De crypto markt kent elk jaar wel een bepaalde golf of hype. Maar wat zijn in 2025 de meest veelbelovende crypto projecten?

Dit jaar lijkt vooral Solana en coins aangemaakt op Solana in de spotlights te staan. Ook Real World Assets maken goede kans om in het laatste gedeelte van 2025 een flinke stap te zetten. Dit zijn projecten die investeringen uit de echte wereld via tokenization naar de blockchain brengen.

Solana blockchain nog altijd ‘on the rise’

Al jarenlang wordt er veel van de Solana blockchain verwacht. Dat begon met de opkomst van de blockchain, die Ethereum moest beconcurreren. De blockchain is sneller en biedt meer mogelijkheden dan Ethereum, de blockchain die smart contracts aan de markt introduceerde.

In 2025 waren het vooral meme coins op Solana die furore maakten. Dit hielp de totale waarde van de Solana blockchain, waardoor ook de Solana koers zelf weer een stijging wist mee te pakken. Op dit moment staat de Solana koers rond de $180, een jaar geleden stond deze nog op $140.

Tussendoor zijn er echter behoorlijke highs genoteerd. Zo behaalde de Solana blockchain nog een nieuw record in januari van dit jaar. De koers stond destijds op $294 en de verwachting is dat het nog altijd nieuwe records kan behalen.

Real World Assets-markt krijgt meer legitimiteit

Ook de markt van Real World Assets wordt getipt door crypto analisten als veelbelovende crypto beweging. Bij dit soort projecten worden investeringen als huizen, auto’s en andere real-life assets getokeniseerd. Op deze manier worden ze op de blockchain geregistreerd.

Het voordeel hiervan, is dat daarmee een asset gemakkelijker verdeeld kan worden over verschillende investeerders. Voor het investeren in vastgoed betekent dit bijvoorbeeld dat je een deel van een huis kan kopen en over dat deel de inkomsten ontvangt.

Chainlink is het grootste decentrale netwerk dat bijdraagt aan de tokenisatie van RWA’s. Het biedt ondersteuning door off-chain data naar een blockchain omgeving te brengen. Dit houdt in dat ontwikkelaars de technologie van Chainlink kunnen gebruiken om nieuwe RWA crypto projecten op te starten.

De marktwaarde van Chalink is gestegen naar een indrukwekkende $16,7 miljard. Daarmee is het inmiddels de #11 op de ranglijst van meest waardevolle cryptomunten. Ook bij Chainlink is er nog de nodige potentie, zo stond de koers op haar hoogste niveau al eens op $52,88. Dat is meer dan het dubbele van de huidige koers.

De meest waardevolle RWA projecten op dit moment zijn goud en aandelen. Zo is er al voor $1,8 miljard aan goud getokeniseerd. Ook fondsen als de S&P 500 worden getokeniseerd op de blockchain aangeboden, daar gaat momenteel zo’n $10 miljoen in om.

Zowel de getokeniseerde assets als de achterliggende technologische projecten kunnen in het tweede deel van 2025 een grote stijging noteren.

Solana meme coins maken hun comeback

Het is even stil geweest rondom de Solana meme coins. De markt is behoorlijk verzadigd sinds iedereen zeer eenvoudig een eigen Solana meme coin aan kan maken via een platform als pump.fun. Gehaaide traders zijn daarom op zoek naar coins die op een andere manier op Solana gelanceerd worden.

Wall Street Pepe pakt het anders aan. Deze meme coin werd ooit in eerste instantie gelanceerd op Ethereum, en wist daarna enorm succes te boeken via een presale. Daarin haalde het meer dan $30 miljoen op waarna de token beschikbaar kwam bij centrale en decentrale exchanges.

Nu zet de $WEPE army de stap naar Solana. Via een uniek Solana expansion event kunnen traders $WEPE (SOL) inkopen. Elke token die ingekocht wordt, zal aan de Ethereum kant verdwijnen. Zo blijven er altijd maximaal 200 miljard $WEPE tokens beschikbaar.

De prijs van beide tokens is nog niet gelijk. Je betaalt voor $WEPE (SOL) nu $0,001. Doordat aan de Ethereum kant tokens worden geburnd, zal de prijs van de Ethereum token stijgen tot dat niveau. Vanaf dan zijn de tokens aan elkaar gekoppeld en ontstaat er geen prijsverschil meer.