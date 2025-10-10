De privacy coin Zcash (ZEC) is in enkele dagen tijd meer dan verdubbeld in waarde, nadat de bekende investeerder Naval Ravikant op 1 oktober publiekelijk zijn steun uitsprak voor het project. De koers schoot omhoog van $98 naar boven de $200, een stijging van ruim 100%, waarmee Zcash een van de best presterende crypto’s van het kwartaal is.

Tijdens een interview op X Spaces zei Ravikant, “Bitcoin is insurance against fiat, Zcash is insurance against surveillance.” Met die ene zin zette de legendarische angel investor, bekend van vroege investeringen in Uber, Twitter en Notion, de cryptowereld op zijn kop. En de markt reageerde onmiddellijk.

Waarom Naval Ravikant’s aanbeveling zo’n groot effect heeft

Naval Ravikant is niet zomaar een influencer. Hij is een van de meest gerespecteerde denkers in Silicon Valley en een investeerder die de markt vaak jaren vooruit is. Zijn uitspraken hebben de kracht om nieuwe narrative shifts te veroorzaken, net als toen hij in 2014 openlijk Bitcoin begon te promoten.

Dat Ravikant nu expliciet Zcash noemt als hedge tegen surveillance raakt een gevoelige snaar. In een tijd waarin overheden wereldwijd digitale identiteiten en CBDC’s invoeren, groeit de angst dat financiële privacy verdwijnt. Zcash positioneert zich precies in dat gat. Een gereguleerde, auditbare maar toch volledig private blockchain.

Het resultaat is dat institutionele beleggers, vooral in techkringen, ZEC zien als de ‘clean’ privacycoin, geen darknet imago zoals Monero, maar wel bescherming tegen datamonitoring.

ZEC koers schiet boven $200 – outperformt hele markt

Volgens gegevens van CoinMarketCap steeg ZEC in 72 uur tijd van $98 naar $206, met pieken boven $214 op Binance. Het handelsvolume verdrievoudigde naar meer dan $1,2 miljard per dag, waarmee het token Litecoin, Dash en MYX Finance achter zich liet.

Zcash is momenteel een van de top performers van oktober, met een performance van +105% week op week. De prijsbewegingen volgen duidelijke momentum signalen. Het 50-daagse voortschrijdend gemiddelde is doorkruist, en de RSI is opgelopen tot 78, nog niet extreem ‘overbought’ volgens technische analisten.

Als ZEC boven de $195-$200 steunzone weet te consolideren, liggen $250 (korte termijn) en zelfs $500 in Q4 2025 binnen bereik, zeggen traders van CryptoQuant en Bitget Research.

🔹💸 Zcash ( $ZEC ): Privacy ka Comeback Season! Current Data: Price $230 ｜ 24H +12.8% ｜ 7D +180% ｜ Market Cap $3.4B ｜ 24H Vol $1.2B Core Narrative & Value:

Zcash ek OG privacy coin hai jo zk-SNARKs use karta hai matlab aapke transactions verify hote hain bina sender,… pic.twitter.com/p1TVWkHlJF — 0xManoj (@0xMan0j) October 10, 2025

Waarom privacy coins ineens populair zijn

Privacy is opnieuw een macro narratief in crypto. De combinatie van monetaire onzekerheid, inflatieangst en toenemende digitale controle maakt dat steeds meer beleggers ‘monetary autonomy’ zoeken.

Waar Bitcoin bescherming biedt tegen inflatie, biedt Zcash iets anders: bescherming van individuele vrijheid. Analisten noemen dit de “dual insurance trade”, inflatieverzekering en privacy verzekering.

Daarbij speelt Zcash zijn regulatory edge uit. In tegenstelling tot sommige andere privacy coins werkt het project actief samen met compliance frameworks en auditors. Dat maakt het aantrekkelijk voor fondsen die privacy exposure willen zonder risico op delisting of sancties.

Andere privacy projecten zoals Dero (+44%), Oasis Network (ROSE) (+39%) en Secret Network (SCRT) (+27%) stegen mee, maar geen enkele zo hard als ZEC. De markt lijkt duidelijk te maken dat Zcash de leider is van de nieuwe privacy wave.

Silicon Valley kapitaal stroomt richting Zcash

Volgens data van IntoTheBlock is de instroom whales en institutionele wallets in ZEC de afgelopen week met meer dan 60% gestegen. Bekende venturefondsen met crypto exposure, zoals a16z, Pantera Capital en Paradigm, zouden volgens geruchten hun posities uitbreiden.

“De endorsement van Naval Ravikant is niet zomaar hype,” zegt analist Miles Deutscher. “Het is een signaal aan smart money dat privacy een investeerdersthema wordt. En als ZEC dat narratief domineert, kan het een van de winnaars van Q4 worden.”

De verwachting is dat Coinbase en Gemini, die ZEC blijven noteren, meer volume zullen trekken naarmate Amerikaanse investeerders privacy coins herontdekken binnen gereguleerde kaders.

Privacy is moving from niche to necessity, and markets are reacting FAST. 📈📈$RAIL, $ZCASH, $XMR … all absolutely ripped. But the one that still isn't priced IMO is $NIL. Up ~20% already, but still early. If one Railgun library used by the @ethereum Foundation led to a… pic.twitter.com/2UTSMHUZCw — Dan 🧪 (@88danillo) October 10, 2025

Wat betekent dit voor investeerders?

Beleggers die de privacy trade willen spelen, zien Zcash als de meest institutioneel acceptabele keuze. De tokenomics blijven sterk (21 miljoen vaste supply, vergelijkbaar met Bitcoin), en de ontwikkelaars blijven actief werken aan Halo2, een update die privacy transacties nog efficiënter maakt.

Voor de kortetermijntrader ligt de focus vooral op het vasthouden van de $200 zone. Zakt ZEC daaronder, dan kan een terugval naar $175 volgen, maar zolang whales blijven accumuleren en Naval’s invloed voortduurt, is de trend duidelijk bullish.

De komende weken zullen cruciaal zijn: als Zcash momentum behoudt en het bredere altseason versnelt, zou de munt in Q4 een potentiële 2-3x kunnen realiseren.

