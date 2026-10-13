Payward, het moederbedrijf van Kraken, heeft volledige goedkeuring gekregen van de Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). Kraken wil binnen enkele weken AED-spot- en marginhandel met directe stortingen en opnames voor klanten in de Verenigde Arabische Emiraten lanceren, meldt Cointelegraph.

Wat de VARA-licentie van Payward mogelijk maakt

Het openbare VARA-register vermeldt dat Payward FZCO op 6 oktober 2026 een vergunning als aanbieder van virtuele-activadiensten (VASP) kreeg. De toegestane activiteiten vallen onder beheer- en beleggingsdiensten en broker-dealerdiensten.

Payward stelt met de goedkeuring particuliere, professionele en institutionele beleggers te kunnen bedienen. De beoogde lancering omvat handel in spot- en marginparen die in dirham zijn genoteerd, naast rechtstreekse stortingen en opnames in AED. Een exacte datum is niet bekendgemaakt.

De volledige vergunning volgt op een voorlopige goedkeuring in mei 2026. Cointelegraph publiceerde het bericht op 12 oktober. De stap past in Paywards bredere uitbreiding van financiële dienstverlening in de Golfregio, waar ook de uitbreiding van Paywards financiële infrastructuur aandacht krijgt.

De primaire berichtgeving bevestigt geen staking of handel in tokenized aandelen als onderdeel van het aanbod bij de lancering. Zulke diensten moeten daarom niet worden verward met de specifiek genoemde AED-markten en betaalmogelijkheden.

Van voorlopige goedkeuring naar volledige vergunning

De overgang van voorlopige goedkeuring in mei naar een volledige vergunning in oktober markeert de afronding van Paywards vergunningstraject bij VARA. De regulator houdt toezicht op aanbieders van virtuele activa in Dubai; de vergunning voor Payward FZCO omvat de genoemde broker-dealer- en beheer- en beleggingsactiviteiten.

VARA’s openbare register telde volgens Cointelegraph 58 gelicentieerde aanbieders, tegenover 49 actieve bedrijven in mei 2026. Dat is een toename van negen aanbieders in die periode. Het register biedt daarmee context voor de groei van het gereguleerde aanbod, maar zegt op zichzelf niets over het handelsvolume of marktaandeel van individuele platforms.

De skyline van Dubai. – Foto: Robert Bock / CC0

Cointelegraph noemt ook andere vormen van gereguleerde cryptodienstverlening in de VAE. Standard Chartered startte in september spot-handel in bitcoin en ether voor institutionele klanten via zijn vestiging in het Dubai International Financial Centre, onder toezicht van de DFSA. Capital.com maakte in augustus plannen bekend voor spot-cryptodiensten nadat een aangesloten onderneming een vergunning van de Capital Market Authority had verkregen.

Wat dit betekent voor de markt en beleggers

Met de goedkeuring kan Payward binnen het VARA-kader klanten in meerdere beleggerscategorieën bedienen. De uitbreiding van het register laat zien dat meer aanbieders onder Dubai’s vergunningstelsel vallen. Of Kraken hierdoor marktaandeel wint, de liquiditeit in dirhamparen vergroot of bestaande beleggersstromen verplaatst, is niet onafhankelijk bevestigd.

Aanvullende berichtgeving beschrijft mogelijke concurrentiedruk op platforms als Binance en OKX, maar de beschikbare primaire informatie onderbouwt geen effect op hun volumes of positie. Ook is niet bevestigd hoe orders van klanten in de VAE technisch worden verwerkt. De vergunningcategorieën geven aan welke diensten Payward FZCO mag aanbieden, niet hoe de uitvoering of liquiditeitsvoorziening precies is ingericht.

Voor beleggers is de concrete verandering voorlopig de aangekondigde toegang tot AED-spot- en marginhandel met rechtstreekse stortingen en opnames. De start wordt binnen enkele weken verwacht, zonder vastgelegde datum. Marginhandel brengt extra risico mee doordat blootstelling kan worden vergroot; de goedkeuring zelf zegt niets over rendement of handelsvoorwaarden.

Bron: VARA’s openbare register voor Payward FZCO.