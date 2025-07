Resumo da notícia

As estratégias de tesouraria corporativa favorecem cada vez mais o BNB em detrimento dos ativos tradicionais para a criação de valor a longo prazo.

O setor de tokens de câmbio se beneficia da adoção institucional, com o valor de mercado total atingindo a marca de US$ 161 bilhões.

O impulso institucional do BNB desperta um interesse mais amplo no mercado de criptomoedas e a descoberta de preços em todas as plataformas.

Liminatus Pharma e CEA Industries aderiram à tendência crescente de estratégias de tesouraria corporativa do BNB. As empresas anunciaram alocações significativas que totalizam mais de US$ 1 bilhão combinadas.

Esses anúncios seguem o investimento pioneiro de US$ 700 milhões da Windtree Therapeutics no BNB, revelado na semana passada.

A Liminatus Pharma (NASDAQ: LIMN) revelou planos para estabelecer uma subsidiária de “Estratégia Americana BNB” e alocar US$ 500 milhões no BNB como um ativo de longo prazo.

De acordo com o comunicado oficial, o BNB foi selecionado por sua base ativa de usuários globais e modelos de staking como o Launchpool.

`Esta não é uma iniciativa especulativa de curto prazo`, disse o CEO da Liminatus, Chris Kim, descrevendo-a como uma estratégia de longo prazo orientada para o valor.

CZ chama atenção para terceiro grande investimento institucional em BNB

Em uma ação paralela, a CEA Industries Inc. (NASDAQ: VAPE) revelou uma alocação privada de US$ 500 milhões. Trata-se de uma operação liderada pela 10X Capital, com apoio da YZi Labs, fortalecendo ainda mais o apoio institucional ao BNB.

O fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), reagiu ao anúncio da CEA Industries nas redes sociais. Em resumo, CZ observou que esta é a terceira empresa a investir no BNB como parte de estratégia de tesouraria corporativa em uma única semana.

A onda de adoção institucional começou há cinco dias, quando a empresa de biotecnologia Windtree Therapeutics, listada na Nasdaq, revelou alocação de US$ 700 milhões em BNB.

A decisão acendeu o sentimento otimista que contribuiu para que o BNB atingisse uma alta histórica de US$ 858 na segunda-feira (28/07). Ou seja, elevou a capitalização de mercado da promissora criptomoeda para mais de US$ 120 bilhões pela primeira vez.

Capitalização de mercado dos tokens de exchange atinge US$ 161 bilhões

A corrida recorde do BNB e o aumento dos volumes de negociação nos mercados de criptomoedas despertaram um interesse renovado pelos tokens baseados em exchanges, a exemplo da Liminatus.

Em suma, o impulso criou um efeito cascata em todo o setor, com vários tokens de exchanges importantes registrando ganhos significativos. Ademais, houve um aumento de 15% do BNB em cinco dias, atingindo máximos históricos de US$ 858.

O token UNI da Uniswap saltou de US$ 9,48 para US$ 11,11 durante o mesmo período. Assim, ganhou 13,5%, enquanto o token BGB da Bitget subiu 12%, de US$ 4,43 na sexta-feira (25/07), para atingir US$ 4,80.

Conforme dados da Coingecko, a capitalização de mercado total dos tokens de exchange agora está em US$ 161 bilhões, um aumento de 4% no dia.

`O investimento de US$ 500 milhões da Windtree Therapeutics na BNB destaca uma tendência de diversificação institucional em criptomoedas, inspirada na estratégia de Bitcoin da MicroStrategy`, disse o analista-chefe da Bitget, Ryan Lee. `Isso pode impulsionar o interesse em outros tokens de câmbio.`

Até o momento, BNB recuou ligeiramente para US$ 838, mas continua com alta de mais de 2,4% no dia.

O token parece pronto para revisitar o modo de descoberta de preços, à medida que ganha impulso em torno dos últimos anúncios de adoção institucional.

