Hoewel XRP al dagen rond de $3 trade, voorzien enkele analisten nog altijd een flinke XRP rally in de komende jaren. De verwachtingen voor de altcoin gaan zelfs zo ver, dat een $100 koers voorspelling gedaan wordt.

Of XRP echt ooit de ’triple digits’ kan halen, is zeer de vraag, maar het staat wel vast dat de crypto community de komende tijd veel verwacht van de XPR koers.

Kan Ripple $100 bereiken in 2030?

De voorspelling voor een XRP koers van $100 komt niet uit de lucht vallen. Er zijn een aantal scenario’s waarin de token enorme stijgingen mee kan maken, maar dan moeten er wel een aantal beslissingen de goede kant op vallen voor XRP.

Goedkeuring XRP ETF’s : Bij Bitcoin en Ethereum hebben we de afgelopen tijd enorme stijgingen gezien, die voor een deel te verklaren zijn vanuit de goedkeuring van ETF’s. Het feit dat de cryptomunten nu ook beschikbaar zijn voor traditionele beleggers en institutionele partijen heeft voor een enorme instroom gezorgd, die de koers veel stabieler lijkt te maken.

: Bij Bitcoin en Ethereum hebben we de afgelopen tijd enorme stijgingen gezien, die voor een deel te verklaren zijn vanuit de goedkeuring van ETF’s. Het feit dat de cryptomunten nu ook beschikbaar zijn voor traditionele beleggers en institutionele partijen heeft voor een enorme instroom gezorgd, die de koers veel stabieler lijkt te maken. Adoptie van token door banken : Ripple heeft als belangrijk doel om de partij tussen de crypto markt en de traditionele bankenwereld te zijn. Onlangs heeft het nog een aanvraag gedaan voor een licentie om een nationale bank te worden in de Verenigde Staten. Bij goedkeuring van deze licentie, kunnen andere banken de token gemakkelijker gebruiken in betalingen.

: Ripple heeft als belangrijk doel om de partij tussen de crypto markt en de traditionele bankenwereld te zijn. Onlangs heeft het nog een aanvraag gedaan voor een licentie om een nationale bank te worden in de Verenigde Staten. Bij goedkeuring van deze licentie, kunnen andere banken de token gemakkelijker gebruiken in betalingen. Vervanging van SWIFT: Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat Ripple de taak overneemt van SWIFT. Dat is de huidige financiële infrastructuur die gebruikt wordt om internationaal betalingen te voldoen. Dit systeem is volgens Ripple echter ernstig verouderd en zorgt voor trage en dure transacties. Via de blockchaintechnologie van Ripple kan dit sneller en goedkoper.

Bovenstaande zaken zullen er voor zorgen dat het gebruik van de XRP token extreem kan stijgen. Hoe meer de token gebruikt wordt, hoe minder XRP er aangeboden wordt op de markt.

Door een brug te slaan met de traditionele markten kan de XRP token extreme stijgingen meemaken. Het is niet alleen meer afhankelijk van het sentiment in de crypto markt, maar kan ook groei uit andere markten halen.

Ripple zet steeds grotere stappen

De afgelopen jaren was Ripple nog verwikkeld in een juridische strijd met de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten, maar dat is nu helemaal omgeslagen. Het crypto bedrijf is nu juist bezig met het aanvragen van licenties bij toezichthouders en lijkt hier steeds dichter bij goedkeuring te komen.

Dat deze grote stappen op termijn tot grote koersstijgingen kunnen zorgen lijkt duidelijk, maar of de crypto toekomst van XRP inderdaad tot triple digits kan komen, is nog wel de vraag. Er zijn in totaal 100 miljard XRP tokens, waarvan er nu 60 miljard op de markt beschikbaar zijn.

Een XRP koers van $100 in combinatie met de volledige voorraad zou zorgen voor een marktwaarde van $10 biljoen. Dat is vijf keer hoger dan de huidige waarde van al het goud in de wereld en vier keer zo hoog als de marktwaarde van Bitcoin.

Daarmee is het niet gezegd dat de koers niet mogelijk is, maar waarschijnlijk zal er wel enorme inflatie van de dollar nodig zijn voor het bereiken van deze koers. Een logischer doel voor 2030 is $10. Een marktwaarde van $1 biljoen ligt, zeker bij uitvoering van de hierboven besproken mogelijkheden, wel in de lijn der verwachtingen.

Op korte termijn zal de XRP koers zich vooral richten op het definitief doorbreken van de grens van $3 en het neerzetten van een nieuwe recordhoogte. Het vorige record stamt alweer uit januari 2018, toen de koers op $3,84 stond. Destijds waren er echter wel veel minder XRP tokens beschikbaar op de markt.

Andere coins zetten ook stappen

Niet alleen XRP zal in de komende jaren doorgroeien, ook andere cryptomunten blijven zich ontwikkelen. Bij Bitcoin worden er bijvoorbeeld de nodige nieuwe initiatieven gelanceerd om de blockchain verder te verbeteren. Deze worden onafhankelijk van Bitcoin gelanceerd, maar zorgen wel voor nieuwe mogelijkheden.

Zo komt Bitcoin Hyper met een layer-2 netwerk die congestie en hoge transactiekosten op moeten lossen. Daarnaast implementeert het project de Solana Virtual Machine in deze nieuwe laag op de Bitcoin chain, waardoor er ook smart contracts beschikbaar komen.

Door deze nieuwe technologie kan ook Bitcoin zich verder ontwikkelen en komt er een nog betere basis voor de cryptomunt om richting 2030 nieuwe records te pakken. Ook bij Bitcoin worden er al de nodige voorspellingen gedaan, zo voorspellen veel traders en analisten nog altijd een Bitcoin koers van $1 miljoen in de toekomst.

Bitcoin Hyper is nu beschikbaar in een presale, waar de $HYPER token alvast verkocht wordt aan geïnteresseerde traders. Tot dusver is er al meer dan $22 miljoen geïnvesteerd in het project, waarmee de laatste fase van de presale zo langzamerhand aangebroken lijkt. Je kunt via de website van Bitcoin Hyper de token op dit moment kopen tegen een prijs van $0,013075 per token.