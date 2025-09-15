Met de XLS-86 Firewall upgrade zal de XRP Ledger beter beveiligd worden dan ooit. Tokenuitgever Ripple Labs maakte gisteren bekend dat deze update binnenkort geïmplementeerd gaat worden. Wat betekent dit Ripple nieuws voor de XRP koers?

Ripple Nieuws: upgrade firewall XRP Ledger

Onder de naam XLS-86 wordt momenteel een nieuwe beveiligingslaag getest die tokenhouders moet beschermen tegen de gevaren van scammers, hackers en phishers. Het idee is simpel: met de XLS-86 Firewall kun je op eenvoudige wijze regels instellen voor transacties. Zo kun je bijvoorbeeld automatisch instellen dat een transactie pas enkele uren of dagen later verzonden wordt, of een maximaal bedrag per transactie instellen.

Het idee hierachter is dat wanneer iemand met kwade bedoelingen toegang krijgt tot jouw crypto wallet, deze persoon niet met één transactie al je crypto investeringen kan verduisteren.

🚨XRP LEDGER UNVEILS FIREWALL! The upcoming XLS-86 Firewall is set to be one of the biggest security upgrades ever on the #XRPLedger, designed to protect $XRP holders from scams and give them more control over their transactions. pic.twitter.com/n1RuLuGi1N — Coin Bureau (@coinbureau) September 14, 2025

Ook zal er een whitelist functie komen, waarin je bekende en vertrouwde adressen op kunt slaan. De regels die je voor andere transacties opstelt, bijvoorbeeld de vertraging bij het betalen, gelden niet voor adressen op deze lijst.

Is extra bescherming nodig?

Het is niet verplicht om op de XRP Ledger van deze beveiligingslaag gebruik te maken, maar het valt uiteraard wel aan te bevelen. Momenteel lijkt er een nieuwe golf aan scammers actief, en XLS-86 kan je bescherming hiertegen verbeteren.

In de presentatie van de XRP Ledger upgrade haalt David Schwartz, CTO van Ripple Labs, ook een recente airdrop-scam aan als voorbeeld. Bij deze airdrop werden gebruikers verleid om hun private keys door te sturen naar de scammer. Zodra de geheime woordcombinatie gegeven werd, kan een wallet binnen enkele seconden leeggehaald worden.

Met XLS-86 ben je de boeven een stapje voor, maar het blijft uiteraard van belang om vooral zelf op te letten: deel nooit je private keys, verifieer e-mails van cryptonetwerken die je binnen krijgt en zorg voor sterke wachtwoorden.

Wat gaat Ripple doen?

De XRP koers is de week slecht begonnen met het verlies van de $3,00 op maandagmorgen. Bulls strijden momenteel om deze belangrijke mijlpaal terug te halen. In de afgelopen week steeg de Ripple koers gelukkig nog wel met 4%. Factoren die hieraan bijdragen zijn onder meer de bekendmaking van verschillende partnerschappen die Ripple Labs aangaat en de algehele stijging van de cryptomarkt.

Op de Ripple koers heeft de aangekondigde beveiligingsupgrade nog geen effect. Desondanks kan het op de langere termijn zorgen voor een stijgende waarde van XRP. XLS-86 zorgt namelijk voor extra veiligheid, wat naar verwachting gebruikers aan zal trekken. Niet alleen institutionele partijen zullen van de nieuwe firewall gebruikmaken, ook (met name) kleine investeerders kunnen veiliger crypto traden.

Zo zorgt dit Ripple nieuws er mogelijk (in samenwerking met andere factoren) voor dat de token op de lange termijn richting de $5 gaat. Een eerste doel is echter het verbeteren van de oude All-Time High van de Ripple koers. Deze staat momenteel al 8 jaar (!) in de boeken op $3,84. Mogelijk kan dit al in Q4 van 2025 gehaald worden.