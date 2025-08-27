De XRP koers bevindt zich opnieuw op een kritiek punt. Terwijl Bitcoin rond de psychologische grens van $108.000 schommelt en de bredere cryptomarkt een periode van consolidatie doormaakt, is het Ripple-netwerk bezig een solide basis te leggen. De Ripple koers verdedigt hardnekkig de steunzone bij $2,90, en juist dat prijsniveau blijkt cruciaal om de volgende fase van de bull run in te luiden. Volgens analisten en on-chain data wijst de recente whale accumulatie op een scenario waarin XRP bij een gunstige ETF-beslissing niet alleen $5, maar zelfs $10 per token kan bereiken.

XRP consolideert boven cruciale $2,90 zone

Na de zomerpiek op $3,66 corrigeerde de XRP koers richting de zone tussen $2,80 en $2,90. Hier bleek de koopdruk opvallend sterk. Telkens wanneer de prijs onder $2,90 zakte, traden grote wallets en institutionele partijen op als vangnet. Het patroon doet denken aan eerdere consolidaties, waarbij een symmetrische driehoek of cup-and-handle formatie zich vormde voordat een rally losbarstte.

Technisch gezien is $2,90 daarmee niet zomaar een willekeurige steun. Het is het niveau dat de markt gebruikt als lanceerplatform. Zolang XRP dit punt verdedigt, blijven de vooruitzichten richting de bovenkant van de range bij $3,05–$3,12 intact. Wordt die zone doorbroken, dan liggen $3,65 en uiteindelijk $5 als volgende targets in het vizier.

Whales kopen stilletjes bij

Op de blockchain is duidelijk te zien hoe grote investeerders zich voorbereiden. Wallets met 1 tot 10 miljoen XRP hebben hun aandeel in de circulerende supply opgevoerd van 9,14% in maart naar ruim 10,6% nu. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar het vertegenwoordigt miljarden aan extra exposure.

Daar komt bij dat exchanges de afgelopen weken netto uitstroom zagen van bijna $13 miljoen aan XRP. Dit betekent dat beleggers hun tokens uit handelsplatformen halen om ze langdurig te bewaren, een klassieke indicatie van accumulatie door XRP whales.

Tegelijkertijd zien we dat de futures open interest met zo’n 30% gedaald is. Minder hefboom, minder speculatie. Een omgeving waarin vaak de basis wordt gelegd voor duurzame prijsstijgingen.

ETF-goedkeuring als gamechanger

De grootste katalysator ligt echter niet in de grafieken, maar bij de toezichthouders. Inmiddels hebben elf grote vermogensbeheerders aanvragen ingediend voor een Ripple ETF, samen goed voor meer dan $240 miljard aan beheerd vermogen.

De situatie doet denken aan de goedkeuring van Bitcoin ETF’s in 2024, die enorme instroom veroorzaakten en BTC van $45.000 naar boven de $100.000 katapulteerden. Wordt een vergelijkbaar scenario werkelijkheid bij Ripple, dan kan XRP gemakkelijk $10 of hoger bereiken. Analisten schatten de kans op goedkeuring momenteel op 95%, met een definitieve beslissing in oktober.

Een dergelijke stap zou een instroom van institutioneel kapitaal van tientallen miljarden kunnen losmaken. Daarbij is XRP aantrekkelijk vanwege zijn rol in grensoverschrijdende betalingen en de solide infrastructuur van RippleNet.

RLUSD versterkt de fundamentals

Naast de ETF-ontwikkelingen speelt ook de groei van RLUSD, de eigen stablecoin van Ripple, een grote rol. Binnen acht maanden na lancering heeft RLUSD al een marktkapitalisatie van bijna $700 miljoen bereikt. Het handelsvolume overstijgt inmiddels $2 miljard per maand, en de geplande migratie naar de XRP Ledger belooft nog meer gebruikscases en token burns.

Het is precies dit soort fundamenten dat XRP onderscheidt van een doorsnee altcoin. Waar veel tokens volledig afhankelijk zijn van speculatie, bouwt Ripple gestaag aan een infrastructuur die banken en bedrijven daadwerkelijk gebruiken.

Korte termijn risico’s blijven

Dat betekent niet dat de weg naar boven zonder obstakels is. Tijdens de top bij $3,66 werden aanzienlijke hoeveelheden XRP naar exchanges gestuurd, vermoedelijk om winst te nemen. Ook verkocht een institutionele partij in augustus ruim 470 miljoen XRP in korte tijd, wat leidde tot een intraday crash.

Daarnaast blijft de SEC-zaak een bron van onzekerheid. Hoewel Ripple belangrijke juridische overwinningen heeft geboekt, kan de regulator via vertragingstactieken de markt voorlopig onder druk zetten.

Zolang de koers echter boven $2,80 blijft en de $2,90 zone standhoudt, is er reden tot optimisme.

Adoptie groeit van Mastercard tot mining

De adoptie van XRP blijft toenemen. Zo lanceerde Gemini een crypto-Mastercard die beloningen in XRP uitkeert: 4% cashback op transport, 3% op dining en 2% op dagelijkse aankopen. Dit creëert constante koopdruk.

Daarnaast experimenteren nieuwe platforms met XRP cloud-mining, waarbij investeerders hun tokens kunnen inzetten om passief rendement te behalen. Zulke initiatieven zorgen voor extra netwerkactiviteit, ook in periodes van prijsconsolidatie.

XRP en Bitcoin, gekoppelde scenario’s

Veel analisten verbinden hun voorspellingen voor XRP direct aan het pad van Bitcoin. Bij een BTC-koers van $150.000 verwachten ze XRP rond de $5. Gaat Bitcoin echter door richting $250.000, dan ligt XRP rond de $9 tot $10 binnen bereik.

In een nog extremer scenario, waarin ETF’s leiden tot massale instroom van institutioneel kapitaal, worden zelfs waarden boven $15 tot $20 genoemd. Dat lijkt nu ver weg, maar ook Bitcoin werd ooit verguisd toen analisten $100.000 voorspelden.

Oktober als beslissende maand

Alles wijst erop dat oktober de maand van de waarheid wordt voor Ripple. Zolang de XRP koers de $2,90 zone verdedigt, blijven de bullish technische patronen intact. Whale accumulatie en afnemende speculatieve druk scheppen de perfecte voorwaarden voor een uitbraak richting $3,65 en $5.

Wordt de Ripple ETF inderdaad goedgekeurd, dan kan de koers op termijn zelfs naar $10 stijgen, waarmee XRP opnieuw bewijst dat het naast Bitcoin en Ethereum een van de weinige structurele winnaars in de cryptomarkt is.

Tegelijkertijd toont de hype rond projecten als Maxi Doge dat de markt ruimte biedt voor zowel solide utility tokens als gedurfde meme coins. Voor investeerders is het een kwestie van balans: combineren van stabielere assets als XRP met speculatievere kansen.

De komende weken worden cruciaal. Houd de steun bij $2,90 en de beslissingen rond de ETF scherp in de gaten, want dit kan het moment zijn waarop Ripple definitief de sprong maakt naar een koers met dubbele cijfers.