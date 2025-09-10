De XRP koers is in de afgelopen zeven dagen met meer dan 4% gestegen, en dat is mede te denken aan een nieuwe samenwerking die het crypto project is aangegaan. Zo heeft Ripple het partnerschap met de Spaanse bank BBVA verder uitgebreid. In dit partnerschap zorgt Ripple voor het juist bewaren van crypto voor de klanten van deze bank.

De samenwerking zorgde al direct voor veel geruchten binnen de Ripple achterban. Al jaren wil Ripple meer samenwerken met banken, om op den duur een belangrijke rol te kunnen spelen in het internationale betalingsverkeer. Het wil het huidige SWIFT-systeem vervangen met de eigen crypto-technologie, en wanneer dat gebeurt kan de Ripple koers door het dak gaan.

XRP koers balanceert rond $3, maar kan naar $4,70

Op dit moment staat de XRP koers net onder de $3 en rond dat niveau balanceert het al een tijdje. Het lijkt daarvast te zitten onder een relatief lichte weerstand op $3,03. Zodra het hier door weet te breken lijkt de weg naar boven vrij te liggen.

De verwachting dat de XRP koers door kan stijgen naar $4,70 komt voort uit de ’three-month’ flag. Hierbij kan het de stijging die aan het begin van onderstaande grafiek te zien is herhalen. Een nieuwe stijging van 55% brengt de koers dan richting dit nieuwe record.

Deze stijging kan voortkomen uit verder positief Ripple nieuws, of uit een algehele draai van het sentiment in de cryptomarkt. De gehele markt consolideert al enige tijd, en de grote vraag die boven de markt hangt, is of de bull run weer opnieuw ingezet kan worden, of dat de stijgingen er voor dit jaar opzitten en we te maken krijgen met verdere correcties.

Samenwerking met nieuwe bank: Wat gaat Ripple doen?

Door de samenwerking tussen de Spaanse bank BBVA en Ripple wordt er gebruik gemaakt van Ripple Custody. Dit is de technologie, ontwikkelt door Ripple, die het opslaan van crypto regelt voor grote partijen.

Deze samenwerking volgt op een lancering van BBBVA. Sindskort kunnen gebruikers daar Bitcoin en Ethereum kopen en opslaan. Dat was eerder al beschikbaar voor institutionele partijen, maar nu maakt het deze dienst ook beschikbaar voor alle retailklanten in Spanje.

Dat er gebruik gemaakt wordt van de technologie van Ripple, komt vooral vanuit de MiCA-wetgeving. Dit is de Europese wetgeving voor financiële instrumenten als crypto. Om als bank de verkoop en bewaring van crypto aan te bieden, moet de gebruikte technologie hieraan voldoen en Ripple zorgt daarvoor.

Het opent daarmee dus ook nieuwe kansen voor de technologie van Ripple. Daarmee gaat ook extra institutionele interesse gepaard. Uiteindelijk zorgt dit voor een veel stevigere basis voor de XRP koers, waardoor een uitbraak steeds waarschijnlijker lijkt.

XRP een van de beste kansen in de markt

Holders van de XRP Token hebben een uitstekend jaar achter de rug. In slechts 12 maanden tijd is de koers van XRP met meer dan 450% gestegen. Als de token nog eens doorstijgt naar $4,70 zet het niet alleen een nieuw record neer, maar blijft het ook de best presterende altcoin in de bovenkant van de markt.

Alleen onbekendere altcoins, die vaak nog relatief nieuw zijn, weten hogere stijgingspercentages te noteren in 2025. Met deze tokens lopen traders echter ook aanzienlijk meer risico. De projecten kunnen immers ook in elkaar storten en hun waarde kwijtraken. Voor de durfals zijn er echter genoeg projecten om uit te kiezen, zoals ook het nieuwe Maxi Doge project.

