De koers van de nieuwe Trump crypto WLFI kreeg deze week een forse klap te verduren. Na een piek rond $0,33 daalde de token met ongeveer 30% naar een dieptepunt van $0,21. Inmiddels noteert WLFI rond de $0,233, nog altijd ver onder de top. Om verdere schade te beperken, stelt het team van World Liberty Financial een ambitieus burn mechanisme voor de token voor. Maar of dit plan voldoende is om het vertrouwen van traders terug te winnen, is nog onduidelijk.

Massale verkoopgolf na token unlock

De plotselinge daling werd grotendeels veroorzaakt door een enorme token unlock, waarbij maar liefst 24,6 miljard WLFI tokens aan het circulerende aanbod werden toegevoegd. Dit bracht het totaal op 27,3 miljard van de 100 miljard tokens die uiteindelijk beschikbaar zullen komen. De waarde van de WLFI holdings van de Trump familie steeg hierdoor naar zo’n $5 miljard.

Deze unlock zorgde voor grote verkoopdruk, vooral van kortetermijntraders die snel winst wilden nemen. Het resultaat was uiteindelijk een dag vol rode candles voor WLFI, dat op meerdere exchanges gelijk onderuit ging. Als reactie op deze situatie probeert World Liberty Financial een deflatoire strategie te implementeren.

All-in op token burning

De voorgestelde token burning zou 100% van de opbrengsten uit protocol fees gebruiken om WLFI tokens terug te kopen en permanent te vernietigen. Deze fees zijn afkomstig van eigen liquiditeitsposities op Ethereum, BNB Chain en Solana. De tokens worden vervolgens naar een onbruikbaar adres gestuurd waardoor ze effectief uit omloop verdwijnen.

Volgens het governance voorstel wil men hiermee de relatieve waarde van langetermijnhouders vergroten. “Deze tokens worden weggehaald bij deelnemers die niet toegewijd zijn aan de langetermijnvisie van WLFI”, volgens de bijgevoegde toelichting. Het burning plan is dus bedoeld om speculanten uit de markt te filteren en de community sterker te maken.

WLFI Buyback & Burn Proposal

Community Explainer@worldlibertyfihttps://t.co/UEQuApudiN ☝️ This proposal suggests using all protocol-owned liquidity (POL) fees earned by WLFI to buy back WLFI tokens from the market and burn them permanently. ☝️ It does not apply to community… — tespmoore (@tespmoore) September 1, 2025

Ambassadeur ’tespmoore’ liet weten dat er is gekozen voor een all-in benadering. Een alternatieve optie waarbij 50% van de fees naar de treasury zou gaan en 50% naar burn, werd overwogen maar uiteindelijk afgekeurd. De meerderheid van de community reageerde positief op het voorstel, dat nu ter stemming ligt via het governance platform.

Belangrijkste onzekerheden

Toch zijn er ook onzekerheden. Zo is het op dit moment nog onduidelijk hoeveel protocol fees er daadwerkelijk gegenereerd worden. Dit maakt het moeilijk om het effect van het burn mechanisme in te schatten. Ook is er geen duidelijke back-up strategie voor noodgevallen, mocht de treasury later toch kapitaal nodig hebben. Het vertrouwen van 100% van de fees aan burning laat weinig ruimte voor flexibiliteit.

We are now live!!!! Our team has always believed in American strength and leadership. With today’s @WorldLibertyFi’s $WLFI 🦅 token launch, we’re setting a new standard for financial freedom; built on trust, speed, and U.S. values. This is a huge moment for the future of money! pic.twitter.com/40yUOZkG5Q — Eric Trump (@EricTrump) September 1, 2025

Daarnaast blijft het fundamentele probleem van vertrouwen spelen. De timing van de unlock, gecombineerd met de betrokkenheid van de Trump familie, roept vragen op over transparantie en belangen. Hoewel het burn voorstel op papier logisch klinkt, is het nog maar de vraag of het marktsentiment voldoende hersteld kan worden zonder bredere structurele maatregelen.

Kan de WLFI koers zich herstellen?

In een markt waarin crypto daalt door macro-economische onzekerheid en winstnemingen, kan een goed uitgevoerd token burning plan tijdelijk steun bieden. Toch is het slechts een van de vele elementen die bijdragen aan koersstabiliteit. Voor WLFI zal het vertrouwen van traders afhangen van concrete resultaten. Denk hierbij aan werkende producten, transparante governance en geloofwaardige adoptie.

Het voorgestelde burning mechanisme kan daarbij een signaal zijn dat het team luistert naar de community en bereid is om duidelijke maatregelen te nemen. Of dat voldoende is om de koers opnieuw richting eerdere hoogtes te duwen, zal de komende weken moeten blijken.

