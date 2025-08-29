21Shares pede autorização para ETF de SEI com staking nos EUA

Resumo da notícia

A gestora de ativos 21Shares protocolou um pedido de ETF de SEI junto à SEC, nos EUA, com possibilidade de recompensas via staking.

A proposta ocorre em meio a um cenário de expansão dos ETFs de criptomoedas.

Analistas acreditam que os ETFs de altcoins podem ser aprovados já a partir de outubro.

A gestora de ativos 21Shares submeteu à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) um pedido para lançar um fundo negociado em bolsa (ETF) focado no token SEI.

O produto tem como objetivo oferecer aos investidores exposição direta ao ativo, com a possibilidade adicional de gerar recompensas por meio de staking.

O prospecto apresentado destaca que ainda não há definição se o modelo de staking poderá ser implementado dentro de um fundo público. No entanto, a iniciativa mostra o avanço de fundos interessados em expandir o acesso a criptomoedas menores, além de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

A proposta ocorre em um momento de otimismo para ativos digitais. Afinal, há atualmente um ambiente regulatório considerado mais favorável nos Estados Unidos.

EUA veem demanda crescente por ETFs de altcoins

Após os lançamentos de ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum em 2024, o setor passou a direcionar esforços para outros ativos digitais. Também estão em análise pedidos para Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e XRP, com decisões previstas para outubro.

Além disso, a 21Shares não é a única interessada no mercado. O movimento reforça a percepção de que os investidores institucionais buscam diversificação em criptomoedas promissoras.

Em maio, a Canary Capital apresentou um pedido semelhante para um ETF de SEI, também com foco em recompensas de staking. Já a Grayscale protocolou recentemente um pedido para ETF de AVAX.

Mas o grande desafio será a posição da SEC. O órgão tem adotado cautela em suas revisões, prorrogando prazos de decisão e avaliando detalhadamente propostas envolvendo altcoins.

Coinbase será custodiante do fundo

O documento enviado à SEC revela que a Coinbase Custody Trust Company será a custodiante principal do ETF de SEI. Também indica que a Coinbase Inc. atuará como corretora para as negociações, reforçando o peso da exchange americana no ecossistema de fundos regulados.

Também vale lembrar que a 21Shares já tem experiência com outros produtos financeiros ligados a criptoativos. Essa trajetória pode ajudar na aprovação do pedido, ainda que o componente de staking exija avaliação adicional dos reguladores.

ETF de SEI tem boas chances de aprovação

Especialistas do setor avaliam que os ETFs de altcoins têm chances reais de aprovação no curto prazo. Segundo Krishnendu Chatterjee, CEO da A2ZCryptoInvestment:

É altamente provável que o ETF SEI da 21Shares seja aceito e esteja disponível juntamente com os ETFs de Bitcoin e Ethereum.

Aliás, Chatterjee destacou que produtos desse tipo representam um avanço em investimentos alternativos regulamentados, especialmente pela possibilidade de combinar a exposição a tokens com recompensas de staking.

Então, se a SEC confirmar essa tendência, o mercado pode ver uma nova onda de aprovações. Isso incluiria potenciais ETFs de XRP, Solana e AVAX até o final do ano, segundo analistas.

A situação atual do token SEI

O token SEI ocupa atualmente a 54ª posição em capitalização de mercado, com valor aproximado de US$ 1,82 bilhão. Dados do CoinMarketCap mostram que o ativo é negociado em torno de US$ 0,29, após ganhos recentes.

Por outro lado, o preço segue cerca de 73,7% abaixo de sua máxima histórica, de março de 2024, quando chegou a US$ 1,14.

Essa diferença reforça o potencial de volatilidade e, ao mesmo tempo, o interesse de investidores que acreditam em sua valorização futura.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.