De cryptomarkt maakt zich op voor een spannende septembermaand. Analisten zien tekenen dat altcoins zoals XRP, Cardano (ADA) en Shiba Inu (SHIB) aan de vooravond staan van een stevige rally. Terwijl de XRP koers, Cardano koers en Shiba Inu koers de afgelopen weken consolideerden, wijzen technische signalen en marktontwikkelingen op een mogelijke pump.

Met de groeiende interesse van institutionele beleggers, nieuwe regelgeving die voor meer duidelijkheid zorgt en de voortdurende zoektocht van investeerders naar rendement buiten Bitcoin, richten crypto experts hun blik opnieuw op deze drie populaire tokens.

XRP koers op weg naar nieuwe hoogten?

Ripple’s XRP koers beweegt al maanden rond de psychologische grens van $3. Sinds de rechter in de VS in 2023 oordeelde dat retailverkopen van XRP geen securities-wetgeving schonden, heeft de munt een tweede leven gekregen. Institutionele partijen durven opnieuw in te stappen, mede doordat de kans op een spot ETF voor XRP toeneemt.

De kracht van XRP zit in zijn toepassing. Razendsnelle en goedkope internationale betalingen. Waar Bitcoin vaak wordt gezien als digitaal goud, positioneert XRP zich als brugvaluta voor het financiële systeem. Grote organisaties, waaronder VN instellingen, hebben XRP al erkend als efficiënte oplossing voor grensoverschrijdende transacties.

Technisch gezien toont de grafiek een neutraal momentum, met een RSI rond 54. Dat geeft ruimte voor groei. Crypto experts verwachten dat een doorbraak boven $3,50 de weg vrij kan maken naar een koers van $4 of hoger in de komende maanden. Vooral een positief besluit van de Amerikaanse toezichthouders over een spot-ETF zou de katalysator kunnen zijn.

Cardano koers: fundamenten voor een duurzame stijging

De Cardano koers heeft in 2025 al sterke prestaties neergezet. Sinds begin dit jaar staat ADA ruim 150% hoger. Toch noteert de munt nog ver onder de all-time high van $3,09. Voor veel analisten betekent dat vooral er is ruimte voor herstel.

Cardano’s kracht zit in de duurzame architectuur van het netwerk. Dankzij het Proof-of-Stake mechanisme en het peer reviewed ontwikkelproces, geniet ADA veel vertrouwen bij investeerders die verder kijken dan hype en korte termijn winsten. Bovendien zijn er de afgelopen maanden steeds meer dApps en DeFi-projecten actief geworden op Cardano, wat de vraag naar ADA stimuleert.

Technisch gezien heeft ADA een belangrijke steunzone gevonden rond $0,85 – $0,90. Een doorbraak boven $1,15 zou volgens traders de weg kunnen openen richting $1,50 dit najaar. Daarmee lijkt Cardano klaar om zich te positioneren als een van de altcoins die meeprofiteert van een bredere september rally.

Shiba Inu koers: meme coin met serieuze use-cases

De Shiba Inu koers blijft voor veel beleggers een bron van speculatie en verrassing. Ooit gestart als grap, is SHIB inmiddels uitgegroeid tot de op een na grootste meme coin, met een marktkapitalisatie van miljarden. Maar anders dan veel concurrenten, werkt Shiba Inu hard aan echte toepassingen.

Met de introductie van Shibarium, een Layer-2 oplossing op Ethereum, biedt SHIB snellere en goedkopere transacties. Dat geeft de munt meer utility dan veel andere meme coins, die puur draaien op hype.

Technische analisten wijzen op bullish patronen zoals de descending wedge en de vlagformatie die sinds mei zichtbaar is. Als SHIB erin slaagt om de weerstand bij $0.000022 te doorbreken, ligt een stijging richting $0.00003 of hoger in het verschiet. In een echte bullmarkt wordt zelfs een verdubbeling tot $0.00006 – $0.00009 genoemd.

Marktklimaat: waarom crypto experts een pump verwachten

De positieve verwachtingen voor XRP, ADA en SHIB komen niet uit de lucht vallen. Analisten benadrukken dat er op meerdere fronten gunstige omstandigheden samenkomen. In zowel de Verenigde Staten als Europa zijn de eerste duidelijke regels voor stablecoins en digitale assets ingevoerd, waardoor institutionele beleggers meer vertrouwen krijgen om kapitaal de markt in te sturen. Tegelijkertijd speelt het bredere macro-economische klimaat een belangrijke rol.

Nu de inflatie langzaam afkoelt en renteverlagingen dichterbij komen, zoeken beleggers opnieuw de weg naar risicovollere activa zoals cryptocurrencies. Daarbovenop laten veel altcoins, waaronder XRP, ADA en SHIB, een periode van consolidatie zien na eerdere stijgingen. Dit wordt door technische analisten vaak gezien als de opmaat naar een nieuwe uitbraak.

Alles bij elkaar lijkt het erop dat de sterren gunstig staan voor een altcoin rally.

Snorter Bot ($SNORT): de nieuwe meme coin met utility

Naast gevestigde namen als XRP, ADA en SHIB kijken beleggers ook naar nieuwe projecten die potentieel x10 of meer kunnen opleveren. Een van de opvallendste is Snorter Bot ($SNORT), een full stack Telegram trading bot gebouwd op de Solana blockchain.

Waar veel meme coins geen praktische toepassing hebben, biedt Snorter een platform dat handelen in crypto eenvoudiger en goedkoper maakt. Het combineert sniping, swapping en copy trading in een gebruiksvriendelijke bot.

Belangrijkste kenmerken van Snorter Bot

Lagere fees : Slechts 0,85% in plaats van de gebruikelijke 1,5% bij andere Telegram bots.

: Slechts 0,85% in plaats van de gebruikelijke 1,5% bij andere Telegram bots. Veiligheid : Ingebouwde rugpull- en honeypotdetectie met 85% succesratio.

: Ingebouwde rugpull- en honeypotdetectie met 85% succesratio. Multi-chain toekomst : Momenteel actief op Solana, maar integraties met Ethereum, Polygon, BNB Chain en Base zijn onderweg.

: Momenteel actief op Solana, maar integraties met Ethereum, Polygon, BNB Chain en Base zijn onderweg. Copy-trading: Gebruikers kunnen het gedrag van toptraders kopiëren.

September kan het startschot zijn

Met een combinatie van technische signalen, gunstig macro-sentiment en groeiende adoptie lijkt september het perfecte moment voor een pump in altcoins. XRP koers, Cardano koers en Shiba Inu koers tonen tekenen van herstel en hebben katalysatoren in zicht die voor forse stijgingen kunnen zorgen.

Voor wie op zoek is naar extra kansen, bieden nieuwkomers zoals Snorter Bot ($SNORT) bovendien exposure aan een innovatieve meme coin die meer doet dan alleen hype verspreiden.

Volgens crypto experts is de kans groot dat deze mix van gevestigde namen en nieuwe projecten de cryptomarkt dit najaar in beweging zet. De komende weken kunnen dan ook bepalend worden voor de volgende grote rally in de altcoinmarkt.

