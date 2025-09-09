De XRP koers zit al dagen in een opvallend rustige range. Er gebeurt weinig spectaculairs op de grafiek, maar juist dat maakt het interessant. Vaak blijkt een periode van stilte het voorspel van iets groters. En intussen stapelt het nieuws rond Ripple’s stablecoin RLUSD zich op. De combinatie van die twee factoren zorgt ervoor dat beleggers zich voorbereiden op een mogelijke uitbraak.

Wat vooral opvalt, is de stap van VivoPower International. Hun dochteronderneming Tembo e-LV, gespecialiseerd in elektrische voertuigen, accepteert vanaf nu betalingen in Ripple stablecoin. Daarmee krijgt RLUSD in één klap een plek in een sector waar betaaloplossingen vaak tekortschieten. Voor de Ripple koers kan dit op termijn een stevige steun vormen.

Stablecoin met directe toepassing in de markt

Ripple lanceerde RLUSD om bedrijven en consumenten een betrouwbare digitale dollar te bieden. In tegenstelling tot de schommelingen van veel andere tokens, is deze stablecoin volledig gekoppeld aan de waarde van de dollar en onderbouwd met liquide reserves. Dat maakt het geschikt voor internationale betalingen waar stabiliteit en snelheid belangrijk zijn.

🚨🚨🚨 BOOOOOOOOMMMBBB 🚨🚨🚨 Nasdaq files with the SEC to allow tokenization and blockchain listing of stocks! #XRP 🚀 pic.twitter.com/qQz8oBAlbm — John Squire (@TheCryptoSquire) September 8, 2025

Tembo e-LV laat zien wat dat in de praktijk betekent. Hun klanten zitten verspreid over regio’s als Afrika, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten, markten waar bankdiensten duur of traag zijn. Met Ripple stablecoin kan een betaling in seconden rond zijn, zonder hoge kosten of wachttijden van meerdere dagen. Voor bedrijven is dit niet alleen goedkoper maar ook efficiënter, voor klanten betekent het simpelweg een veel soepeler proces.

Sinds begin 2025 groeit de marktkapitalisatie van RLUSD bovendien razendsnel. De totale waarde is in een paar maanden tijd vertienvoudigd, wat laat zien dat de adoptie niet alleen bij één bedrijf blijft hangen. Voor de bredere acceptatie van Ripple’s technologie is dat een belangrijk signaal.

Ondanks dit soort nieuws blijft de XRP verwachting opvallend rustig. Traders spreken over een ‘muted trading phase’. Er is minder orderflow dan normaal en de prijs schuift voornamelijk zijwaarts. Voor buitenstaanders oogt dat misschien saai, maar ervaren beleggers weten dat zulke fases vaak de basis vormen voor de volgende grote beweging.

Consolidatie is een bekend patroon. De volatiliteit neemt af, traders wachten af, en plotseling komt er een uitbraak. Welke richting dat wordt, blijft altijd de vraag, maar gezien de positieve fundamentals rond Ripple stablecoin ligt een stijging meer voor de hand.

Ripple stijgt niet direct na de aankondiging. Grote investeerders bouwen hun posities meestal langzaam op. Ze kopen niet alles in één keer, maar leggen laag voor laag hun orders neer. Dat drukt de koers op de korte termijn, maar schept wel de basis voor een stabielere rally later.

Hoe ziet de technische analyse eruit

Technisch gezien zijn er een paar duidelijke punten te noemen. De prijs blijft boven het 200-daags gemiddelde, een teken dat de grotere trend nog steeds positief is. De RSI op de daggrafiek laat hogere bodems zien, wat wijst op toenemende koopdruk.

Daarnaast houdt de steunzone rond $0,58 stand. Dat niveau lijkt de bodem van de huidige consolidatie te zijn. Bovenaan ligt weerstand rond $0,74. Een doorbraak daarboven kan de weg openen naar de grens van $1, een niveau dat zowel psychologisch als technisch belangrijk is.

Deze signalen sluiten aan bij het idee dat de rust tijdelijk is. De markt lijkt te wachten op een aanstichter, en de adoptie van RLUSD kan dat precies zijn.

Het besluit van Tembo e-LV om RLUSD te accepteren is niet zomaar een detail. De auto-industrie staat midden in een transitie naar elektrisch rijden, en betalingen vormen daarin vaak een probleem. Vooral in opkomende markten zijn traditionele bankkanalen duur en log. Ripple stablecoin biedt een alternatief dat direct schaalbaar is.

Als dit experiment succesvol blijkt, is de kans groot dat andere bedrijven in de sector volgen. Daarmee wordt de stablecoin niet alleen een betaalmiddel, maar een standaard. Voor Ripple betekent dit een grotere rol in een miljardenindustrie, en voor beleggers is dat precies het soort adoptie dat op termijn de Ripple koers kan vullen met brandstof.

Wat dit betekent voor beleggers

Wie XRP volgt, ziet nu een markt die lijkt te slapen, maar de stilte kan bedrieglijk zijn. De fundamenten bouwen zich steeds verder op. Stablecoin adoptie neemt toe, samenwerkingen met industriële spelers groeien, en de grafieken laten ruimte voor een volgende stap zien.

Beleggers die kijken naar welke crypto gaat stijgen doen er goed aan de steun en weerstandsniveaus in de gaten te houden. Tegelijkertijd is het belangrijk om te begrijpen waarom Ripple stijgt, snel of traag. Grote bewegingen komen vaak pas nadat de fundamentele ontwikkelingen breed genoeg zijn doorgedrongen in de markt. Als dat moment komt, kan de koers snel en fel reageren.

