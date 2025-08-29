Câmara da Argentina instala CPI para apurar caso Libra e Milei

Resumo da notícia

A Câmara dos Deputados da Argentina instalou uma comissão para investigar o caso da criptomoeda Libra ($LIBRA).

Iniciativa liderada pela oposição enfrenta divisão política e acusações de irregularidades no processo de designação.

O escândalo aumenta a pressão sobre o governo de Javier Milei, já fragilizado por outras denúncias.

A Câmara dos Deputados da Argentina oficializou a criação de uma Comissão especial para investigar o escândalo da criptomoeda Libra ($LIBRA).

A iniciativa estava paralisada há cinco meses. No entanto, acabou voltando à pauta da casa após pressões políticas e sociais, em momento de baixa popularidade do presidente Javier Milei.

O que é o token Libra?

O caso remonta ao lançamento do token Libra, que contou com a promoção do presidente Javier Milei. O endosso resultou em uma forte alta. Em seguida, Milei apagou seu post original no X, provocando uma queda abrupta da moeda.

Por isso, críticos do projeto consideraram que houve um ‘rug pull’, ou ‘puxão de tapete’. Em situações desse tipo, os investidores iniciais lucram com a valorização repentina do token, enquanto os demais acabam arcando com grandes perdas.

O episódio gerou enorme polêmica e fez crescer a desconfiança em relação a novas criptomoedas. Também colocou em xeque a credibilidade de Milei em relação ao mercado de ativos digitais.

Inicialmente, o presidente argentino conseguiu reverter a situação e enterrar iniciativas da oposição. Também encerrou investigações do Executivo.

No entanto, o contexto agora é outro, e os trabalhos voltam a ocorrer sete meses após a suposta manipulação do presidente.

Disputas políticas marcam instalação da comissão

O deputado Maximiliano Ferraro, da Coalizão Cívica, foi eleito presidente da Comissão. Segundo ele, o objetivo principal é exercer o controle político previsto na Constituição argentina:

Que fique claro que o propósito desta comissão é algo previsto em nossa Constituição: exercer o controle político do Poder Executivo.

No entanto, o processo não foi simples. O impasse entre os parlamentares dividiu a composição em dois blocos iguais: 14 a favor da continuidade da investigação e 14 contrários. Essa paridade atrasou a instalação por meses.

Também surgiram críticas quanto ao processo de designação. Gabriel Bornoroni, do partido governista La Libertad Avanza, e Silvana Giudici, da Proposta Republicana, falaram em irregularidades nos prazos. Além disso, questionaram a legitimidade da formação da comissão.

Javier Milei vive desgaste com escândalo de corrupção

O deputado Juan Marino, da Unión por la Patria, foi designado secretário da Comissão. Em seguida, foi definido que as reuniões ocorrerão às terças-feiras, às 16h, até 10 de novembro.

Mas a resistência do governo se mantém firme. Os parlamentares de La Libertad Avanza, legenda de Milei, decidiram se retirar das sessões. Por outro lado, a oposição argumenta que a comissão agora tem todas as condições de investigar e esclarecer o episódio.

O caso Libra ganhou ainda mais relevância devido ao momento delicado do governo. O presidente já enfrenta outra investigação envolvendo denúncias de corrupção, com áudios que citam sua irmã, Karina Milei, em um suposto esquema de propinas.

Então, a instalação da comissão sobre o Libra amplia a pressão política sobre Milei. A expectativa é que os trabalhos tragam novos elementos para o debate público e aprofundem o escrutínio em torno do presidente e de seu círculo próximo.

