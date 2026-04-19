Als beginner in crypto is de vraag altijd: welke crypto kopen? We legden die vraag voor aan Claude AI. Het model rangschikt de top coins op risico en rendement, zodat jij stap voor stap kunt beslissen. Hieronder vind je een concrete beginners portefeuille, tips voor opslag en valkuilen die je beter kunt vermijden.

Bitcoin (BTC): lage risico start voor welke crypto kopen vragen

Claude AI zet Bitcoin bovenaan voor beginners. Reden: de grootste crypto heeft een lange historie, de meeste liquiditeit en een grote institutionele markt dankzij ETF’s. De crypto verwachting voor BTC blijft positief zolang de ETF instromen stevig blijven. Historisch levert BTC over meerdere cycli het beste risico-rendement profiel.

Tip voor starters: koop in kleine stappen via dollar cost averaging (maandelijks een vast bedrag). Zo vermijd je de valkuil van timing. Check vooraf een goede crypto wallet voor veilige opslag van je BTC.

Ethereum (ETH): gemiddeld risico voor meer rendement

Op plek twee staat Ethereum. Claude AI noemt ETH een logische tweede stap: meer bewegelijk dan BTC, maar nog steeds groot genoeg voor relatieve stabiliteit. Bitcoin kopen is het anker, Ethereum kopen voegt groei toe en geeft blootstelling aan DeFi, NFT’s en Layer-2 netwerken.

De kracht van ETH zit in:

Layer-2 netwerken zoals Base, Arbitrum en Optimism

zoals Base, Arbitrum en Optimism Staking rewards van ~3-4% per jaar

van ~3-4% per jaar DeFi ecosysteem met miljarden in TVL

Voor beginners: wees je bewust van staking, gas fees en bewaarkeuzes. Via een exchange staken is makkelijk, maar minder veilig dan een zelfbeheerde wallet.

XRP, Solana en Cardano: hoger risico en hoger rendement

Claude AI plaatst XRP, Solana en Cardano in de hogere risico categorie. Hoger potentieel, maar ook grotere uitslagen:

XRP: sterk bij Amerikaanse regelgeving en ETF goedkeuring, gekoppeld aan Ripple’s betalingsnetwerk

sterk bij Amerikaanse regelgeving en ETF goedkeuring, gekoppeld aan Ripple’s betalingsnetwerk Solana: snelle netwerken, hoge transactiesnelheid en NFT/meme momentum

snelle netwerken, hoge transactiesnelheid en NFT/meme momentum Cardano: focus op peer reviewed ontwikkeling en academische onderbouwing

Houd deze coins kleiner in je totale portefeuille. Voor wie inspeelt op nieuwe cycli, is dit vaak waar de alpha ligt. Kijk ook eens naar nieuwe cryptomunten voor extra spreiding buiten de top 10.

Welke crypto kopen: concrete beginners portefeuille volgens Claude AI

Claude AI stelt voor starters deze verdeling voor:

50% Bitcoin — anker en bewezen store of value

— anker en bewezen store of value 30% Ethereum — groei via DeFi en Layer-2

— groei via DeFi en Layer-2 15% XRP / Solana / Cardano — speculatie met spreiding

— speculatie met spreiding 5% cash reserve voor dips en extra aankopen

Ons Coinspeaker team: “Als beginner win je met simpel beginnen. Spreid over twee tot drie namen, koop in stukjes, en leer onderweg. Na zes maanden weet je beter wat bij jou past.”

Bedenk dat crypto verwachting altijd met onzekerheid komt. Voor bredere kaders over welke crypto kopen heeft onze gids extra achtergrond, inclusief een stappenplan per budget.

Beginnen met crypto kopen: praktische tips

Drie concrete stappen om vandaag te starten:

Kies een erkende exchange — maak een account bij een crypto exchange met Nederlandse registratie en lage kosten Stel een maandelijks budget in — een bedrag dat je kunt missen zonder stress, bijvoorbeeld 1–5% van je spaargeld Bewaar zelf — verplaats grotere bedragen naar een zelfbeheerde wallet (hardware of software)

Vermijd klassieke valkuilen: koop niet op FOMO, jaag geen hypes na, en houd een logboek bij van je aankopen. Met deze basis heb je de belangrijkste keuzes klaar voor welke crypto kopen in 2026. Doe altijd je eigen onderzoek en trap niet in beloftes van gegarandeerde winst.