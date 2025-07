Het Witte Huis presenteert vandaag een veelbesproken rapport over crypto. Volgens insiders onthult het document niet alleen hoe de VS crypto wil reguleren, maar ook of Bitcoin en XRP een plek krijgen als strategische reserve. De impact van dit rapport kan groot zijn voor marktvertrouwen, geopolitiek en de lange termijn adoptie van digitale activa.

Trump wil crypto centraal stellen in beleid Witte Huis

Het rapport is het resultaat van 180 dagen onderzoek naar Executive Order 14178. Deze order, ondertekend door president Trump, richt zich op het versterken van Amerika’s positie in het digitale monetaire landschap. Volgens Bo Hines, de crypto-directeur van Trump, gaat het Witte Huis nu “voorop lopen in digitaal activabeleid”.

“I pledged that we would bring back American liberty and leadership and make the U.S. the crypto capital of the world… The Genius Act creates a clear and simple regulatory framework to establish and unleash the immense promise of dollar-backed stablecoins.” –President Trump pic.twitter.com/F46visJFi8 — The White House (@WhiteHouse) July 18, 2025



In het rapport worden onder andere richtlijnen verwacht over stablecoins, banktoegang voor cryptobedrijven en de nationale veiligheidsrisico's rond virtuele valuta. Maar de meeste ogen zijn gericht op de Amerikaanse crypto reserves.

Bitcoin en XRP als strategische reserves

Volgens gelekte informatie bespreekt het rapport expliciet het aanhouden van Bitcoin reserves. Het gaat om BTC die is geconfisqueerd door overheidsdiensten zoals de FBI en het ministerie van Justitie. Maar bronnen melden ook dat er nagedacht wordt over het actief houden van een staatsreserve in Bitcoin. Een radicale koerswijziging vergeleken met het verleden, waarin geconfisqueerde coins vaak verkocht werden.

NEXT WEEK IS YUGE!!!!! July 29-30: FOMC meeting. The Fed will decide on a potential interest rate cut at next week’s FOMC meeting.🎙 🇺🇸 July 30: The White House will release the Crypto Report which includes US Strategic & Stockpile Crypto Reserve. 📃 🪙 💰 🇺🇸 pic.twitter.com/kHLQK8eQ37 — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) July 27, 2025

Naast Bitcoin zou ook XRP een rol kunnen spelen. Ripple heeft al lang banden met overheidsinstanties en werkt aan oplossingen voor internationale betalingen die de inefficiënte SWIFT infrastructuur kunnen vervangen. Een XRP reserve zou een logische aanvulling zijn op een toekomstig multivaluta digitaal financieel systeem.

Bitcoin koers veert op berichtgeving Witte Huis

De Bitcoin koers reageerde meteen op de berichtgeving en schoot omhoog naar iets boven de $118.000. Investeerders hopen op meer duidelijkheid over hoe het rapport omgaat met belastingregels, institutionele toegang tot crypto en of digitale activa officieel erkend worden als strategisch bezit.

Ook de XRP koers kreeg een boost. De munt veerde terug naar $3,14 na een zwakke week, maar is inmiddels weer gezakt naar $3,09. Analisten wijzen op het scenario waarin het rapport Ripple expliciet noemt als infrastructuur partner, wat het vertrouwen van grote beleggers in de munt kan herstellen.

Wat betekent dit op voor de toekomst?

Het is de eerste keer dat de Amerikaanse overheid officieel spreekt over Bitcoin reserves en mogelijk ook XRP reserves als onderdeel van een bredere economische visie. Dit markeert een omslag: van afwachtend beleid naar actieve deelname aan de digitale economie.

Mocht het rapport aanbevelen om een permanente staats reserve aan BTC en/of XRP aan te houden, dan betekent dat een fundamentele verschuiving in hoe landen omgaan met digitale activa. Niet alleen Amerika, maar ook andere economische blokken, van de EU tot de BRICS-landen, zullen zich dan moeten herpositioneren.

Voor nu is het wachten op de officiële publicatie. Wat er vandaag uit het Witte Huis komt, zal het wereldwijde crypto landschap op zijn kop zetten. Voor de liefhebbers hebben we een lijst gemaakt met crypto’s die gaan stijgen.

Snel handelen tijdens belangrijk Witte Huis crypto nieuws

Met de betaalkaart kun je dan eenvoudig je crypto's uitgeven bij fysieke winkels en met hun native $BEST token krijg je lagere transactiekosten en hogere beloningen bij het staken van je crypto. Via de mobiele app kun je snel handelen tijdens volatiele tijden waarin groot nieuws wordt aangekondigd zoals vandaag.

