Het gaat slecht met de beste memecoins. De DOGE koers, SHIB koers en ook de PEPE koers blijven maar dalen, en worden door sommige traders zelfs al dood verklaard. Bloemen en een mooie kaart hoeven echter nog niet verstuurd te worden; in het verleden hebben meme coins namelijk al meerdere sterke comebacks gemaakt.

Beste memecoins blijven inleveren

Dat het niet goed gaat met de beste memecoins mag onderhand een understatement worden genoemd. De koersen van deze geestige tokens zijn in het afgelopen jaar flink onderuit gegaan, en tonen vooralsnog geen tekenen van herstel.

Een goed voorbeeld hiervan is de koers van de grootste meme token, Dogecoin. Sinds het begin van dit jaar is de koers van de geliefde crypto met liefst 37% gedaald. 14% van deze daling kwam in de afgelopen maand tot stand, onder meer dankzij de crypto crash van 10 oktober. Opvallend is dat, anders dan veel grote altcoins, Dogecoin zich nog maar nauwelijks van deze crash heeft weten te herstellen en rond de $0,20 blijft hangen.

Bij de Shiba Inu koers is de situatie nog penibeler. Sinds het begin van het jaar leverde de SHIB koers meer dan 50% in. Hierdoor zakt de token ver terug op de ranglijst van grootste tokens. Inmiddels staat de eens zo geliefde crypto op de 22e plek met een marktkapitalisatie van $6 miljard. Evenals de DOGE koers weet de SHIB koers zich niet te herstellen van de cryptocrash van 10 oktober.

Een blik op de PEPE koers levert eenzelfde verhaal op, maar dan met nog slechtere cijfers. Sinds het begin van dit jaar daalde de PEPE koers met meer dan 65% in waarde. 25% van de koers rondom de misantropische kikker ging verloren in de afgelopen maand, waarmee de marktkapitalisatie tot onder de $3 miljard is gedoken.

Waarom leveren de beste memecoins flink in?

De interesse in memecoins in, evenals de koersen zelf, flink afgenomen. Dit valt terug te zien in de ‘mindshare’ gegevens; deze wijzen uit dat van de crypto investeerders aan het begin van dit jaar 20% nog interesse toonde in meme coins, terwijl dit nu nog maar 2,5% is. Ook bij Google trends en andere indicatoren voor marktinteresse is een dalende tendens rondom meme coins zichtbaar.

Er zijn verschillende verklaringen voor de teloorgang van de beste memecoins. Zo zouden de DOGE koers, SHIB koers en die van andere ‘klassieke’ memecoins flink inleveren, omdat de markt (en dan met name institutionele investeerders) op zoek is naar cryptomunten met meer utility en fundamentals. Bitcoin, Ethereum en kleinere projecten met real-world utility (zoals Cardano’s x402, Solana’s DeFi) krijgen de voorkeur boven hype-gedreven crypto memes.

Zijn de beste memecoins definitief afgeschreven?

Met het oog op de bovenstaande gegevens lijkt het einde van de meme coin sector definitief. Of dit echt het geval is, is echter nog maar zeer de vraag: in het verleden hebben de beste memecoins al bewezen bij een nieuwe bull run grotere stijgingen neer te kunnen zetten dan ‘gewone’ altcoins.

Zo moeten we ook vaststellen dat niet alle meme coins buitengewoon slecht presteren. Zo steeg onder meer OFFICIAL TRUMP deze week met 5,84%.

De huidige crisis bij de eerder genoemde tokens zal door sommige investeerders dan ook worden opgevat als een ideaal koopmoment. Zodra de markten stijgen kunnen de beste memecoins extra hard gaan, met dank aan de sterke community die nog steeds rond deze cryptomunt hangt, en de FOMO die zij weten te genereren.

#Dogecoin whales made another transactions of 500 million $Doge in a single week. Equivalent to $100m. pic.twitter.com/W2xsf4JWnC — dogegod (@_dogegod_) October 29, 2025

Verschillende grote investeerders lijken inmiddels al van deze theorie overtuigd te zijn, en verplaatsen hun funds richting de DOGE koers; gedacht wordt dat de andere memecoins snel zullen volgen.

De beste memecoins zijn zodoende nog lang niet overleden; ze kunnen beter beschreven worden als slapende vulkanen die elk moment kunnen ontwaken.

Welke memecoin kopen?

Het kan verleidelijk zijn om nu in de DOGE koers, SHIB koers of PEPE koers te stappen. Deze tokens zitten namelijk in een flinke dip, waar ze snel weer uit kunnen komen. Wel is het zaak om bij deze cryptomunten niet al te hoge verwachtingen te hebben: dankzij hun hoge marktkapitalisaties zijn x10 groeifactoren nagenoeg uitgesloten.

