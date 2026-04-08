Waarom Standard Chartered het XRP koersdoel verlaagde

Geoffrey Kendrick, hoofd digitale assets bij Standard Chartered, verlaagde zijn XRP koers verwachting voor 2026 fors. Waar hij eerder nog $8 voorspelde, staat het nieuwe doel op $2,80. Dat is een verlaging van 65% en de grootste aanpassing binnen alle crypto voorspellingen van de bank.

De reden? De XRP koers daalde sinds begin 2026 met ruim 40%. ETF instroom, die eerder nog op $200 miljoen per week lag, zakte naar slechts $2 miljoen. Kendrick omschreef de markt als vatbaar voor capitulatie. Op dit moment handelt XRP rond $1,30 en beweegt de koers al weken zijwaarts tussen $1,28 en $1,45.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Ripple nieuws: lange termijn juist positiever

Opvallend genoeg verhoogde Kendrick tegelijk zijn langetermijndoelen. Voor 2028 ging het target omhoog naar $12,60 (eerder $12,50) en voor 2030 bleef het doel staan op $28. Zijn redenering: de fundamenten van XRP zijn sterker dan ooit. De SEC liet haar hoger beroep tegen Ripple vallen, er zijn meerdere spot XRP ETF’s goedgekeurd en Ripple investeerde meer dan $3 miljard in overnames zoals Hidden Road en GTreasury.

Voor het bereiken van $12,60 moeten volgens Kendrick twee zaken gebeuren: de CLARITY Act moet worden aangenomen en ETF instroom moet weer boven de $4 miljard uitkomen. Wie zich afvraagt welke crypto gaat stijgen op lange termijn, ziet dat de institutionele onderbouwing van XRP steeds steviger wordt.

Wat gaat Ripple doen en wat betekent dit voor beleggers?

De verlaging klinkt alarmerend, maar zelfs het verlaagde doel van $2,80 betekent meer dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige koers. Op korte termijn is het beeld somber: macro omstandigheden drukken de hele markt, de oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor onzekerheid en het altcoinseizoen laat op zich wachten.

Beleggers die XRP overwegen doen er goed aan de CLARITY Act deadline van 13 april in de gaten te houden. Een positief signaal vanuit de Amerikaanse politiek kan snel voor beweging zorgen. Wie actief wil handelen kan via een betrouwbare crypto broker inspelen op de volatiliteit. Hoeveel kan Ripple waard worden? Als Kendrick gelijk krijgt, kan XRP binnen vier jaar richting $12,60 bewegen. Maar op korte termijn moeten beleggers rekening houden met verdere druk.