Chiliz en het WK: een crypto met potentie?

In 2022 steeg Chiliz (CHZ) met ruim 380% in de maanden voor het WK in Qatar. Sportfans kochten massaal Fan Tokens via het Socios platform, waardoor de vraag naar CHZ explodeerde. Maar er zat een keerzijde aan: op dag 1 van het toernooi crashte de koers met zo’n 40%.

Nu staat het WK 2026 voor de deur. Dit keer niet in een klein golfstaatje met 2,9 miljoen inwoners, maar in de VS, Mexico en Canada. Met 48 teams, 104 wedstrijden en de grootste crypto markt ter wereld als gastland.

Waarom whales CHZ oppotten voor het WK

Volgens data van Santiment hebben grote houders (10 tot 100 miljoen CHZ) hun posities de afgelopen weken verhoogd van 1,81 miljard naar 1,87 miljard tokens. Tegelijkertijd daalde het aantal CHZ op exchanges, wat duidt op accumulatie en niet op verkoop.

“De combinatie van regulatoire duidelijkheid en het WK als katalysator maakt CHZ tot een van de meest besproken opkomende crypto projecten van dit moment,” aldus een analist van ons team.

Op 17 maart classificeerden de SEC en CFTC Fan Tokens officieel als “digitale verzamelobjecten” in plaats van effecten. Dat opent de deur voor Amerikaanse sportteams om Fan Tokens uit te geven zonder juridisch risico. Daarnaast kondigde Chiliz een buyback programma aan: 10% van alle Fan Token inkomsten gaat naar het terugkopen en verbranden van CHZ.

Welke crypto kopen voor het WK: kansen én risico’s

De setup lijkt op papier sterker dan in 2022. Toch zijn er risico’s. Vier jaar geleden piekte CHZ vlak vóór het toernooi en verloor daarna snel waarde. Wie overweegt om welke crypto kopen het beste past bij een WK strategie, moet dit patroon meenemen.

Belangrijk om te onthouden:

CHZ steeg 380% vóór het WK 2022, maar crashte 40% op de openingsdag

Het WK 2026 is vele malen groter qua bereik en crypto adoptie

De SEC classificatie en het buyback programma zijn nieuw ten opzichte van 2022

Voor beleggers die op zoek zijn naar de beste altcoins met een duidelijke katalysator, biedt Chiliz een interessante case. Maar timing blijft cruciaal.

WK hype en Bitcoin Layer 2: past Bitcoin Hyper in het plaatje?

Terwijl sportgerelateerde tokens zoals CHZ profiteren van het WK, groeit ook de interesse in Bitcoin gerelateerde projecten. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een Layer 2 oplossing voor het Bitcoin netwerk die snellere transacties, staking en DeFi mogelijkheden brengt.

Bitcoin Hyper presale toegang