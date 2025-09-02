De crypto markt kreeg deze week een opmerkelijk nieuwtje te verwerken. Vermogensbeheerder Amplify, met meer dan $12 miljard onder beheer, heeft bij de SEC een aanvraag ingediend voor een XRP optie ETF. Het gaat om een maandelijkse optie-inkomstenstructuur die beleggers een nieuwe manier geeft om rendement te halen uit XRP. Voor veel analisten voelt dit als een belangrijk kantelpunt. Na de goedkeuring van Bitcoin ETF’s en de doorbraak van Ethereum fondsen kan ook de XRP ETF de deur openen naar bredere adoptie.

Een ETF speciaal voor XRP

Het idee van een crypto ETF is niet nieuw, maar een optie-inkomstenfonds specifiek voor XRP is dat wel. Amplify wil via deze structuur beleggers blootstelling geven aan XRP, gecombineerd met een strategie die maandelijkse opties gebruikt om extra inkomsten te genereren. Daarmee lijkt de vermogensbeheerder in te spelen op de groeiende vraag naar rendement binnen de crypto markt.

Voor Ripple is dit een logische volgende stap. Na jaren van juridische strijd met de SEC is er steeds meer ruimte ontstaan om XRP als beleggingsproduct te positioneren. Een fonds dat opties gebruikt kan niet alleen zorgen voor extra liquiditeit, maar ook meer institutioneel kapitaal richting Ripple trekken. Dit zorgt voor een rooskleurige XRP verwachting.

Zoals altijd speelt de toezichthouder SEC een centrale rol. Na het toestaan van meerdere Bitcoin spot ETF’s en de recente goedkeuring van Ethereum fondsen, komt nu de vraag of ook andere assets mogen volgen. De XRP ETF van Amplify is een test voor hoe ver de SEC bereid is te gaan in het toelaten van nieuwe producten.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, betekent dit dat XRP officieel een plek krijgt naast Bitcoin en Ethereum in het rijtje van beursgenoteerde fondsen. Daarmee wordt de drempel voor institutionele beleggers flink verlaagd. Banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders kunnen dan makkelijker instappen zonder zelf wallets te beheren of crypto direct aan te houden.

Vergelijking met Bitcoin ETF succes

Het is niet moeilijk om vergelijkingen te trekken met de introductie van Bitcoin ETF’s. Toen die eenmaal groen licht kregen, stroomde er in korte tijd miljarden het ecosysteem binnen. Die instroom was een belangrijke motor achter de stijging naar nieuwe all-time highs.

Hetzelfde effect zou de Ripple koers kunnen ervaren. Wanneer een brede groep beleggers via een gereguleerd product toegang krijgt tot XRP, neemt de vraag waarschijnlijk sterk toe. Voorlopig blijft dit speculatie zolang de SEC geen definitief besluit heeft genomen, maar de markt kijkt duidelijk vooruit.

Voor particuliere investeerders kan de komst van een XRP ETF grote gevolgen hebben. De volatiliteit blijft onvermijdelijk, maar de aanwezigheid van een fonds dat opties gebruikt kan een stabiliserend effect hebben. Bovendien maakt het de markt aantrekkelijker voor nieuwe partijen die normaal gesproken crypto vermijden vanwege complexiteit of regelgeving.

Ook kan dit fonds extra data en transparantie brengen. Doordat een crypto ETF onder streng toezicht staat, worden rapportages en posities duidelijker zichtbaar. Dat versterkt het vertrouwen en kan indirect de adoptie versnellen.

Hoe ziet de rest van 2025 eruit

De koers reageerde de afgelopen maanden wisselend. Na de juridische overwinningen tegen de SEC volgden periodes van sterke stijging, maar ook stevige correcties. Het nieuws van de ETF aanvraag kan dienen als aanstichter voor een nieuwe opleving.

Belangrijk blijft het besluit van de toezichthouder. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan kan de XRP koers snel profiteren van instroom van kapitaal. Wordt de aanvraag afgewezen, dan kan dat juist tijdelijk voor teleurstelling zorgen. In beide gevallen maakt het duidelijk dat XRP steeds nadrukkelijker meedoet in het institutionele speelveld.

De beweging rond XRP past in een bredere trend. Waar crypto ooit vooral draaide om directe handel op exchanges, verschuift de markt steeds meer richting gereguleerde beleggingsproducten. Bitcoin en Ethereum hebben die weg al vrijgemaakt, en nu lijkt het de beurt aan XRP.

Als dit proces doorzet, kan de lijn tussen traditionele financiële markten en crypto steeds verder vervagen. Voor beleggers, is de boodschap duidelijk, de kans dat XRP structureel deel uitmaakt van institutionele portefeuilles neemt toe.

