dat het fiat systeem wankelt.

De logica is simpel. Als de overheid zichzelf niet draaiende kan houden en schulden blijven oplopen, dan zoeken investeerders alternatieven. Bitcoin en andere gedecentraliseerde activa profiteren daarvan. Institutioneel kapitaal stroomt dan ook opnieuw de markt in, met name via futures en ETFs.

Instroom van kapitaal blijft toenemen

Data van CME Group bevestigen dat. De volumes op crypto futures nemen weer toe. Bovendien lanceert de beurs begin 2026 24/7 trading in crypto futures en opties. Dat betekent dat traditionele traders binnenkort zonder beperkingen kunnen meedoen aan de markt, wat voor extra liquiditeit en stabiliteit zorgt.

Ook banken schuiven langzaam richting digitale activa. De Spaanse bank BBVA kondigde deze week aan 24/7 crypto trading aan te bieden aan haar klanten. Dat is een primeur voor een grote Europese bank en een duidelijk signaal dat adoptie steeds verder opschuift richting mainstream.

Altcoins pakken extra spotlight

Hoewel Bitcoin de trendsetter blijft, zijn het de beste altcoins die voor spectaculaire winsten zorgen. Ethereum steeg 6%, vooral door groeiende activiteit rond layer-2 oplossingen en stakingplatformen. XRP blijft profiteren van de hype rond tokenized U.S. Treasuries op de XRP Ledger na de samenwerking met Ondo Finance.

🔥🚨 FASTEN YOUR SEATBELTS 🚨🔥 THE #XRP ETF TRAIN HAS LEFT THE STATION… AND LOOK WHO’S ON BOARD: FRANKLIN TEMPLETON – $1.5T 💥

WISDOMTREE – $113B

PROSHARES – $70B

GRAYSCALE – $40B

21SHARES – $7B

…AND MANY MORE. 👉 WALL STREET IS COMING FOR $XRP. 🌊🚀 pic.twitter.com/UeGn64SXuh — John Squire (@TheCryptoSquire) October 2, 2025

Ook niche tokens en de beste meme coins liften mee op de trend. Fitell Corporation, een fitnessbedrijf uit Australië, kocht onlangs 216 miljoen PUMP tokens als onderdeel van een bredere Solana strategie. Solana zelf is weer in trek bij treasuryfondsen, ondanks eerdere twijfels.

PEPE is terug op de radar

Dan is er PEPE. De legendarische meme coin is opnieuw trending na de lancering van het project Pepenode. Dit project brengt een gamified manier van meme coin mining naar het grote publiek, zonder dat er fysieke hardware nodig is. Alles gebeurt in een virtuele serverruimte, waarbij je nodes koopt en upgrades uitvoert om coins te minen.

Pepenode gebruikt zijn eigen token om virtuele miningfaciliteiten op te zetten. Hoe meer nodes je hebt, hoe meer meme coins je kunt verdienen. Er zijn bonussen voor topminers, waaronder extra PEPE en zelfs Fartcoin. Dit maakt het project populair bij zowel gamers als traders die op zoek zijn naar een nieuwe play-to-earn ervaring.

Waarom Uptober nog niet voorbij is

Veel analisten denken dat dit pas het begin is. De fundamentele factoren blijven sterk, het sentiment is positief en er is nog ruimte voor kapitaalinstroom. Met name nieuwe beleggers die in september nog afwachtten, lijken nu alsnog in te stappen.

Daarnaast komt er een reeks van economische cijfers aan uit de VS, waaronder inflatiecijfers en werkloosheidsdata. Als deze zwakker blijken dan verwacht, kan dat de verwachting versterken dat renteverlagingen dichterbij komen, wat opnieuw bullish is voor crypto.

Oktober heeft zijn reputatie opnieuw waargemaakt. Bitcoin, Ethereum en XRP laten overtuigende kracht zien. Maar ook kleinere coins profiteren van de opleving. Meme coins, niche projecten en play-to-earn modellen krijgen nieuwe aandacht. Het lijkt erop dat Uptober 2025 nog een paar verrassingen in petto heeft.

