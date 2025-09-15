XRP heeft officieel de Amerikaanse bankgigant Citigroup ingehaald in marktwaarde. Met een marketcap van $184,22 miljard staat Ripple nu boven de $183,05 miljard van Citigroup. Daarmee is het de derde cryptomunt die een van de grootste banken van Wall Street voorbijgaat.

Historische verschuiving in financiële macht

De prestatie gaat verder dan alleen cijfers. Het markeert een duidelijke verschuiving. Crypto’s worden niet langer gezien als een speeltje voor speculanten, maar als een serieuze tegenhanger van traditionele banken. XRP staat nu symbool voor die verandering. Waar Citigroup decennia nodig had om zijn positie op te bouwen, heeft Ripple binnen enkele jaren de sprong gemaakt naar de top van de financiële ranglijst.

💥BREAKING$XRP HAS OFFICIALLY FLIPPED BANKING GIANT CITIGROUP IN MARKET CAP! CRYPTO IS EATING WALL STREET. 🚀 pic.twitter.com/86eo0XdSuu — DustyBC Crypto (@TheDustyBC) September 14, 2025

Waarom dit moment zoveel betekent voor XRP en crypto

Dat Ripple Citigroup passeert, is een belangrijk meetpunt op de markt. Het laat zien dat blockchain oplossingen steeds meer terrein winnen. Ripple’s technologie voor snelle en goedkope internationale betalingen speelt een grote rol. Banken en financiële instellingen gebruiken XRP steeds vaker als brugvaluta en dat vertrouwen zien we terug in de marketcap. Voor beleggers is dit een signaal dat institutionele adoptie niet langer toekomstmuziek is, maar realiteit. Voor de geïnteresseerden hebben we een artikel geschreven over de XRP verwachting.

Wall Street kan niet meer om XRP heen

Voor Wall Street is dit een wake-upcall. Als een crypto als XRP een bank als Citigroup kan passeren, ontstaat een nieuw speelveld. Institutionele partijen zullen niet alleen kijken naar Bitcoin en Ethereum, maar steeds vaker naar Ripple als strategisch bezit. Hoeveel kan Ripple waard worden als het tempo van adoptie zich doorzet?

Vergelijking met eerdere mijlpalen

In 2021 was het Bitcoin dat voor het eerst grote bedrijven en banken in marktkapitalisatie voorbijging. Later volgde Ethereum. Nu is XRP aan de beurt. Elke keer bleek zo’n mijlpaal een kantelpunt voor de bredere cryptomarkt. Het gaf vertrouwen aan beleggers en zette druk op financiële instellingen om mee te bewegen. De huidige situatie rond Ripple kan dus opnieuw een golf van kapitaal richting crypto veroorzaken.

Institutionele aandacht Ripple groeit snel

Analisten wijzen erop dat de belangstelling vanuit institutionele beleggers al zichtbaar is. Meerdere aanvragen voor een XRP ETF liggen bij de Amerikaanse SEC. Als zo’n fonds wordt goedgekeurd, komt er nog meer geld van Wall Street richting Ripple. Het succes van Ethereum ETF’s laat zien wat dat kan betekenen. Miljarden aan instroom in korte tijd. Ook dat voedt de discussie over hoeveel Ripple waard kan worden op langere termijn.

🚨Brad Garlinghouse introduces #XRP in front of the banking elite! Banker: “My transaction costs $10 and took me 24 hours to transfer the money.“ Ripple CEO – Brad Garlinghouse: “For XRP, a settlement happens in 3 seconds!“ pic.twitter.com/pZpxBcs1y8 — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) September 14, 2025

Symboliek voorbij de cijfers

Dat XRP net boven Citigroup staat in marktwaarde, lijkt misschien een kleine marge. Maar de symbolische waarde is enorm. Citigroup vertegenwoordigt het oude financiële systeem, met zijn trage processen en hoge kosten. Ripple staat voor snelheid, efficiëntie en innovatie. De vergelijking laat zien dat de markt steeds meer waarde hecht aan technologie die problemen oplost in plaats van ze in stand houdt.

Blijft XRP boven Citigroup?

De grote vraag is of XRP deze positie weet vast te houden. De XRP koers kan schommelen, zeker in een volatiele cryptomarkt. Toch lijkt het momentum aan de kant van Ripple te liggen. Met institutionele interesse, mogelijke ETF goedkeuringen en een groeiend gebruik van de technologie in internationale betalingen, is er genoeg fundament om de voorsprong op Citigroup uit te bouwen.

Nieuwe fase voor crypto

Deze groei laat zien dat de cryptomarkt een nieuw hoofdstuk inslaat. XRP heeft een bankreus van Wall Street ingehaald en daarmee een duidelijk signaal afgegeven. Crypto’s zijn niet meer weg te denken uit de financiële wereld. Of deze doorbraak blijvend is, zal de komende maanden blijken.

