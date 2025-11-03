Canaan fecha contrato de 4,5 MW no Japão para minerar BTC

Resumo da notícia

A Canaan Inc., fabricante de equipamentos para minerar BTC, anunciou um novo passo estratégico rumo ao uso de mineração como ferramenta de suporte energético.

A empresa fechou um contrato de 4,5 megawatts no Japão para instalar seus servidores Avalon A1566HA. O objetivo é fornecer estabilização em tempo real para a rede elétrica local.

O acordo foi firmado com uma empresa japonesa de engenharia elétrica, que vai operar os equipamentos em parceria com uma concessionária regional. A implantação está prevista para começar antes do fim de 2025.

O movimento reforça uma tendência global de integração da mineração de cripto ao sistema energético como recurso flexível. Isso ajuda redes a equilibrar demanda e oferta enquanto gera eficiência operacional e receita.

Como a tecnologia vai estabilizar a rede japonesa

Os servidores Avalon foram projetados para operar com resfriamento líquido e suporte dinâmico de carga elétrica. Principais especificações:

480 a 500 TH/s por unidade

8.064 W de consumo

Eficiência energética de 16,8 J/TH

O hardware é capaz de variar frequência, tensão e taxa de hashing automaticamente, usando algoritmos de controle adaptativo. Na prática, isso permite que reduza ou aumente o consumo conforme oscilações na demanda de energia. Ou seja, funciona como um balanço digital na rede.

Segundo o CEO da Canaan, Nangeng Zhang, o projeto expande iniciativas semelhantes conduzidas pela empresa na Europa.

Ele destaca que o aumento no consumo elétrico residencial, o crescimento da computação para IA e a expansão de data centers vêm pressionando sistemas elétricos em mercados como Ásia, América do Norte e Europa.

Japão avança em regulação cripto e integração energética para minerar BTC

O anúncio ocorre em sintonia com as mudanças regulatórias que estão sendo discutidas no Japão, onde autoridades consideram classificar os principais criptoativos como produtos financeiros sob a lei de instrumentos financeiros do país.

Entre as propostas estão:

Taxação fixa de 20% sobre ganhos com cripto

Ampliação da atuação de bancos em serviços com ativos digitais

Permissão para instituições financeiras possuírem criptos diretamente

Suporte para emissão de stablecoins e tokens por bancos

O país também avança na infraestrutura blockchain institucional. Só para ilustrar, temos o lançamento da plataforma de tokenização da TIS, que permite bancos emitirem stablecoins e títulos digitais.

O projeto da Canaan também segue iniciativas alternativas da empresa, como a operação em Calgary que utiliza gás excedente (que seria queimado) para alimentar máquinas de mineração.

Com a disputa energética se intensificando, principalmente pela demanda de IA, empresas como a Galaxy Digital já converteram instalações de mineração para data centers de inteligência artificial.

A Canaan aposta em um caminho distinto, isto é, usar o poder computacional pró-Bitcoin como ferramenta para reforçar redes elétricas e não concorrer com elas.

O que essa tendência significa para quem quer minerar BTC

O acordo da Canaan no Japão reforça uma tese crescente no setor, isto é, minerar BTC está se tornando parte da infraestrutura energética moderna, atuando como recurso flexível e economicamente viável para compensar volumes variáveis de geração e consumo.

A combinação entre mineração e gestão de energia pode se tornar fundamental em países com metas de eficiência e transição elétrica. E o Japão parece disposto a liderar essa convergência entre cripto e sistema energético.

